Siz bu tuzağa düşmeyin! Hasta numarası yapıp böyle kandırdılar

Başta görüntülendiklerinin farkında olmayan kadınlardan genç olan, bşörtülü yaşlı kadının annesi olduğunu söyleyerek turistlerden para toplamaya çalıştı. Yoldan geçenleri durduran kadına bazı kişiler para verirken bazı kişilerse para vermeden geçti.

Dolmabahçe Sarayı önünü mesken tutan iki kadın hasta numarası yapıp turistlerden para dilendi. Turistlerinden vicdan sömürüsü yapanı iki kadın kameralarca kaydedilirken, kendilerini basın mensuplarının görüntülediğini görünce kayıplara karıştı.

Vicdan sömürücülerinin bu seferki adresi Dolmabahçe Sarayı önüydü. Buraya gelen yoğun turistleri gözüne kestiren kadınlardan biri yanındaki yaşlı kadınının annesi olduğunu ve hasta olduğunu söyledi. Bu şekilde turistlerden para isteyen kadın kısa sürede para toplamaya başladı. Turistlerin ve yoldan geçen vatandaşların duygularını bu şekilde sömüren kadınlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.