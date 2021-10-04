Sizi asla yarı yolda ve şarjsız bırakmayacak en iyi powerbank modelleri

Artık vücudumuzun bir parçası haline gelen akıllı telefonlar olmadan evden bile çıkamıyoruz. Telefonların şarjı bittiğinde de elimiz kolumuz bağlanıyor, hatta bir de telefon tamamen kapanırsa adeta dünyayla bağlantımız kesilmiş gibi hissediyoruz! Telefonlar her işi kolaylaştırmasına kolaylaştırıyor ama en kaliteli cep telefonunun bile bataryası bir süre sonra performans kaybediyor. Bu durumda yardıma birbirinden kullanışlı powerbank modelleri koşuyor.

"Powerbank nedir ve powerbank ne işe yarar?" sorusunun cevabı çok ise basit. Powerbank sabit bir elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan, cihazlarınızı istediğiniz yerde şarj edebileceğiniz teknoloji harikası bir ürün. Powerbank nasıl kullanılır, diye merak ediyorsanız ve kaliteli powerbank önerisine ihtiyacınız varsa doğru satırları okuyorsunuz! Hadi sizi asla yarı yolda ve şarjsız bırakmayacak en iyi powerbank modellerine beraber göz atalım.

Bu powerbank, her aklınıza gelebilecek her cihazla uyumlu!

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Bir kafede arkadaşlarınızla otururken o meşhur "Powerbank'i olan var mı?" sorusu kulağınıza geldi mi? O sorunun ardından gelen biraz buruk "Var ama senin telefonuna uymuyor." cevabı da tanıdık gelmiştir. Anker PowerCore III Sense 10000 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı, bu klasikleşen diyaloğa son veriyor. Hem USB-A hem de USB-C tipi iki farklı girişi bulunan model, aklınıza gelebilecek her türlü cihaza uyum sağlayabiliyor. Bu fonksiyonu sayesinde sadece cep telefonunuzu değil; kulaklık, hoparlör, müzik çalar gibi şarjla çalışan her türlü elektronik cihazı şarj edebilirsiniz. Son derece portatif olan ürünü çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz. Kırmızı, pembe, siyah, mavi ve yeşil olmak üzere 5 farklı renk alternatifi bulunan powerbank seçenekleri arasından zevkinize en çok hitap eden modeli seçebilirsiniz.

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Bu powerbank bir zaman yolcusu olabilir!

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Powerbank denince şüphesiz herkesin aklında birbirine benzeyen bir cihaz canlanır. Baseus Q Pow 10.000 mAh LCD Display 3A Lightning Kablolu PD Power Bank ise özgün tasarımıyla alışılagelmiş powerbank algısını yerle bir ediyor! İlk bakışta gelecekten gelmiş gibi görünen modelin zamanda yolculuk yaptığını düşünebilirsiniz. Cihazın şarj durumunu kontrol etmenizi sağlayan geniş dijital ekranlı powerbank; Apple cihazlarına özel lightning ve iki USB girişiyle evrensel bir kullanım sunuyor. Akıllı şarj imkanı bulunan cep telefonlarına da uyum sağlayan ürün, cihazların pil ömrünü koruyor. Küçük boyutuna rağmen güçlü bir performans sergileyen bu powerbank en iyiler arasına adını yazdırmayı başarıyor.

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Hayatınızda gördüğünüz en büyük pil karşınızda!

Akıllı telefonlar, kablosuz hoparlörler içerisinde pil olmadan çalışmıyor. Fakat kendinden bir pile sahip bu cihazlara, basit elektronik eşyalara taktığımız gibi pil takıp çıkaramıyoruz. Duracell 3.350 mAh Powerbank ile telefonunuza devasa bir pil takıyormuş gibi hissedeceksiniz! Uzun silindir bir pil formundaki model, çok etkili bir powerbank cihazı. Son derece minimal tasarıma sahip ürünün üzerinde açıp kapama tuşu ve dört kademeli batarya güç göstergesi bulunuyor. İki farklı girişe sahip modeli her türlü elektronik cihazınızda kullanabilirsiniz. Çantanızda asla ağırlık yapmayan cihazı yanınızda her yere yorulmadan taşıyabilirsiniz. Kalitesiyle fark yaratan bu powerbanki uzun ömürlü bir şekilde kullanabilirsiniz.

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Uzun bir yola çıkıyorsanız Samsung PG935 Powerbank tam size göre!

