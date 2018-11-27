MERSİN (AA) - Mersin'de iki kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık R.T. (68), kazada yaşamını yitiren kız kardeşler Ekin (6) ve Evrim Çakmakçı'nın (9) ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık R.T. savunmasında, Çakmakçı ailesine başsağlığı diledi.

Üzüntülü günler geçirdiğini aktaran sanık R.T, "Saygıdeğer aileden sonra en çok üzülen kişi benim. 69 yaşıma gireceğim. Bugüne kadar hiç sabıkam olmadı, karakola bile gitmedim. Kaza olduğunu vurduktan sonra anladım. Çarpma sesi duydum ve durdum. Kazadan sonra çarptığım kişilerin yanına gittim, yardımcı olmaya çalıştım. Hız yapmam mümkün değil. Yaklaşık 45-50 kilometre hızla gidiyordum." diye konuştu.

Söz verilen anne Özlem Çakmakçı ise ağlayarak "Akşamları üzerini örttüğüm iki kızımı kaybettim. Ne demeliyim ki ben hakim bey? Siz hiç iki çocuğunuzu bir gecede kaybettiniz mi? Ben yaşamıyorum artık sadece nefes alıyorum. Karşı taraf olaydan kurtulmak istiyor. Ben anneliğimi yitirdim." diye konuştu.