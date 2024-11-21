Sizde telefonunuzu uzun süre şarjda bırakıyorsanız aman dikkat! Ders alınası olay Bursa' da yaşandı, telefon bomba gibi patladı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir telefoncuya tamir için bırakılan telefon patlayıp alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamaya fazla elektrikte bırakıldığı için şişen bataryanın sebep olduğu öğrenildi.

KENDİSİ KAPININ ÖNÜNDE ÇAY İÇİYORDU

Edinilen bilgiye göre, olay İznik Atatürk Caddesi üzerinde Semih Arslan'a ait olan telefon servis dükkanında meydana geldi. Tamir edilmesi için bırakılan bir telefon bataryası bir anda patladı ve alev aldı. O esnada kapının önünde çay içen Semih Arslan olayın şoku ile ne yapacağını şaşırdı. İlk önce patlama meydana geldi ve sonra batarya birden alev aldı o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"TELEFONU FAZLA ŞARJDA TUTMAYIN"

Cep telefonu tamircisi Semih Arslan, telefonun fazla şarjda durmaması gerektiğini ifade ederek “Olayın şoku ile ne yapacağımızı şaşırdık. Tamire gelen bir telefon fazla şarjdan dolayı bataryası şişmiş. Telefonlarımız şarj olduktan sonra kesinlikle prizden çıkaralım” dedi.

(İHA)