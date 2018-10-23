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'Sizce Ezan Türkçe okutulmalı mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Sosyal medya için yapılan bir sokak röportajında sorulan "Sizce Türkçe Ezan okutulmalı mı" sorusuna cevap veren vatandaşların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajları yapan YouTube kanalı 'Açık Ekran'da yayınlanan bir röportaj sosyal medyanın gündemine düştü. Vatandaşlara uzatılarak 'Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı?' diye soruldu. Ancak vatandaşlardan gelen cevap akılları karıştıran beyin yakan bir türden oldu. İşte o video.

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Türkçe Ezan sokak röportajı sosyal medya youtube

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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