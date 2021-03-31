Sızdırılmıştı! Galaxy Tab A7 Lite özellikleri ile neler sunacak?

Güney Koreli teknoloji devi şimdi, artan taleplere cevap verebilmek amacıyla Galaxy Tab A7’nin kırpılmış bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy Tab A7’nin Lite versiyonu onaylandı ve yakında kullanıcılar ile buluşabilir. Cihaz daha önce Bluetooth SIG’in veritabanında göründü. Sertifika belgesi yeni tabletin Galaxy Tab A7 Lite olarak piyasaya sürüleceğini ve Bluetooth 5.0 özelliğine sahip olacağını göstermişti. Geçtiğimiz günlerde ise cihaz cephesinden yeni haberler sızdırılmıştı.

Render, Samsung Galaxy Tab A7 Lite’ın Helio P22T yonga seti tarafından destekleneceğini ve dahili 3GB RAM ile geleceğini iddia eden haberci Evan Blass tarafından paylaşılmıştı.

GALAXY TAB A7 LİTE NELER SUNACAK?

Galaxy Tab A7 Lite, pil kısmında görünüşe göre 5.100 mAh'lik bir pile sahip olacak. Ayrıca 8.4 inçlik bir ekran ile gelecek.

Bu haber, Galaxy Tab A7 Lite’ın 8.7 inç ekrana sahip olacağı iddia edilen önceki bir sızıntıyla çelişiyor. Galaxy Tab A7 Lite’ın ön ve arka tarafında da kameralar olacak, ancak çözünürlükleri şu anda bilinmiyor. Ayrıca cihazın Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip olacağı belirtildi. Samsung’tan henüz Galaxy Tab A7 Lite hakkında bir haber gelmedi. Ancak sızdırılan tanıtım haberi, tabletin bu yıl Haziran ayında Galaxy Tab S7 Lite ile birlikte piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı.

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