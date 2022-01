Size yepyeni yollar açacak en iyi felsefe kitapları tavsiyeleri

Felsefe bir düşünce bilimi ve temelinde soru sormak yatar. Merakı besleyen, doğru soruları sorduran, size farklı yollar, değişik bakış açıları kazandıran felsefe ile ufkunuzu genişletebilirsiniz. Eğer siz de felsefeye giriş yapmak istiyorsanız ya da hali hazırda felsefe kitaplarını okumaktan hoşlanıyorsanız en iyi felsefe kitaplarını listelediğimiz yazımıza mutlaka göz atmalısınız. Sizin için seçtiğimiz kitaplardan beğendiklerinizi okuma listenize ekleyebilir, tek tıkla güvenle satın alabilirsiniz.

Felsefe kitapları okumanın faydaları

Felsefe, soru sormanın önemini vurgular. Bitmek bilmeyen bir merakla dünyaya bakmayı amaçlar. bu sayede olaylara farklı bir bakış çerçeveden bakmayı ve sorunları çeşitli şekillerde değerlendirebilmeyi öğretir. İnsana içgörü kazandırdığı için kendini eleştirerek daha başarılı olmayı sağlar. Kişinin özgür bir düşünce yapısına kavuşmasına fırsat veren felsefe, analiz yeteneğinin yanı sıra sezgileri de güçlendirir. Başkalarının düşüncelerine karşı saygılı olmayı ve onları anlamayı öğrettiği için topluma daha rahat adapte olmaya ve sağlıklı ilişkiler kurmaya yardım eder. Aynı zamanda mutluluğa ulaşmak için yol gösteren felsefe, maddi değil manevi zenginliğin verdiği hazzı karşılar. Ancak genellikle felsefenin zor ve anlaşılmaz olduğu, bu nedenle okumanın kolay olmadığı gibi yaygın bir kanı var. Oysa felsefe okumak oldukça eğlenceli. İşte size felsefeyi sevdirecek felsefe kitap önerileri.

1. Felsefeye giriş için ideal bir seçim

Felsefe 101: Bir Çırpıda İdealizm, Materyalizm, Metafizik, ders kitabı olsa da en iyi felsefeye giriş kitabı niteliğinde bir eser. Gereksiz detaylara, ağdalı kelimelere ve yoğun felsefi kuramlara yer vermediği için felsefeye giriş yapmak isteyen herkes rahatlıkla tercih edebilir. İnsanın düşünce ve sorgulama tarihine kapı aralayan eser, Aristoteles, Voltaire ve Heidegger gibi filozoflardan metafiziğe kadar geniş bir yelpazede felsefi bilgi içerir.

Kuşkuculuktan varoluşçuluğa kadar tüm merak ettiğiniz soruların cevabını alabileceğiniz Felsefe 101: Bir Çırpıda İdealizm, Materyalizm, Metafizik

2. Felsefe demek Nietzsche demek

Felsefe ile ilgisi olsun olmasın herkesin mutlaka duyduğu bir kitap, Böyle Buyurdu Zerdüşt. Nietzsche’nin yaşama dair düşüncelerini ele aldığı eser, insanın iç yolculuğa çıkarak kendini tanımasını, arzu ve isteklerini, toplumla kurduğu ilişkilerini inceler. Nietzsche, 1883-1885 yılları arasında açık bir dille yazdığı eserini, “Yazılmış en yüce kitap, insanlığa şimdiye dek verilen en büyük armağan” olarak niteler. Siz de Zerdüşt'ün 10 yıl dağda geçen yaşamının ardından topluma karışasını anlatan kitapla birlikte kendinizi de tanıma yoluna girebilirsiniz.

Okuyucusuna farklı pencereleri aralayan, her okumada yeni şeyler keşfetmesini sağlayan Böyle Buyurdu Zerdüşt

3. Mutlaka okuma listenizde yer almalı

Felsefe tavsiye kitapları arasında sıradaki önerimiz Sofie'nin Dünyası. 1991 yılında Norveçli yazar Jostein Gaarder tarafından kaleme alınan Sofie'nin Dünyası, felsefi konulara farklı ve yaratıcı bir bakış açısı sunar. Roman, Sophie isimli genç kızın 15 yaşında "Kimsin?" yazılı bir not alması üzerine felsefenin tarihini, kuramlarını ve filozofları tek tek incelmesini ele alır. Felsefeye giriş yapmak isteyenlere kılavuzluk eden kitap; Darwin, Helenistik Dönem, Hegel, varoluşçuluk ve Descartes hakkında bilgilendirme yapar. 30 milyondan fazla kopyası olan kitap, Norveç edebiyatın öne çıkan eserleri arasında yer alır.

