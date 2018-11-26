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Siz bu tuzağa düşmeyin! Hasta numarası yapıp böyle kandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünü mesken tutan iki kadın hasta numarası yapıp yolda gördükleri turistlerden para istedi. Turistlerin vicdanını sömüren dilenciler, basın mensupları tarafından görüntülendiklerini fark edince izlerini kaybettirdi.

Başta görüntülendiklerinin farkında olmayan kadınlardan genç olan, bşörtülü yaşlı kadının annesi olduğunu söyleyerek turistlerden para toplamaya çalıştı. Yoldan geçenleri durduran kadına bazı kişiler para verirken bazı kişilerse para vermeden geçti.

Dolmabahçe Sarayı önünü mesken tutan iki kadın hasta numarası yapıp turistlerden para dilendi. Turistlerinden vicdan sömürüsü yapanı iki kadın kameralarca kaydedilirken, kendilerini basın mensuplarının görüntülediğini görünce kayıplara karıştı.
Vicdan sömürücülerinin bu seferki adresi Dolmabahçe Sarayı önüydü. Buraya gelen yoğun turistleri gözüne kestiren kadınlardan biri yanındaki yaşlı kadınının annesi olduğunu ve hasta olduğunu söyledi. Bu şekilde turistlerden para isteyen kadın kısa sürede para toplamaya başladı. Turistlerin ve yoldan geçen vatandaşların duygularını bu şekilde sömüren kadınlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde genç kadın yanındaki yaşlı kadını gösterip annesinin hasta olduğunu söylüyor. Ardından para istiyor. Bazı turistler para verirken, bazıları da bunu geri çeviriyor. Öte yandan kadınlar kendilerinin görüntülediğini fark edince hızla uzaklaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe Sarayı turist dilenci Beşiktaş istanbul

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