Uzun yolculuğa çıkmak harika bir şey ama yolda elektrik bağlantısı yoksa tüm eğlence eziyete dönüşüyor, değil mi? Samsung PG935 Powerbank ile böyle sorunları asla dert etmeyeceksiniz. Bu powerbankin enerji kapasitesi o kadar yüksek ki, bataryası tek dolumda bile uzun süreli kullanım sunuyor. Devamlı olarak uzun seyahatlere çıkıyorsanız, tam 10.200 mAh güce sahip model sayesinde akıllı cihazlarını tekrar tekrar şarj edebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her markaya uyum sağlayan cihazı, sahip olduğunuz tüm elektronik aletlerde kullanabilirsiniz. Hızlı şarj teknolojisini destekleyen bu powerbank, telefonunuz ile acil olan bir işiniz olduğunda da yardımınıza koşuyor. Gri ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan ürünün hoşunuza giden modelini seçebilirsiniz.

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Hızlı ve güvenli bir powerbank arayanlar için...

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Tüm işleriniz bilgisayar ve telefon üzerinden yürüyorsa elektronik cihazların bataryalarıyla başınız dertte olsa gerek! Fakat bu powerbank artık telaşlı bir şekilde priz aradığınız günleri geride bırakacak. Intouch 10.000 mAh Smarty Powerbank, aynı anda iki cihaza güç sağlayabilen harika bir model. Cihazın sağ ve sol tarafındaki USB girişini aynı anda kullanabilir, powerbanki şarjı biten bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Haki yeşil rengiyle son derece kendine özgü olan model, yumuşak hatlı tasarımıyla da sizi kendine çekecek. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise akıllara durgunluk verecek kadar küçük olması! Bu kadar küçük olmasına rağmen 10.000 mAh enerji gücüyle boy gösteren ürün sizi şaşırtacak.

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Bu powerbankin kaç tane girişi varmış öyle?

Bir powerbank sahip olduğum tüm cihazlar ile uyum sağlamalı diye düşünüyorsanız sıkı durun! Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank, 4 farklı girişiyle tam aradığınız gibi. Üzerinde iki adet USB ve birer tane de MicroUSB ve Type-C girişi bulunan model sayesinde aynı anda üç cihaza güç sağlayabilirsiniz. Okulda, ofiste, kafede, piknikte ve dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz ürün sayesinde hiçbir elektronik cihazınız şarjsız kalmayacak. Son derece kompakt olan powerbanki cebinizde bile rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

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Bu powerbank başlı başına bir şarj istasyonu!

Elektronik cihazlar ve özellikle de akıllı telefonlar, hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuşken aynı anda birden fazla cihaz kullanması gerekenler için tek bir powerbank yetmiyor. Fakat sıradaki ürün, sürekli bir güç desteğine ihtiyaç duyanların bayılacağı nokta atışı özelliklere sahip! TTEC PowerStones Trio Taşınabilir Şarj Aleti / Powerbank, kendi şarj istasyonuna sahip harika bir enerji ünitesi. Cihazların bataryalarına zarar vermeyen model, geliştirilmiş akım korumalı özelliği sayesinde güvenilir bir şarj deneyimi sunuyor. Powerbankleri harici bir kabloya ihtiyaç duymadan kendi istasyonu üzerinde şarj edebilirsiniz. Tek kutuda iki powerbank, bir tane de şarj istasyonuyla karşınıza çıkan şık modeli evinizin istediğiniz yerine konumlandırabilirsiniz. Beyaz ve gri seçenekleri bulunan cihazın, ev dekorasyonuna daha çok yakışacağını düşündüğünüz rengini seçebilirsiniz. Cihazı evinizin en işlek köşesine koyarak evden çıkmanız gerektiği zaman hızlıca powerbanki şarjdan çekip çantanıza koyabilirsiniz. Ürünün en çok seveceğiniz özelliği ise ısınma sorununun olmaması!

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Kadınlar bu powerbanke bayılacak!

Kadınların çantasından her şeyin çıkma potansiyeli olduğunu bilmeyen yoktur. En sıkışık zamanda, en çok ihtiyaç duyulan eşyaları anında çantasından çıkaran kadınlar hepimizin kurtarıcısı! Mini Yuvarlak Led Ayna ve Büyüteç Aydınlatmalı Powerbank de kadınların çantasına yakışacak çok fonksiyonel bir ürün. Aynı anda hem powerbank hem ayna hem de LED ışık özelliklerini bir arada bulunduran cihaz, şıklığıyla da aklınızı başınızdan alacak! Arkadaşlarınızla kafede otururken telefonunuzun şarjı azalırsa hemen ürünü çıkarıp telefonunuza takabilir, bir yandan da makyajınızı tazeleyebilirsiniz. Az ışıklı yerlerde makyaj tazelemeniz ya da kendinizi kontrol etmeniz gerekirse hem powerbanki açıp LED ışığından faydalanabilirsiniz. Kırmızı ve pembe renk seçenekleriyle karşınıza çıkan model, şirin ve yuvarlak tasarımıyla da tercih sebebiniz olacak. Açılır kapanır modelin iki aynasından bir tanesi büyüteç özelliği ile karşınıza çıkıyor. Kutusundan kendi kablosuyla çıkan cihaz, telefonlara 3.000 mAh enerji sağlıyor. Küçük boyutuyla da fark yaratan modeli kozmetik çantanızda bile taşıyabilirsiniz.

