Siz tatildeyken Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı?

Ancak araya hafta sonu da girince tatil pazara kadar uzadı. Peki, tatil sırasında Türkiye ve dünyada neler oldu? İşte öne çıkan gelişmeler.Kurban Bayramı tatili Türkiye ve dünyada genelde sakin geçti. 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yılı bayram tatiline rastladı. Felaketin yıl dönümü Türkiye'nin yeni bir depreme hazırlıklı olup olmadığı tartışmalarıyla geçti.

Türkiye'de, ABD ile ortaklaşa kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin hazırlıklarına bayramda da devam edildi. İHA'lar da bölgede görev icra etmeye başladı.

Güçler ayrılığı ilkesinin yok edildiğini savunan en az 42 baro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılmama kararı aldı. Türkiye Barolar Birliği ise törene katılacağını açıkladı.

Mayıs ayı işsizlik raporları da bayram sonrası açıklandı. Buna göre işsiz sayısı bir yılda bir milyondan fazla artışla 4 milyon 157 bine yükseldi.

Almanya'da ise hükümet, 2018 yılında Türkiye’ye toplam 216 milyon euro değerinde, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilecek ürün ihracatına onay verdiğini açıkladı. Muhalefetteki Sol Parti Türkiye'ye silah satılmasına sert tepki gösterdi.