'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?’

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde hapishaneden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta’yı öldüren Göksel Sağlam hakkında açılan davanın ilk duruşması öncesi açıklama yapan, Fatma Akta'nın kızı Figen Akta, "Sizin hiç anneniz ve teyzeniz aynı gün aynı evde öldürüldü mü? Hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü? Bu katile ve kadın cinayetlerinin katillerine indirim uygulanmasını istemiyorum. Kadınlar size sesleniyorum, daha fazla susmayın. Bu mücadeleyi yalnızca biz kadınlar sürdürebiliriz" dedi.

Menemen’de bulunan açık cezaevinden 19 Haziran günü izinli çıkan Göksel Sağlam, Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi’nde, boşadığı eşi Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta’yı tabancayla vurarak öldürdü. Kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak, tutuklanan Sağlam hakkında Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KADIN ÖRGÜTLERİ DESTEK VERDİ

Davanın bugün görülen ilk duruşması öncesi, Fatma Akta'nın kızı Figen Akta, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Hepinizi dayanışmaya bekliyorum" çağrısı yaptı.

Akta'nın çağrısı üzerine Çiğli Kadın Platformu, İzmir Kadın Savunma Ağı, İzmir Kadın Meclisi, Karşıyaka Gönüllüleri Kadın Platformu üyesi yaklaşık 100 kadın, üzerinde ‘Kadın cinayetleri politiktir’, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’, ‘Habibe ve Fatma için adalet’ yazılı pankartlar ile adliyeye önüne gelerek, Fatma Akta'ya destek verdi. Kadınlar, ‘Erkek adalet değil gerçek adalet’, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘Anaların öfkesi katilleri boğacak’ sloganları attı.

'DAHA FAZLA SUSMAYIN'

İstanbul’da aynı iş yerinde çalıştığı erkek arkadaşı tarafından katledilen Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül'ün de destek verdiği Figen Akta beraberindeki dayısı Ahmet Çevik ile basın açıklaması yaptı. 21 yaşındaki Akta, "Sizin hiç anneniz ve teyzeniz aynı gün aynı evde öldürüldü mü? Hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü? Birazdan duruşmamız olacak ve katilin çok saçma sapan yalanlar söyleyip, iftiralar atacağına adım gibi eminim. Bu katile, kadın cinayetinin katiline indirim uygulansın istemiyorum. Kadınlar size sesleniyorum, daha fazla susmayın. Bu mücadeleyi yalnızca biz kadınlar sürdürebiliriz" dedi.

‘BABAM ÖLDÜ, ABİM ŞEHİT OLDU UNUTTUM AMA KARDEŞLERİMİ UNUTAMIYORUM’

Öldürülen kız kardeşlerin erkek kardeşi Ahmet Çevik de "Kardeşlerimi koruyamayan polisler şu an burada katili koruyorlar. Önlem alıyorlar. Biz şehit ailesiyiz. Ben buradan ülkeyi yönetenlere, vekillere sesleniyorum. Bu insanların suçu ne? Kadın olmanın suçu ne? Beni de doğuran bir ana, onları da doğuran bir kadın. Benim kardeşim çocukları için öldürüldü. Kaç kere evimiz taşlandı, karakola gitsek de hiç bir ceza verilmedi. Ben ne diyeyim? Gören duyan unutur ama yaşayan unutmaz. Kimse böyle bir acıyı yaşamasın ama buna neden olanlar yaşasın" diye konuştu.

'ANNEM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ'

Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül ise, "Annem evimizin önünde, 'Senin işini yapmak istemiyorum dediği için bir erkek tarafından 4 kurşunla katledildi. Katil ilk davada, 'Fatma'yı yolda gördüm ve selam vermek istedim' dedi. Annemin küçük düşürücü hakaretler söylediğini, anneme 5 kurşun sıktığını ve 4'ünün öldürücü yerlere isabet ettiğini itiraf etti. Fakat yaptığı eylemden pişmanlık duyarak, kendini öldürmek istediğini söyleyen katil kendini sadece kol altından yaralamıştı. Annem benim gözlerimin önünde öldürüldü. Bizler daha acımızı bile yaşayamadan sokaklarda adalet mücadelesi vermek zorunda kalıyoruz. Neden? Benim annem 6284 uygulanmadığı için öldürüldü. Biz bu katillere verilen iyi hal indirimlerini tanımıyoruz" dedi.

Kadınlar adına basın metnini okuyan Kadın Savunma Ağı üyesi Gizem Coşkun da şunları kaydetti:

"Haklarında koruma kararı alınan Fatma ve Habibe, defalarca darbedilmiş ve öldürülmüştür. Biz sorumlularını biliyoruz. Habibe’nin defalarca darbedilmesine ve tehdit edilmesine rağmen 1 yıl 8 ay gibi cezalar verip, ‘pişmanım’ dediği için cezasını erteleyenler, cezaevinden Habibe’nin adresini kullanarak çıkmasını sağlayan cezaevi yönetimi, kadın cinayetlerine iyi hal ve tahrik indirimleri verenler Habibe ve Fatma’nın çığlıklarına kulaklarını tıkayanlar bu cinayetin sorumlularıdır."

'BOŞANMAYI DEĞİL KADIN CİNAYETLERİNİ ENGELLEYİN'

2019’un ilk 8 ayında 1840 kadın hakkında koruma kararı verildiğini hatırlatan Gizem Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erkekler, 2019’un ilk yedi ayında en az 192 kadını öldürdü, 31 kadına tecavüz etti, 288 kadını seks işçiliğine zorladı, 138 kadını taciz etti, 139 çocuğu istismar etti. Ocak ve temmuz ayına kadar öldürülen 192 kadından en az 15’inin koruma kararı vardı. 6284 Sayılı Yasa'yı, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayın. Mağdur babalar safsatası ile nafaka hakkımıza göz dikmeyin. Boşanmayı değil kadın cinayetlerini engelleyin. Ceren’i, Fatma’yı, Habibe’yi ve daha nice katledilen kız kardeşimizi geri getiremeyeceğimizi biliyoruz ama siz de bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz olmadığını bilin. Sorumlulara soruyoruz; Fatma ve Habibe kızkardeşleri katleden Göksel Sağlam’a cezaevinden Habibe’nin adresini vererek izinli çıkmasını sağlayan cezaevi yönetimi hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Sağlam’ı cezaevinde ziyaret ettiği ve tanık ifadeleri olmasına rağmen silah temin etmek ve cinayete yardım suçundan şikayetçi olduğumuz Adem Akta hakkında savcılık hangi gerekçelere dayaranarak kovuşturmaya gerek yoktur demiştir? Sağlam cinayeti kasten ve planlayarak yapmış olmasına rağmen daha az cezai yükümlülük gerektiren kasten öldürmekten neden iddianame hazırlanmıştır?"