İngilizceden Rusçaya, Arapçadan Japoncaya kadar birçok dile çevrilen Sofie'nin Dünyası

4. Varoluşçuluk üzerine etkileyici bir eser

20. yüzyıl varoluşçuluk akımı denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Jean-Paul Sartre, sadece varoluşçuluğu değil tüm yüzyılı derinden etkileyen bir filozof. İlk romanı olan Bulantı, bireyin kökten özgürlüğünü vurgular. 1938 yılında yayınlanan eserde günlük bir dil kullanan yazar, Roquentin karakterinin dünyaya ve kendi bedenine karşı duyduğu tiksintiyi anlatır. Varoluş ile yüz yüze gelen kahramanın geçirdiği değişimi ustalıkla anlatan Bulantı, varoluşçu felsefenin kült kitapları arasında yer alır.

Yansıttığı güçlü topluluk karşıtı ve bireyci düşüncelerle etkileyici bir eser olan Bulantı

5. Yabancılaşma ve varoluş üzerine

Albert Camus'nün 1942 yılında yayınlanan ve ilk eseri olan Yabancı, 20. yüzyıl insanının yabancılaşmasını, anlam arayışını, bilincin hem toplum hem dış dünyadan kopuşunu anlatır. Romanda genç kahraman Meursault, bir Arap'ı öldürmesine rağmen bu suçtan ziyade toplumun istediği kalıba giremediği için dışlanır. Giderek toluma karşı daha da yabancı hale gelen kahraman, dış dünya ile arasına mesafe koyar. Böylece kendine ve topluma karşı daha da yabancılaşır. Öyle ki annesinin ölümüne karşı bile nesnel bir yaklaşım sergiler.

Yayınlandığı günden itibaren ses getirmeye devam eden Yabancı

6. Felsefede bir Türk imzası

Bir solukta okuyabileceğiniz Bu Ülke'de Cemil Meriç; ülkemizin guru duyulacak yanlarına, Doğu - Batı sorununa ve sağ- sol kutuplaşmasına dair önemli tespitlerde bulunur. 1974 yılında ilk baskısı yayınlanan kitap, Türk milletinin onurlu yapısını konu edinir. Ders kitabı olacak nitelikteki eser, ansiklopedi kadar kapsamlı bilgiler içerir. Satır aralarında birçok bilgi gizli olduğu için defalarca okunması gereken Bu Ülke'de yazarın tespitleri aynı zamanda insanın kendisini de analiz etmesini sağlar.

Cemil Meriç'in hayatından kesitlere de yer verdiği eseri Bu Ülke

7. Siyaset felsefesi üzerine eskimeyen bir eser

Yunan felsefeci Platon tarafından yazılan Devlet, 2500 yıldır siyaset felsefesinin en önemli eserleri arasında yer alır. Milattan önce 400'lü yıllarda kaleme alınan eser, siyaset felsefine yeni girecek olan kişilerin yön bulmasına yardımcı olur. Kitap, Platon ile hocası Sokrates'in haklılık, güçlülük, iyilik ve eşitlik gibi konular üzerinden ideal devlet modeli hakkındaki görüşlerine ve diyaloglarına yer verir. Birçok farklı dile tercüme edilen eser, dünya tarihinin en çok incelenen kitapları arasında bulunur.

O dönemde var olan tüm devlet kuramlarını kaynak olarak kullanan Devlet

8. Her çağa hitap eden bir eser

Sosyoloji ve felsefeye giriş yapmak isteyenlerin okuması gereken eserlerin başında gelen Ütopya, Thomas More tarafından 1516 yılında kaleme alınır. İlk çıkış yılından günümüze kadar en çok ilgi gören kitaplar arasında yer alan eser, kurgusal mekan olan bir adada şiddetin, dini dayatmaların ve özel mülkiyetin olmadığı, herkesin refah içinde yaşadığı düzeni konu alır. Devlet anlayışını eleştiren kitap, günümüz devlet ve yönetim anlayışına da eleştirel bir bakış açısı kazandırır.