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İddia ediyoruz, daha önce böyle bir powerbank görmediniz!

Güç depolamada harika ve kompakt yardımcılarımız olan klasik powerbank modelleri size yetmiyorsa sıkı durun! Enshall 50.000 Mah Hızlı Şarj Eden Powerbank, alıştığınız powerbanklerden 5 kat fazla enerji deposuna sahip. Yani bu model sayesinde cihazı bir kere tam şarj ettirdiğiniz zaman, akıllı telefonunuzun bataryasını tam 15 kere yüzde yüz doldurabilirsiniz! Bu derece güçlü olması nedeniyle, alışılagelen powerbank seçeneklerinden biraz daha kalın bir gövdeye sahip olan ürün yine de portatif bir kullanım sunuyor. İki tane normal, iki tane hızlı şarj özellikli USB girişi bulunan modelde ayrıca birer tane Type-C, MicroUSB ve Lightning girişi de mevcut. Yani toplam 7 tane girişle karşınıza çıkan teknoloji harikası ürün, hem her türlü cihaza uyum sağlıyor hem de aynı anda birden fazla cihaza güç verebiliyor.

Hem siyah hem de beyaz rengini tercih edebileceğiniz; güçlü ve görkemli powerbank modelinin tüm özelliklerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Renkli bir model arayanlar için...

Benim kullandığım powerbank, tarzım gibi renkli olmalı diyorsanız bu model tam size göre! Dexim 10000 Mah Slim Powerbank, parlak kırmızı rengi ve sade tasarımıyla tam istediğiniz gibi. Kırçıllı dokusu çizilmelere karşı da dayanıklı olan modeli güvenle kullanabilirsiniz. İnce gövdesiyle her yere sığdırabileceğiniz ürünü yanınızda taşırken çantanızda olduğunu unutacaksınız. 10.000 mAh güce sahip model sayesinde şarj problemi yaşamayacaksınız. İki adet USB ve bir tane de MicroUSB girişi bulunan modeli, yalnızca akıllı telefonlarınıza güç sağlamak için değil başka elektronik cihazlarınızı da şarj etmek için kullanabilirsiniz. Ön yüzünde dört kademeli LED ışık bulunan modelin enerji doluluk oranını da buradan takip edebilirsiniz.

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Powerbank kendinden kablolu olmalı diyenler için...

Yanımda powerbank taşıyorum bir de harici şarj kablosu taşımak istemiyorum, diyorsanız şimdiki model sizi heyecanlandıracak! Ttec Recharger Duo+ Iphone Lightning Dahili Kablolu Taşınabilir Şarj Aleti / Powerbank iki kablo seçeneği ile karşınıza çıkıyor. Modelin sağ ve sol tarafındaki lightning ve USB kabloları sayesinde yanınızda şarj kablosu taşımadan fonksiyonel bir powerbank deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu kabloları kullanmak istemiyorsanız cihazın üstündeki iki USB girişini kullanabilirsiniz. 10.000 mAh güce sahip powerbank, toplam 6-7 saatte şarj oluyor. Akıllı telefonlarınızı tek şarjla tam üç kere tam dolduracak kapasiteye sahip ürün sizi asla yarı yolda bırakmayacak. Modelin 8 kademeli LED pil göstergesi sayesinde, deposunda ne kadar güç kaldığını kontrol edebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

Kalitesinin yanında siyah minimal tasarımıyla da son derece şık bir estetiğe olan sahip ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu powerbank hem hızlı şarj özellikli hem de çok şık!

Pastel tonlarını hayatınızın her alanında kullanmayı seviyorsanız şimdiki modeli çok seveceksiniz! Samsung 10.000 mAh Type-C Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı Powerbank, pastel pembe rengi ile tarzınıza çok yakışacak. Sadece görünümüyle değil, fonksiyonlarıyla da fark yaratan ürünün en dikkat çekici özelliklerinden birisi USB-C bağlantı girişi sayesinde, hızlı şarj özelliği olan cihazları 30 dakikada tamamen şarj edebilmesi. Powerbank 10.000 mAh kaç kere şarj eder, diye merak ediyorsanız bu powerbank size en net cevabı verecek. 10.000 mAh batarya gücüne sahip model akıllı telefonunun tam 3 kere tamamen doldurabiliyor. "Bu powerbank nasıl şarj edilir?" sorusunun yanıtı ise çok basit; kendi bağlantı kablosu sayesinde modeli prize takıp 5-6 saat içinde şarj edebilirsiniz.

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