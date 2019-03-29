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"Size güvenmeyenlere bir ders verin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: - "Size güvenmiyorlar ama biz güveniyoruz gençler ve bunu lafta bırakmıyoruz, icraatla birlikte yapıyoruz. Onun için pazar günü sandığa gidin ve size güvenmeyenlere bir ders verin"

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Size güvenmiyorlar ama biz güveniyoruz gençler ve bunu lafta bırakmıyoruz, icraatla birlikte yapıyoruz. Onun için pazar günü sandığa gidin ve size güvenmeyenlere bir ders verin." dedi.

Canikli, Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ve pop müziği sanatçısı Edis'in sahne alacağı konser öncesinde yaptığı konuşmada, alandaki gençlerden görüşleri ne olursa olsun pazar günü demokratik haklarını kullanmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin seçilme yaşını 18'e düşürme talimatı verdiğinde buna herkesin itiraz ettiğini dile getiren Canikli, "Cumhur İttifakı hariç, Cumhur İttifakı'nın partileri, onun liderleri hariç hepsi itiraz etti, '18 yaşında milletvekili olur mu?' dediler, itiraz ettiler. Yani size hakaret ettiler. 'Bu çocuktan milletvekili mi olur?' dediler, biz onu dinlemedik." diye konuştu.

Canikli, Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla anayasa değişikliğinin yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ve hepinize, sizlere bu imkan sağlandı. Neden biliyor musunuz? Biz sizlere güveniyoruz. Biz gençlere güveniyoruz, yani seçme hakkınız var, birilerini milletvekili yapma hakkınız var ama sizin milletvekili olarak ya da seçilmiş görevlere gelme hakkınız yok. Size güvenmiyorlar ama biz güveniyoruz gençler ve bunu lafta bırakmıyoruz, icraatla birlikte yapıyoruz. Onun için pazar günü sandığa gidin ve size güvenmeyenlere bir ders verin, bunu bir daha unutmasınlar."

"Giresun'u beton yığını haline getirenlere bir ders verin" diyen Canikli, " 'Yeşili istiyoruz, doğayı istiyoruz, şehircilikte barışı istiyoruz' deyin. Arabalarımızı park edecek yerimiz yok, geçilmiyor ve bunu ancak biz biraz önce size hitap eden Cumhur İttifakı'nın adayı Aytekin kardeşimizle yapacağız." ifadelerini kullandı.

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giresun Nurettin Canikli

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