İspanyolca, Fransızca, Arapça ve Türkçe gibi birçok dile çevrilen Ütopya

9. Her yaşa felsefeyi sevdiren bir eser

Her ne kadar çocuklar için yazılmış olsa da her yaştan kişinin severek okuduğu eserlerden biri olan Küçük Prens, felsefeye karşı temkinli yaklaşanlar için de ideal bir seçenek. Her okunduğunda yeni bir farkındalık uyandıran bu zamansız eserde Antonie de Saint-Exupéry, yetişkinlerin günlük yaşamlarını sorgulamadıklarını ve giderek büyüyen içsel yalnızlıklarını ele alır. Sade bir dille yazılan kitap, olağanüstü kurgusu ile içgörü kazanmanıza da yardım eder.

Mutlaka kütüphanenizde bulunması gereken eserlerden biri olan Küçük Prens

10. Psikoloji ve felsefe bir arada

1948 yılında Sigmund Freud’un başyardımcılığını yapmış olan Avusturya asıllı ABD'li yazar Wilhelm Reich tarafından yazıya alınan Dinle Küçük Adam, psikoloji ve felsefeyi birleştirir. Günümüz toplumu ve bireyine yol gösteren kitap, yazarın kendi tecrübeleri ve mesleki birikimleri üzerinde eleştirel bir gözle insanların küçük hesaplar peşinde koşmasını ele alırken aynı zamanda insanlara yol gösterir. Felsefe tarihinin de önemli eserleri arasında yer alan kitap, okuyucusuna birçok soru yönelterek farkındalık oluşturur.

Psikoloji ve felsefenin önde gelen eserleri arasında gösterilen Dinle Küçük Adam

11. Mesnevi'de yola çıkan "klasik" bir eser

Ağır felsefe kitaplarındansa akıcı kurgusal anlatımları tercih edenler için harika bir önerimiz var. Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun Mevlana'nın Mesnevi'sinde yer alan küçük bir öyküden yola çıkarak kaleme aldığı Simyacı, mistik bir peri masalını andırır. Sürükleyici bir dille yazılan eserde Endülüslü bir çobanın mutluluk arayışı konu edilir. İç sesinizle konuşmanızı sağlayan bu zamansız eser, adeta bir ahlak ve yaşam kılavuzu niteliğinde.

Roman olmasına rağmen derin anlamları nedeniyle felsefi yapıtlar arasında yer alan Simyacı

12. Hukuk sistemini eleştiren bir başyapıt

Sizin için seçtiğimiz felsefe kitapları tavsiyelerimizden biri de Dava. Genç yaşta hayata veda eden Praglı yazar Franz Kafka tarafında kaleme alınan Dava, ölümünden 2 yıl sonra, 1925 yılında yakın arkadaşı Max Brod tarafından piyasaya sürülür. Eser, Josef adındaki kahramanın hiçbir suçu olmadığı halde kendisine dava açılmasını ve kahramanın bu davanın neden açıldığını anlamaya çalışmasını ele alırken aynı zamanda insanın dünyada aslında tutsak olduğunu vurgulamaya çalışır. Absürt hukuk sistemi paradigmasını işleyen eser, insanı içine çekerek hapseder.

İngilizceden Portekizceye, Almancadan Türkçeye birçok dilde çevirisi bulunan Dava

13. Orhan Pamuk'un hayatını değiştiren eser

Akıcı dili ile bir solukta okunan Nietzsche Ağladığında, ünlü filozofu yakından tanımayı ve felsefesini daha iyi anlamayı sağlar. Nietzsche'nin hayatını ve düşüncelerini psikanaliz ile harmanlayan eserde Sigmund Freud, Josef Breuer ve Lou Andreas-Salomé yan karakterleri oluşturur. 19. yüzyıl Viyana'sında ve psikanaliz henüz doğmadan önce geçen romanda hem kurgusal hem gerçek olaylar yer alır. Bir solukta okunan eser, okuyucuda yeni ufuklar açar.

Felsefeyi sevdirecek olan ve Irvin D. Yalom'un kaleme aldığı Nietzsche Ağladığında

14. Toplumsal ilişkiler üzerine harika bir eser

1762 yılında, siyaset felsefesinin önemli özgür filozoflarının başında gelen Jean-Jacques Rousseau tarafında yazılan Toplum Sözleşmesi, demokrasi, devlet ve toplum konularını incelemek isteyenlerin mutlaka okumasını gereken eserler arasında yer alır. En iyi siyasal düzenin toplumsal sözleşme olduğunu savunan yazar, Fransa tarihinin önemli kişileri arasında gösterilir. Toplumsal ilişkiler, devletin yapısı, özgürce yaşamak, kölelikten kurtulmak gibi konuları ele alan eser, toplumsal hiyerarşiye ve düzene olan bakış açınızın değişmesini neden olur. Kitabın birçok farklı dilde tercümesi mevcut.

