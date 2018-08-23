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Siz çözebilir misiniz? İşte sosyal medyayı karıştıran dikkat testi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

Sanal alemde yayılan bu görsellerle yapılan testler ne kadar dikkatli olduğunuzla ilgili gerçeği ortaya çıkaracak. Fakat unutmayın, her görseli incelemek için sadece 7 saniyeniz var!

İşte internette hızla yayılan o dikkat testi ve sonuçları...

Sosyal medyada büyük ilgi gören dikkat testi

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Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?
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Cevap: Salıncak bu şekilde bağlanırsa kız düşer.
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Bu resimdeki gariplik ne?
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Cevap: Kadının aynadaki yansıması ters.
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Çözmek için 7 saniyeniz var!
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Cevap: Trenin lokomotifi ve makinisti yok.
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Yanlışı bulabildiniz mi?
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Cevap: Öğlen saat 2'de güneş batmaz.
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Haydi biraz kendinizi zorlayın!
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Cevap: XI (9) ve IX (11) rakamlarının yeri yanlış.
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Bu resimde mantık dışı olan şey ne?
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Cevap: Kovanın sapı yanlış yerde.
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7 saniyede bulabildiniz mi?
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Cevap: Buz pateni yerine tekerlekli paten giymiş.
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Biraz gayretle masadaki yanlış detayı fark edebilirsiniz!
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Cevap: Cevap June 31'de gizli. June, İngilizce'de haziran ayı anlamına geliyor. Dolayısıyla June 31 (Haziran 31) mümkün değil.
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Çünkü haziran ayında sadece 30 gün var.
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Bu meyvedeki gariplik ne?
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Cevap: Üzüm yaprakları bu şekilde olmaz.
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Ters giden bir şey var, fark ettiniz mi?
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Cevap: Giriş gemi için çok dar.
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dikkat testi test sosyal medya

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