Size 15 Farklı Konuda Yardım Edecek Bebek Pudrası

Hepimizin evinde bulunan bebek pudrasının biz bir sürü kolaylık sağlayacağı kimin aklına gelirdi? İşte size yardımcı olacak 15 örneği; 1. Dolaşan takılar Bebek pudrası kullanarak birbirine dolaşan kolye ve bileklik gibi birçok takınızı çözebilirsiniz. Üzerlerine biraz pudra döktüğünüzde daha kolay birbirlerinden ayrıldıklarını göreceksiniz. 2. Deri kıyafetler Eskimiş deri kıyafetleriniz ilk günkü hallerine döner. Üzerine bebek pudrası döküp sildiğinizde nasıl parladığını görünce inanamayacaksınız. Aynı zamanda hoş bir koku kalacağı kesin! 3. Makyaj Yüz makyajınız bittikten sonra ince bir kat pudra ile üzerinden geçmeniz makyajınızı sabitlemenize ve makyajınızın gün boyunca yüzünüzde kalmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda daha mat bir görünüm elde edeceğiniz için yüzünüzde oluşacak parlamaları önleyecektir. Eğer ruj sürdükten sonra bir kağıt mendilin tek katını dudağınıza koyup bir fırça yardımıyla rujunuza pudra uygularsanız, bu da aynı zamanda parlak olan rujunuzun matlaşmasını sağlayacaktır. 4. Kirpikler Rimelinizi sürdükten sonra çok fazla kurumasını beklemeden, kirpiklerinize bir kat pudra uygularsanız hem kirpiklerinize bakım yapacaktır hem de daha hacimli kirpiklere sahip olmanızı sağlayacaktır.

5. Yağlı ciltler Birçok cilt tipi arasında insanı en çok zorlayanlardan biri yağlı ciltlerdir. Yağlı cilde sahip olduğunuzda yüzünüzü temizleyip makyaj yaptıktan birkaç saat sonra yağlanmalar tekrar başlayacağı için makyajınızın yüzünüzde durmaması gibi bir sorunla karşılaşırsınız. Aynı zamanda cildinizde parlamalar da meydana gelir. Bu yüzden zaman zaman yüzünüze bebek pudrası uygulayıp bunu alışkanlık haline getirirseniz, bebek pudrası yüzünüzdeki fazla yağı emecek ve daha mat bir görünüm elde etmenize yardım edecek. Aynı zamanda cildinizi besleyeceği de bir diğer güzel yanı. 6. Yağlı saçlar Saçınız yağlı bir yapıya sahip ise bebek pudrası kullanmaya başlamak sizin için kurtarıcı olacak! Yağlanan saçlarınıza uyguladığınız bebek pudrası fazla yağı emerek, yağdan kaynaklanan parlak görüntüyü matlaştıracak ve saçınızı besleyecektir. Bunun yanında evden çıkarken saçınızı yıkamaya zamanınız kalmadığında kullanacağınız bebek pudrası sizin için kuru şampuan görevi görecektir. 7. Koltuk altı Özellikle yaz aylarında ter bezleriniz fazla çalıştığı için koltuk altı en çok terleyen bölgelerden birisi olur. Ter hissi kişiyi oldukça rahatsız eder. Ancak güne başlamadan önce koltuk altlarınıza süreceğiniz bebek pudrası hem gün içinde terlemenizin önüne geçer hem de hoş bir koku yayar.

8. Ayakkabılar Günümüzün büyük bir kısmını evden uzakta geçirdiğimiz için zaman zaman ayaklarımız terleyebilir ve her an hava alamadıkları için bu ter sonrasında koku yapabilir. Bunu önlemek için ayakkabınızın içine giymeden önce biraz pudra dökebilirsiniz. Bu aynı zamanda gün içinde şişen ayaklarınızın ayakkabının içinde sıkışmamasını da sağlayacaktır. Bunun yanında bazı ayakkabılara koku oturur ve bir türlü çıkmaz. Bunun için de ayakkabınızı havalandırırken içine pudra dökmeniz size yardımcı olacaktır. 9. Ağda öncesi Ağdadan sonra cildiniz tahriş olabilir ve yıpranma meydana gelebilir. Bunu minimuma indirmek için öncesinde yaptıracağınız bölgelere pudra sürmek, bu bölgelere bakım yapacaktır ve ağda sonrası süreci daha rahat geçirmenize katkıda bulunacaktır. 10. Kıyafetlerdeki yağ lekeleri Kıyafetlerinize dökülen yiyecek ve içecekler anında iz bırakır. Bu izlerin çoğu yıkandıktan sonra geçer ancak yağ lekeleri zaman zaman başınıza bela olabiliyorlar. Ancak pudra bunun da çözümü! Yağ lekesinin olduğu yere henüz kurumadan biraz pudra döktüğünüzde, pudra bu yağı emecek ve izin asıl sonradan çözülemeyen kısmına çare olacaktır.

11. İskambil desteleri Kağıt iskambil desteleri eskidikçe hamurlaşır ve ellerinizin arasında kaymamaya başlar. Desteyi biraz pudrayla harmanladığınız zaman ilk günkü gibi olacaktır. 12. Ayağa bulaşan kumlar Yaz mevsimini, sıcağı, tatili, sıcağı, denize girmeyi herkes sever ancak denizden çıktıktan sonra ayağınızın altına yapışan ve havlunuzu pisleten kumlardan kimse hoşlanmaz. Bunun da çözümü pudra! Ayaklarınıza süreceğiniz pudra ile kumlar ayağınızın altına yapışmadan keyifli bir gün geçirmek mümkün. 13. Evcil hayvan tüyleri Evcil hayvanlarınızı sürekli yıkamak onlara yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Çünkü onların tüylerinde bulunan, parlak, sağlıklı ve hacimli görülmesini sağlayan mineraller ve yağlar sık yıkandıklarında azalır ve kaybolur. Bu yüzden düzenli olarak onları taramalı, tüylerini kestirmeli ama sürekli yıkamamalısınız. Bunun yerine daha temiz olmaları için, onları tararken biraz bebek pudrası kullandığınızda hem tüylerini beslemiş ve canlandırmış olacaksınız hem de küçük dostlarınız çok güzel kokacaklar. 14. Evcil hayvan idrarı Evcil hayvanlarınız her seferinde dışarıya yetişemiyor ve zaman zaman eve işiyor olabilirler. Maalesef ki idrarlarının keskin kokusu, o alan temizlendikten sonra bile kalıp sizleri rahatsız ediyor olabilir. Buna çözüm getirmek adına evcil hayvanınızın idrarını yaptığı bölgeye biraz pudra döküp beklettiğinizde, bu kokuyu maskelemenize yardımcı olur.