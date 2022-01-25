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Siz bu hataya sakın düşmeyin! Sert rüzgâra karşı yürümeyin, karda kalan arabayı itmeyin

25.01.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye en sert kış mevsimlerinden birini geçiriyor. Neredeyse her ilde kar yağışı etkisini gösterirken, en son 2017 yılında kar altında kalan İstanbul bir kez daha yoğun kar yağışı ile karşı karşıya. Soğuk havaların kendini iyice göstermeye başladığı, kardan tüm ülkenin beyazla kaplandığı şu günlerde kalp sağlığını korumak her zamankinden daha da önemli. Sert rüzgâra karşı yürümek, karda kalan arabayı itmek gibi olaylar kişide kalp krizine sebep olabiliyor.

Siz bu hataya sakın düşmeyin! Sert rüzgâra karşı yürümeyin, karda kalan arabayı itmeyin

Kış mevsimi şu günlerde Türkiye’de etkisini kar yağışı eşliğinde yoğun bir şekilde gösteriyor. Soğuk ve karlı havalarda kayma ve düşme gibi olumsuz durumlar dışında aynı zamanda kalp sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü sert rüzgâra karşı yürümek kalp krizini tetikleyebilir.

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Özellikle kişinin kalp damarlarında bir tıkanıklık varsa, kalp adalesine yeterli kan gidemiyor. Bir de bunun üzerine ağır egzersizlerle kalbi çok fazla çalıştırınca krize davetiye çıkıyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kışın kalp sağlığını korumanın yolları hakkında bilgiler verdi.

KIŞ AYLARINDA EVDE SPOR YAPILMALI

“Kış aylarında hareket alanı daralıyor” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Açık havada yapılan yürüyüş bizim en sevdiğimiz, kalp dostu bir kardiyo egzersiziyken, kış aylarında çok fazla açık havada yürüyüş yapmak mümkün olmayabiliyor.

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Kapalı alanlarda, yürüyüş bandında yürümektense açık havada yürümek daha faydalıdır. Havalar soğuyunca insanlar açık havada spor yapmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle kendimize kapalı alanlarda da hareket alanı oluşturmamız gerekiyor. Evde spor yaparak, hareketli yaşama kış aylarında da devam edilmelidir” diyerek uyarıyor.

KALP KRİZİNİ TETİKLEYEN OLAYLAR

Kış aylarında daha fazla ağır egzersiz yapıldığını belirten Dr. Çaynak, bu durumun kalp için bir risk oluşturduğunun altını çizdi. Sert rüzgâra karşı yürümek, karda kalan arabayı itmek gibi olaylar kişide kalp krizine sebep olabiliyor. Özellikle kişinin kalp damarlarında bir tıkanıklık varsa, kalp adalesine yeterli kan gidemiyor. Bir de bunun üzerine ağır egzersizlerle kalbi çok fazla çalıştırınca krize davetiye çıkıyor.

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Dr. Çaynak, “Özellikle göğüs ağrısı, ailesinde genetik kalp hastalığı, kilo problemi olanlar, kolesterol, tansiyon ve şeker hastalığı bulunanlar ve sigara kullananlar; kışın soğuk havalarda ağır egzersizlerden ve ani hareketlerden kaçınmalıdırlar.” diyor.

BİR ANDA SOĞUĞA ÇIKMAK SPAZM SEBEBİ

“Soğuk havayla temas kalp krizi sebebi olabiliyor” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Sıcak ortamdan bir anda soğuk havaya çıkmak kalp spazmlarına yol açabiliyor. Sıcak bir ortamdan soğuk ortama geçerken göğüs kısmını sıcak tutacak şekilde giyinmeden bir anda soğukla temasa geçmemek lazım. Aşırı sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama çıkıldığında vücut ciddi bir ısı değişimine maruz kalıyor. Biz kalp hastalarının saunaya girmelerini önermiyoruz. Saunaya gitseler bile saunadan çıkıp bir anda soğuk havuza girmelerini istemiyoruz.

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Vücut uzun süre sıcakta kaldığında tüm damarlarla birlikte kalp damarları da genişliyor. Kişi sıcaktan bir anda soğuğa çıktığında ani bir spazmla kalbe giden kan miktarında ciddi bir azalma oluyor. Bu nedenle kış aylarında sıcak-soğuk farkından kaçınmak gerekiyor. Kazak gibi tek kat kalın kıyafet giyinmektense, kat kat kıyafet giyinmek vücudu korumak açısından daha faydalı olacaktır” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı kalp krizi
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