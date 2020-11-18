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Sızdırılan iPhone 12 fiyatları dudak uçuklattı!

18.11.2020 17:45 | Son Güncelleme:
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Sızdırılan iPhone 12 fiyatları dudak uçuklattı!

Apple iPhone 12 fiyatlarını henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak bazı sızıntılarla, iPhone 12 Türkiye fiyatının belirlendiği iddia edildi. İşte sızıntılara göre iPhone 12 Türkiye fiyatı.

iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? gibi sorular, ülkemizdeki birçok tüketicinin aklını kurcalıyor. Ancak bu sorulara, Apple tarafından resmi olarak henüz bir açıklama gelmiş değil. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan iPhone 12 ailesinin fiyatları bu yüzden merakla bekleniyor. Bu anlamda bazı sızıntılar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve bir operatör aracılığıyla elde edildiği söylenen iPhone 12 fiyatlarına göre, iPhone 12 ailesi iPhone 11 ailesinden daha yüksek bir fiyatla geliyor.

SIZDIRLAN İPHONE 12 FİYATLARI TARTIŞMA YARATTI

iPhone 12 fiyatı ile başlayalım. Apple'ın 5G destekli, Apple A14 Bionic işlemcili 6,1 inçlik yeni iPhone'u için birçok fiyat bilgisi ortaya atılsa da gelen son sızıntı, iPhone 12 64 GB fiyatının 10.999 TL olacağını iddia ediyor. iPhone 12 128 GB fiyatı için ise 11.499 TL'lik bir fiyat etiketi yazılmış durumda. Tabi bu fiyat da söz konusu iddialar arasında. Diğer modellerin fiyatları ise iddialara göre şöyle:

İŞTE İDDİALARA GÖRE İPHONE 12 FİYATLARI

iPhone 12 Mini 64 GB fiyatı: 9.999 TL
iPhone 12 Mini 128 GB fiyatı: 10.499 TL
iPhone 12 Mini 256 GB fiyatı: 11.499 TL
iPhone 12 64 GB fiyatı: 10.499 TL
iPhone 12 128 GB fiyatı: 11.499 TL
iPhone 12 256 GB fiyatı: 12.499 TL
iPhone 12 Pro 128 GB fiyatı: 14.999 TL
iPhone 12 Pro 256 GB fiyatı: 15.999 TL
iPhone 12 Pro 512 GB fiyatı: 17.999 TL
iPhone 12 Pro Max 128 GB fiyatı: 16.999 TL
iPhone 12 Pro Max 256 GB fiyatı: 17.999 TL
iPhone 12 Pro Max 512 GB fiyatı: 19.999 TL

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iPhone 12 fiyatı

İPHONE 12 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

iPhone 12 Türkiye fiyatına dair yapılan bu sızıntının henüz iddia olduğunu, Apple tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Apple'ın ise önümüzdeki günlerde iPhone 12 fiyatlarını ve iPhone 12 Türkiye çıkış tarihini açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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