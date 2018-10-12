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Siz ne güzelsiniz öyle!

İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2018 23:23 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan video izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kırmızı Balık şarkısı söyleyen anneler ve onlara eşlik eden sevimli ufaklığın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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sosyal medya bebek kırmızı balık

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