HABER

"Siz hiç iki çocuğunuzu bir gecede kaybettiniz mi?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Mersin'de iki kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı - Ölen kızların annesi Özlem Çakmakçı: - "Akşamları üzerini örttüğüm iki kızımı kaybettim. Ne demeliyim ki ben hakim bey? Siz hiç iki çocuğunuzu bir gecede kaybettiniz mi?"

MERSİN (AA) - Mersin'de iki kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık R.T. (68), kazada yaşamını yitiren kız kardeşler Ekin (6) ve Evrim Çakmakçı'nın (9) ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık R.T. savunmasında, Çakmakçı ailesine başsağlığı diledi.

Üzüntülü günler geçirdiğini aktaran sanık R.T, "Saygıdeğer aileden sonra en çok üzülen kişi benim. 69 yaşıma gireceğim. Bugüne kadar hiç sabıkam olmadı, karakola bile gitmedim. Kaza olduğunu vurduktan sonra anladım. Çarpma sesi duydum ve durdum. Kazadan sonra çarptığım kişilerin yanına gittim, yardımcı olmaya çalıştım. Hız yapmam mümkün değil. Yaklaşık 45-50 kilometre hızla gidiyordum." diye konuştu.

Söz verilen anne Özlem Çakmakçı ise ağlayarak "Akşamları üzerini örttüğüm iki kızımı kaybettim. Ne demeliyim ki ben hakim bey? Siz hiç iki çocuğunuzu bir gecede kaybettiniz mi? Ben yaşamıyorum artık sadece nefes alıyorum. Karşı taraf olaydan kurtulmak istiyor. Ben anneliğimi yitirdim." diye konuştu.

Baba Ali Çakmakçı da olayı kasten öldürme olarak gördüğünü belirterek sanığa tepki gösterdi.

Kazada bir böbreğini kaybeden Emine İlknur Yalçın (31) ise olay gününe ilişkin yaşananları hatırlamadığını ifade etti.

Sanığın kızı D.T, kazanın yaşandığı saatte çevrenin karanlık olduğunu belirterek babasının kullandığı araçla rampadan çıkarken yaşamını yitiren kızlar ve yaralanan kişiyi yolun karşısına dikkatsiz bir şekilde geçerken gördüğünü öne sürdü.

- Anneden sanık avukatına tepki

Sanık avukatı, kazanın yaya yolunun bulunmaması gereken virajlı bir bölgede yaşandığını savunarak "Yaya geçidi standart dışı. Müvekkilim kazada asli kusurlu değildir. Acılı aileye birkaç kez taziye ve üzüntümüzü bildirmek istedik. Bizi kabul etmediler. Acıları büyük ama zararlarını gidermeye hazır olduğumuzu da söylemek isterim." diye konuştu.

Avukatın savunması üzerine anne Özlem Çakmakçı, "Zarar dediğin ne senin?" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı kusur tespitinin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

- Duruşma sonrası tepki

Davanın ardından Çakmakçı ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş Mersin Adliyesi önünde bir araya gelerek kazayı protesto etti. Çakmakçı çifti de sanığa tepkilerini sürdürdü.

2 Temmuz 2018'de R.T'nin kullandığı 33 EAT 61 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin ve Evrim Çakmakçı ile kuzenleri Emine İlknur Yalçın'a çarpmış, iki kız kardeş yaşamını yitirmişti.

PARTNERKadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!Kadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!
Meteoroloji'den kritik uyarı! 80 km hızla geliyorMeteoroloji'den kritik uyarı! 80 km hızla geliyor
Hasankeyf'te Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı Hasankeyf'te Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Ekin Çakmakçı Evrim Çakmakçı' Mersin trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da korkunç olay! Balkon demirlerine saplandı

Isparta'da korkunç olay! Balkon demirlerine saplandı

FETÖ'nün 'polis mahrem imamları'nın eşlerine operasyon! Emniyete böyle götürüldüler...

Eşleri bu sabah ilk kez görüntülendi!

İstanbul Tuzla'da 'kimyasal' alarmı! Bölgeye ekipler sevk edildi

İstanbul'da 'kimyasal' alarmı! Ekipler sevk edildi

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon telefonda kendisini dolandıranlarla yüzleşti

Tolon Paşa'yı da dolandırmışlardı! Onları görünce...

Meteoroloji'den İstanbul ve Çanakkale için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı! 80 km hızla geliyor

Hasankeyf'te Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı

Hasankeyf'te Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.