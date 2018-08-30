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Siz onun böyle göründüğüne bakmayın! Gerçek halini görünce şoke olacaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

Sosyal medyadaki büyülü dünyaların pek çoğunun kurgu üzerine kurulu olduğunu söylesek ne düşünürsünüz?

Bakın bizlere gerçek gibi sunulan görüntülerin aslı bakın nasılmış...

Önceki haline ve sonrasına inanamayacağınız görüntüler

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Basit hileler gözlerinizi fena kandırıyor! Japon genç kızın bu pozunda hiçbir sorun yok; görüntü gayet iyi! Ancak sizin gerçekte göremediğiniz bir şey var!
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Aslında genç kızın hemen arkasındaki vatandaş havuza atladığında arkadaki su efektini görebiliyoruz!
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Bu arabalar da tam bir yalan!
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Oyuncakmış meğer!
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Bize gösterilen...
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Bize gösterilen...
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Bize gösterilen...
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Aslında olan...
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Bize gösterilen...
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Aslında olan...
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Aslında olan...
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Deadly Honeymoon Filmdeki görüntü...
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Deadly Honeymoon Gerçekte olan...
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Alice Harikalar Diyarında Filmde olan sahne...
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Alice Harikalar Diyarında Gerçekte olan...
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Avatar Filmde olan sahne...
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Avatar Gerçekte olan...
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The Avengers filminden bir sahne...
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Gerçekte ise aslında böyle...
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Boardwalk Filmde görünen sahne...
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Boardwalk Gerçek olan...
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Captain Amerika Filmde görünen sahne...
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Captain America Gerçek olan...
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Captain America Filmde olan sahne...
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Game of Thrones Bu dizinin çoğu sahnesi gerçekte göründüğü gibi değil. Dizideki sahne...
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Game of Thrones Gerçek sahne...
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Game of Thrones Dizide olan...
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Game of Thrones İşte gerçek sahne...
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Game of Thrones Dizide izlediğimiz sahne...
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Game of Thrones Gerçek görünümü...
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Life of Pi Filmdeki sahne...
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Life of Pi'yi böyle hayal eder miydiniz? Gerçek sahne görüntüsü şaşırtıcı...
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