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Sızan madde dereye aktı! Sancaktepe'de beyaz madde paniği

14.12.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de balon fabrikasından sızan beyaz renkli madde paniğe neden oldu. Yapılan incelemelerde dereye sızan beyaz renkli maddenin tehlike teşkil etmediği belirlenirken, firmaya 15 gün kapama cezası verildi.

Sızan madde dereye aktı! Sancaktepe'de beyaz madde paniği

Sancaktepe'de 3 katlı balon fabrikasından dereye sızan beyaz renkli madde paniğe neden oldu. Olay saat 12.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi, Bakan Caddesi'nde meydana geldi.

İddialara göre 3 katlı balon fabrikasından Lateks maddesinin bulunduğu tankerde sızma oldu. Sızan maddenin dereye akması sonucu, fabrika çalışanları durumu AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sızan madde üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde dereye akan maddenin tehlike teşkil etmediği belirlendi. İSKİ çalışanları ise derede temizlik yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

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"7-8 TONLUK SIZINTI OLDU"

Fabrika yetkilisi Abdülkadir Karagöz, "Balon imalatı yapan bir fabrika burası. Balon doğal lateksten yapılan bir ürün. Bu ürünün depolandığı tankta bir çatlama meydana geldi. 7-8 tonluk bir sızıntı oldu. Bu da dereye karıştı. Bizde çevreye bir sıkıntı oluşturmasın diye ekiplere haber verdik. AFAD ekipleri ölçüm yaparak herhangi bir kimyasal madde olmadığını belirlediler. Sağlığa zarar vermesin diye müracaat ettik. Maddenin içme suyuna karışmaması için İSKİ ekipleri çalışmalarını yapıyor. Herhangi bir tehlike söz konusu değil. Yanıcı ve parlayıcı bir özelliğe sahip değil. Su bazlı kauçuk ağacının sütü" dedi.

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"FİRMAYA 15 GÜN KAPAMA CEZASI VERİLDİ"

Bu arada Sancaktepe Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fabrikada bulunan 20 ton lateks kimyasal maddesinin 10 tonu gerekli tedbirler alınmadığı için dereye aktı. Daha sonra belediyeye bağlı çevre koruma müdürlüğü tutanak tuttuğu firmaya 15 gün kapama cezası verdi. Bu tutanaklar il çevre müdürlüğü ve valiliğe gönderildi. Valilik ve İSKİ ekipleri olay yerine intikal ederek akan maddeden numune aldılar. Belediye 15 gün içerisinde firmadan ızgara, set ve kör kuyu yapımı talep etti. Eğer bu istekler yapılmaz ise kapama cezasının devam edileceği belirtildi .İSKİ ekipleri şu anda çalışıyor ve firma belediyenin kesmiş olduğu ceza dolayısıyla faaliyetlerine 15 gün süreyle ara verdi" denildi.

(DHA)

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Sancaktepe İstanbul
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