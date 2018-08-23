Siz çözebilir misiniz? İşte sosyal medyayı karıştıran dikkat testi

İşte internette hızla yayılan o dikkat testi ve sonuçları...

Sosyal medyada büyük ilgi gören dikkat testi

1 / 21 Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

2 / 21 Cevap: Salıncak bu şekilde bağlanırsa kız düşer.

3 / 21 Bu resimdeki gariplik ne?

4 / 21 Cevap: Kadının aynadaki yansıması ters.

5 / 21 Çözmek için 7 saniyeniz var!

6 / 21 Cevap: Trenin lokomotifi ve makinisti yok.

7 / 21 Yanlışı bulabildiniz mi?

8 / 21 Cevap: Öğlen saat 2'de güneş batmaz.

9 / 21 Haydi biraz kendinizi zorlayın!

10 / 21 Cevap: XI (9) ve IX (11) rakamlarının yeri yanlış.

11 / 21 Bu resimde mantık dışı olan şey ne?

12 / 21 Cevap: Kovanın sapı yanlış yerde.

13 / 21 7 saniyede bulabildiniz mi?

14 / 21 Cevap: Buz pateni yerine tekerlekli paten giymiş.

15 / 21 Biraz gayretle masadaki yanlış detayı fark edebilirsiniz!

16 / 21 Cevap: Cevap June 31'de gizli. June, İngilizce'de haziran ayı anlamına geliyor. Dolayısıyla June 31 (Haziran 31) mümkün değil.

17 / 21 Çünkü haziran ayında sadece 30 gün var.

18 / 21 Bu meyvedeki gariplik ne?

19 / 21 Cevap: Üzüm yaprakları bu şekilde olmaz.

20 / 21 Ters giden bir şey var, fark ettiniz mi?