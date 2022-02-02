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Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

02.02.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kiloların kalp damar sistemi, sindirim, solunum, bağışıklık sistemi gibi pek çok sistemi etkilediğini belirten uzmanlar, obezitenin vücudumuzdaki pek çok hormonal sistem ve hücre yapısını da etkileyerek bazı kanser risklerini artırdığına ve pek çok kanserin gelişmesini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, tanı konulan tüm kadın kanserlerinin yüzde 50’sinin, tüm erkek kanserlerinin yüzde 25’inin şişmanlık ve obezite ile ilişkili olduğunu belirtiyor.

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Uzmanlar, kanser riskini azaltmak için ideal kiloya erişilmesini, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ve düzenli egzersiz yapılmasını tavsiye ediyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Koca, kanser ve obezite arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

KİLO PROBLEMİ TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR

Op. Dr. Murat Koca, kilo fazlalığı, şişmanlık veya obezitenin gün geçtikçe en önemli sağlık problemi olmaya başladığını belirterek “Kilo probleminin yanında sağlıkla ilgili problemler de arttı. Kilo kalp damar sistemi, sindirim, solunum, bağışıklık sistemi gibi pek çok sistemi etkilerken vücudumdaki pek hormonal sistem ve hücre yapısını da etkileyerek bazı kanser risklerini de arttırdı. Pek çok kanserin gelişmesini tetikleyebilir.” uyarısında bulundu.

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OBEZİTE, KANSERE BAĞLI ÖLÜMLERİ ARTIRABİLİR

Dünya üzerinde yapılan pek çok araştırmada kilolu ve obez kişilerde kanserlerin daha sık olduğu ve sonuçlarının daha yıkıcı olduğunun görüldüğünü kaydeden Op. Dr. Murat Koca, “Aşırı kilo veya obezite kansere bağlı olan ölümlerin artmasına neden olabilir. Kilo ve kanser arasındaki bağlantılar karmaşık ve henüz tam olarak anlaşılmamasına rağmen çevre ve beslenme bozuklukları kanseri tetikleyebiliyor. Tabii ki bundan şişman/obez olmak kesin kanser yapar anlamı çıkarılmamalıdır.” dedi.

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KANSER TÜRLERİ VE OBEZİTE İLİŞKİSİ

Risk faktörlerini ortadan kaldırmak ve hayatı bir dengeye sokmakla kanser riskinin azaltılabileceğini ifade eden Op. Dr. Murat Koca, bazı kanser türlerinin obezite ile ilgili olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

  • Bazı sindirim sistemi kanserleri: Yemek borusu, mide, kalın bağırsak, pankreas, karaciğer, Safra Kesesi
  • Meme (Postmenepoz)
  • Kadın Kanserleri: Yumurtalık, Rahim kanseri
  • Tiroid
  • Böbrek
  • Prostat
  • Beyin tm ( Menengioma)
  • Myeloma (MM)

Op. Dr. Murat Koca, “Tanı konulan tüm kadın kanserlerinin %50’sinin, tüm erkek kanserlerinin yüzde 25’inin şişmanlık/obezite ilişkilidir. Obezite ilişkili oluşan yeni kanserlerin %80'den fazlası 50 yaş ve üzerinde görülmektedir.” dedi.

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AŞIRI VÜCUT YAĞI ÖNEMLİ RİSKLER OLUŞTURUYOR

Op. Dr. Murat Koca, aşırı vücut yağının, vücutta iltihaplanmayı arttırıcı göstermesi, hücre beslenme, damarlanma, gelişim hızı ve hücre yaşam süresini etkilemesi, insülin, östrojen, androjen gibi vücutta belli hormonları, ayrıca kanser hücre yayılıma hızını etkilemesi ile kanser riskini ve yayılımını artırabileceği uyarısında bulundu.

KANSER RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN

Op. Dr. Murat Koca, kanser riskinin azaltılması konusunda şu önerilerde bulundu:

  • Öncelikle hayatımızın analizini yapıp belli bir düzen ve denge kurmalıyız,
  • Risk analizimizden sonra kilo sorunumuzu çözerek ideal kiloya ulaşmalıyız,
  • Bel çevresi yağlarını azaltmalıyız,
  • Sağlıksız yiyeceklerden ve sağlıksız beslenmeden uzak durmalıyız,
  • Sadece kişi değil ailesi de bilinçlendirilmeli. Çocukluk çağından itibaren eğitimler vermeliyiz,
  • Sağlık için hareketimizi arttırmalı ve düzenli egzersiz yapmalıyız,
  • Riskli hastalarda iyi bir muayene ve tarama testleri de yapmalıyız.

Bu yukarıda sayılan belli başlı basit önlemlerle ve yapacağımız küçük değişikliklerle obeziteye bağlı kanser riskinizi azaltabiliriz.


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