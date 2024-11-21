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  4. Sizde telefonunuzu uzun süre şarjda bırakıyorsanız aman dikkat! Ders alınası olay Bursa' da yaşandı, telefon bomba gibi patladı

Sizde telefonunuzu uzun süre şarjda bırakıyorsanız aman dikkat! Ders alınası olay Bursa' da yaşandı, telefon bomba gibi patladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.11.2024 11:54
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir telefon tamircisinin dükkanında tamir için bırakılan telefon, fazla şarjda kalması nedeniyle Bomba gibi patladı. Tamirci, bataryasının şişmesi sonucu telefonun alev aldığını söyledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, telefon tamircisi Semih Arslan olayın şoku ile ne yapacağını şaşırdı. Arslan, telefonların fazla şarjda bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Sizde telefonunuzu uzun süre şarjda bırakıyorsanız aman dikkat! Ders alınası olay Bursa' da yaşandı, telefon bomba gibi patladı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir telefoncuya tamir için bırakılan telefon patlayıp alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamaya fazla elektrikte bırakıldığı için şişen bataryanın sebep olduğu öğrenildi.

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KENDİSİ KAPININ ÖNÜNDE ÇAY İÇİYORDU

Edinilen bilgiye göre, olay İznik Atatürk Caddesi üzerinde Semih Arslan'a ait olan telefon servis dükkanında meydana geldi. Tamir edilmesi için bırakılan bir telefon bataryası bir anda patladı ve alev aldı. O esnada kapının önünde çay içen Semih Arslan olayın şoku ile ne yapacağını şaşırdı. İlk önce patlama meydana geldi ve sonra batarya birden alev aldı o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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"TELEFONU FAZLA ŞARJDA TUTMAYIN"

Cep telefonu tamircisi Semih Arslan, telefonun fazla şarjda durmaması gerektiğini ifade ederek “Olayın şoku ile ne yapacağımızı şaşırdık. Tamire gelen bir telefon fazla şarjdan dolayı bataryası şişmiş. Telefonlarımız şarj olduktan sonra kesinlikle prizden çıkaralım” dedi.

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(İHA)

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patlama Bursa batarya telefon
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