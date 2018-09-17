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Siz ne güzelsiniz öyle!

İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenleri gülümsetti.

Arkadaşına damlatılan kulak damlasının kendisine de verilmesi için sıra bekleyen köpek ve kapağını kapatarak onu kırmayan insan dostunun muhteşem anları gülümsetti.

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Anahtar Kelimeler:
köpek kulak damlası

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