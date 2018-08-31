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Siz ne güzelsiniz öyle!

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2018 19:36 | Son Güncelleme

Los Angeles Havalimanı'nda kaydedilen görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Los Angeles Havalimanı'nda kaydedilen görüntülerde 88 yaşındaki bir baba, 53 yaşındaki down sendromlu oğluna kavuşuyor. Yaklaşık 1 haftalık ayrılığın ardından birbirlerine kavuşan ikilinin o anları izleyenleri duygulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
los angeles havalimanı Down Sendromu

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