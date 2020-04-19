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Siz de evde lahmacun yapabilirsiniz! İşte ustaların lahmacun tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Türk mutfağının eşsiz lezzeti olan lahmacunu yemek için dışarı çıkmanıza veya sipariş vermenize gerek yok. Her ne kadar taş fırında yapılan lahmacunun lezzeti bir başka olsa da, evde yapacağınız lahmacunun da tadına doyum olmaz. Evde yapabileceğiniz bu efsane lezzetin formülünü sizin için hazırladık.

Siz de evde lahmacun yapabilirsiniz! İşte ustaların lahmacun tarifi...

Çıtır çıtır hamuru ve enfes iç harcıyla her lokmasından ayrı bir lezzet aldığınız lahmacun, Türk mutfağı denilince ilk akla gelenler arasında yerini alıyor. 5000 yıllık bir geçmişi olduğu iddia edilen, diyeti bile bozduracak olan bu lezzeti siz de evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

EVDE LAHMACUN HAZIRLAYABİLMENİZ İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER;

lahmacun

HAMURU İÇİN:

5 su bardağı un
1 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı

İÇ HARCI İÇİN:

500 gram yağlı kıyma
1 çay bardağı sıvı yağ
2 adet soğan
3-4 adet domates
3 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası
2 adet kırmızı biber
2 çay kaşığı pul biber
2 diş sarımsak
1 demet maydanoz
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber ve karabiber
¼ çay bardağı su

MALZEMELER HAZIRSA GELELİM LAHMACUNUN YAPIMINA

İlk olarak iç harçta kullanacağınız bütün malzemeleri yıkayın.
Domates, biber, sarımsakları mutfak robotundan geçirin ve en son maydanozları ilave edin.
Soğanları ayrı olarak mutfak robotundan geçirdikten sonra, soğuk suyla yıkayarak elinizle suyunu sıkın.
Malzemeleri bir kaba alarak baharatları, salçayı ve sıvı yağı ekleyerek iyice karıştırın.
Hazırladığınız harcın üzerine kıymayı da ilave ederek hepsini güzelce yoğurun. Harcınız cıvık bir kıvamda değilse biraz su ekleyerek lahmacunun lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.
Harcınız dinlenirken, hamuru yapmaya başlayın.
Suyu büyük ve geniş bir kaba dökün, üzerine tuz ve şekeri ilave ederek karıştırın.
Orta sertlikte bir hamur elde edene kadar unu yavaş yavaş suya ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Orta sertliğe ulaşan hamuru tezgahın üzerine alarak en az 5 dakika daha yoğurun.
Hamuru silindir hale getirerek eşit parçalara bölün. Böldüğünüz hamurların üzerini hafif nemli bir bezle örterek en az 1 saat dinlendirin.
Daha sonra fırınınızı 250 derece fanlı ve alt üst açık olacak şekilde açın.
Hamuru unlanmış tezgahın üzerine alıp her parçayı merdane yardımıyla mümkün olduğunca ince açmaya çalışın.
Lahmacun harcını, açtığınız hamurun üzerine, kenarlarına da gelecek şekilde bastırarak yayın.
Lahmacunu yağlı kağıt üzerine alın ve önceden ısıtmış olduğunuz fırının tabanına yağlı kağıt ile birlikte yerleştirin.
Fırınınıza göre her lahmacunu 7-10 dakika arası pişirebilirsiniz.
İsterseniz lahmacunları tavada da pişirebilirsiniz.
Hazırladığınız bu lezzetli lahmacunu marul, maydanoz, soğan, domates ve limon ile birlikte süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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