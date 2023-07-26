Sızdırılan toplantının ardından ilk kez aynı karede yer aldılar! Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel'deki buluşmaya yan yana geldiği isim dikkat çekti

CHP'de adım adım kurultaya gidilen sancılı süreçte tartışmaların fitilini ateşleyen son gelişmelerden biri, 'değişim' hareketinin öncüsü Ekrem İmamoğlu moderasyonunda CHP'li üst düzey bazı isimlerin katıldığı ve Genel Merkez'den habersiz gerçekleştirilen Zoom toplantısı olmuştu. O toplantıda özellikle CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yer alması dikkat çekmişti. Toplantı görüntülerinin sosyal medyaya sızması yeni bir gündem yarattı.

TARTIŞMALI ZOOM TOPLANTISININ ARDINDAN PEŞ PEŞE TOPLANTILAR

Gizli Zoom toplantısının ardından art arda kritik toplantılar gerçekleştirerek partililerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu son olarak dün akşam partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleri ile Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

TOPLANTIDAN SONRA İLK KEZ AYNI KAREDELER

Yemeğe çok sayıda milletvekili aileleri ile birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'e CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile aynı anda geldi.

Gizli Zoom toplantısında yer almasıyla CHP'den bazı eleştirilere konu olan Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu, toplantının ardından ilk kez aynı karede yer aldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekli organizasyon saat 20.00 itibari ile başladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZOOM TOPLANTISI YORUMU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefeti temsil ettiği öne sürülen isimlerin Genel Merkez'den habersiz yapıldığı ortaya çıkan Zoom toplantısıyla ilgili "Tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı" yorumunda bulunmuştu.

(DHA)

