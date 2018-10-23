'Sizce Ezan Türkçe okutulmalı mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Sokak röportajları yapan YouTube kanalı 'Açık Ekran'da yayınlanan bir röportaj sosyal medyanın gündemine düştü. Vatandaşlara uzatılarak 'Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı?' diye soruldu. Ancak vatandaşlardan gelen cevap akılları karıştıran beyin yakan bir türden oldu. İşte o video.



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