Toplum Sözleşmesi

15. Gerçek bilgiye ulaşma yolunda

Hermann Hesse tarafından yazılan Siddhartha, 1922 yılında S. Fischer Verlag isimli yayın evi tarafında ilk defa yayınlanır. Eser, aslında prens olan Siddhartha isimli kahramanın gerçek bilgiye ulaşmak için ailesini, sevdiklerini ve zenginliği geride bırakarak gezgin bir dilenci olmasını ve ilerleyen süreçte Buda ile karşılaşmasını, aralarında geçen konuşmaları ele alır. Budizm'in felsefi derinliğini ve içeriğini işleyen kitap, Siddhartha Gautama'nın hayatını konu edinir. Eser, Budizm hakkında bilgi edinmek isteyenlere de kılavuzluk eder.

Birden fazla dile tercüme edilen Siddhartha

16. Felsefeyi akılcılıkla birleştiren, zamanın çok ötesinde bir eser

1511 yılında yayınlanan Deliliğe Övgü, Yeni Ahit'in ilk editörü olan Erasmus tarafından Thomas More'un evinde kaleme alınır. En büyük hiciv ustalarından biri olarak Rönesans'a damga vuran Erasmus, bilgelik ile deliliği eşdeğer görür. Bu nedenle insanın önce delilik sınavından başarıyla geçmesi gerektiğini düşünür. Din karşılaştırmaları, cinsellik, hayattan zevk alma, evlilik ve giyim kuşam gibi pek çok konuyu elen alan Erasmus, Yunan mitolojisi ve tarihi bilgilerden de yararlanarak eserini tamamlar. Deliliğe Övgü; dönemin entelektüelleri olan ilahiyatçıları, öğretmenleri, papazları, tüccarları, avukatları, azizleri ve kendini akıllı sanan herkesi alaycı bir şekilde eleştirir.

Zamanının ötesinde olan, felsefe, akıl ve hicvi birleştirerek adeta sanata çeviren Deliliğe Övgü

17. Hayat üzerine düşündüren bir eser

Yahudi asıllı yazar Alain de Botton tarafından kalem alınan Felsefenin Tesellisi, 6 ayrı bölümden oluşur. Her bölümde ayrı bir filozofun yaşamını ele alan eser, Sokrates'te dışlanmanın tesellisini bulurken Epikuros'ta fakirliğin, Seneca'da hayal kırıklığının, Montaigne'de yetersizliğin, Schopenhauer'da ise kırık kalbin tesellisini keşfeder. Farklı filozofların geçmiş yaşamları ile insanoğlunun gündelik sorunlara cevap arayan kitap, hayat üzerine düşünmenizi sağlarken iyi hissetmenize de yardımcı olur. Esprili ve rahatlatıcı bir dile sahip olan eser, en başarılı felsefe kitapları arasında yer alır

Kütüphanenize eklemeniz gereken Felsefenin Tesellisi

18. Düşünmek üzerine ilham verici bir eser

Aristoteles'ten sonra "İkinci öğretmen" olarak kabul edilen Farabi sadece felsefe alanında değil; müzik, matematik, botanik ve mantık alanında da sayısız eser kaleme alır. "Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır..." diyen Farabi, varlıklı bir Türk aileye mensup olmasına rağmen saraya yakın olmak yerine hayatını ilmi aramaya adar. Ona göre insan, ilmi arayıp bulmalı, öğrenmeli ve anlamalı. Kendisini ilme adayan ve günde sadece bir öğün yemekle hayatını devam ettiren Farabi, insanın yaşam amacının ilim yolunda ilerlemek olduğuna inanır. Günümüz insanının içinde olduğu anlamlı ve anlamsız çabalarıyla yüzleşmesini ve yeni bir yaşam kurgulaması açısından Farabi'nin hayatı ile çalışmaları, ilham kaynağı niteliğinde.

Ufkunuzu genişletecek, hayatın neresinde olduğunuzu sorgulamanıza yardım edecek, adeta başucu niteliğinde bir kitap olan Var mısın ki Yok Olmaktan Korkuyorsun?