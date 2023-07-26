HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Sızdırılan toplantının ardından ilk kez aynı karede yer aldılar! Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel'deki buluşmaya yan yana geldiği isim dikkat çekti

Sızdırılan toplantının ardından ilk kez aynı karede yer aldılar! Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel'deki buluşmaya yan yana geldiği isim dikkat çekti

26.07.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de dün akşam kritik bir toplantı daha gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Ahlatlıbel'de partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekillerinin aileleriyle birlikte yoğun katılımın olduğu buluşmaya Kılıçdaroğlu'nun yan yana geldiği isim dikkat çekti. Parti içi tartışmaları alevlendiren Zoom toplantısının ardından Kılıçdaroğlu o isimle ilk kez aynı karede yer aldı.

Sızdırılan toplantının ardından ilk kez aynı karede yer aldılar! Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel'deki buluşmaya yan yana geldiği isim dikkat çekti

CHP'de adım adım kurultaya gidilen sancılı süreçte tartışmaların fitilini ateşleyen son gelişmelerden biri, 'değişim' hareketinin öncüsü Ekrem İmamoğlu moderasyonunda CHP'li üst düzey bazı isimlerin katıldığı ve Genel Merkez'den habersiz gerçekleştirilen Zoom toplantısı olmuştu. O toplantıda özellikle CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yer alması dikkat çekmişti. Toplantı görüntülerinin sosyal medyaya sızması yeni bir gündem yarattı.

534

TARTIŞMALI ZOOM TOPLANTISININ ARDINDAN PEŞ PEŞE TOPLANTILAR

Gizli Zoom toplantısının ardından art arda kritik toplantılar gerçekleştirerek partililerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu son olarak dün akşam partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleri ile Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

kilicdaroglu-milletvekilleri-ile-ankarada-bir-araya-geldi_7690_dhaphoto1

TOPLANTIDAN SONRA İLK KEZ AYNI KAREDELER

Yemeğe çok sayıda milletvekili aileleri ile birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'e CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile aynı anda geldi.

Gizli Zoom toplantısında yer almasıyla CHP'den bazı eleştirilere konu olan Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu, toplantının ardından ilk kez aynı karede yer aldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekli organizasyon saat 20.00 itibari ile başladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZOOM TOPLANTISI YORUMU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefeti temsil ettiği öne sürülen isimlerin Genel Merkez'den habersiz yapıldığı ortaya çıkan Zoom toplantısıyla ilgili "Tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı" yorumunda bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir

Meclis’te Mustafa Sarıgül'e saldırdığı iddia edilen Turan Tüysüz konuştu: ‘İlk o bana yumruk attı’

Meclis’te Mustafa Sarıgül'e saldırdığı iddia edilen Turan Tüysüz konuştu: ‘İlk o bana yumruk attı’

 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Memurların 1650 TL daha alacağı var"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Memurların 1650 TL daha alacağı var"

 İBB başkan adaylığını canlı yayında ilan etti!

İBB başkan adaylığını canlı yayında ilan etti!

Meteoroloji'den 'en sıcak gün' uyarısı: 45 dereceyi görecek

Meteoroloji'den 'en sıcak gün' uyarısı: 45 dereceyi görecek

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de teslim edilmişti! O asker yaralandı...Türkiye'de teslim edilmişti! O asker yaralandı...
Engerek yılanı yakaladığı kargayı böyle yedi! Saniye saniye kaydettiEngerek yılanı yakaladığı kargayı böyle yedi! Saniye saniye kaydetti
'Delirten hastalık çilesi! 'Delirten hastalık çilesi!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.