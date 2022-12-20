Sizi bulaşık derdinden tamamen kurtaracak 2022'nin en iyi bulaşık makineleri

Günümüz teknolojisinin gelişimiyle tüm yaşam tarzlarına ve alışkanlıklara uygun bir bulaşık makinesi bulunuyor. Birbirinden farklı program özellikleri, renk ve boyutlarıyla karşımıza çıkan bulaşık makinelerinden hangisini seçeceğinize karar vermek çok da kolay olmuyor. Sizlere fikir olması için en iyi bulaşık makinesi 2022 yorumlarını inceleyerek bir liste hazırlık! Gelin, yılın en iyi bulaşık makinelerini birlikte inceleyelim.

1. Dijital yaşamdan vazgeçemeyenlere: Altus 445NX -5 PRG- Dijital Bulaşık Makinesi

2022’nin en iyi bulaşık makinelerinden biri olan 14 kişilik kapasitesiyle Altus 445NX -5 PRG- Dijital Bulaşık Makinesi yenilikçi tasarımıyla en çok tercih edilen bulaşık makineleri arasında bulunuyor. Beş ayrı programa sahip olan ürün, dijital ekran özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Başlatma ayarı istenilen zamana programlanabiliyor. Ürünün ön ayarları ise “Eko 50°C-Hassas 70°C-Günlük-58 dk-Mini 30°C” şeklinde. Böylece içindeki bulaşıkların durumuna göre istenilen ayarda yıkanabiliyor. Hem diğer markalara nazaran daha uygun fiyatlı hem kaliteli bir bulaşık makinesi arayışındaysanız bu bulaşık makinesini değerlendirmelisiniz.

2. Temel düzeyde kullanım özelliğiyle: Arçelik 6144 Bulaşık Makinesi

LED ekran özelliğine sahip Arçelik 6144 Bulaşık Makinesi zaman erteleme ve kurutma özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bulaşık makinesi “Ekonomi 50°C, Yoğun 70°C, Hızlı 58' ve Mini 30'” olmak üzere dört farklı programa sahip. Eğer "En iyi bulaşık makinesi markası hangisi?" diye sorarsanız kalitesiyle adından söz ettiren Arçelik’i tercih edebilirsiniz. Ayarlanabilir iç hazne aparatları, bulaşık durumuna göre ya da yıkama alışkanlıklarına göre opsiyonel şekilde kullanabilme imkânı sunuyor. Siz de ürünü tercih ederek mutfağınıza son teknolojiye sahip bir bulaşık makinesi kazandırabilirsiniz.

3. Az gürültü, yüksek performans: LG DFC512FP 9 Programlı İnox Bulaşık Makinesi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Az gürültüyle ve yüksek verimlilikle çalışan LG DFC512FP 9 Programlı İnox Bulaşık Makinesi, farklı program çeşitliliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geleneksel tarzda üretilen motorların dışında, daha basite indirgenen çalışma prensibi sayesinde gürültü seviyesi azaltılmış. Ürünün en ilgi çekici yanı ise akıllı telefonlar yardımıyla makinedeki yıkama programlarının kişiselleştirilebiliyor olması. Böylece akıllı telefon ile bağlantı sağlayarak tek tuşla makineyi yönetebilme olanağı sunuyor. Ayrıca bulaşık makinesi temizlenmeye ihtiyaç duyduğunda bunu gösterge ışıklarıyla bildirim olarak haber veriyor. "En iyi bulaşık makinesi hangisi?" sorularına cevap niteliğinde bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

4. Enerji tasarrufu konusunda uzman: Samsung DW60M5052FS/TR A+ 5 Programlı Bulaşık Makinesi

Geniş, okunaklı ve dokunmatik dijital ekran özelliği ile Samsung DW60M5052FS/TR A+ 5 Programlı Bulaşık Makinesi adından sıkça söz ettiren ürünler arasında yer alıyor. Bulaşık durumuna göre ayarlanabilir, esnek iç aparatlar yıkama ve bulaşık yerleştirme işlerini daha kolay hâle getiriyor. Daha az bulaşık yıkanması gerektiğinde zamandan ve enerjiden tasarruf edilebilmesi için uygun programlar sunan ürün, "ekstra hijyen" seçeneği ile suyun sıcaklık derecesini 70 dereceye ayarlayarak daha yoğun temizlik sağlayabiliyor. 60 dakikalık program tercihi ise bulaşıkları hızlıca yıkama ve kurutmaya alıyor. Kullanımı kolay bir bulaşık makinesi tercih ederseniz ürünü değerlendirebilirsiniz.

5. Yer tasarrufu sağlamak isteyenlere: Electrolux ESF2400OW A+ 6 Programlı Tezgâh Üstü Bulaşık Makinesi

Yerden tasarruf sağlayan özelliği ile Electrolux ESF2400OW A+ 6 Programlı Tezgâh Üstü Bulaşık Makinesi, özellikle öğrenciler ya da tek yaşayanlar için ideal bir ürün. 6 kilogramlık kapasitesiyle ufak çaplı bulaşıkları temizleyen ürünün tezgâh üzerinde kullanılabilir olması, en önemli özelliği sayılabilir. 2022’nin en iyi bulaşık makinesi yorumlarında yer alan ürün, 6 programlı olmasıyla da fonksiyonel kullanım imkânı sunuyor. Cihaz, kompakt tasarıma sahip olsa da geniş iç hacmi bulunuyor. Bulaşık makinesi, A+ özelliğiyle yüksek enerji tasarrufu sağlayarak kullanıcı dostu cihazlar arasında yer alıyor.

6. Şık görüntüsüyle: Grundig GPDF 6732 MG Bulaşık Makinesi

Hızlı yıkama ve kurutma, ECO, hassas ve yoğun programlarına sahip Grundig GPDF 6732 MG Bulaşık Makinesi; hijyen ve bakım, ekstra kurutma, buhar ve parlatma gibi özellikleri de bir arada sunuyor. Ayrıca başlatma zamanını belirleyebilmenize olanak sağlıyor. Şık görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ürünün rengi ise koyu gri. Ürün, teknik özelliklerinin yanı sıra görünümüyle de mutfağa şık bir hava kazandırıyor. Dijital göstergeli ekrana sahip bulaşık makinesinin basmalı tuşlarıyla yıkama modlarını pratik bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

7. Temel program tercihleriyle: Electrolux EEA717100L Ankastre Bulaşık Makinesi

A+ özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Electrolux EEA717100L Ankastre Bulaşık Makinesi, enerji tasarrufu konusunda en iyi ürünler arasında yer alıyor. Ürünün en önemli özelliği, AirDry teknolojisinin kullanılmış olması. Bu özellik sayesinde yıkama işlemi bittikten sonra kapağı otomatik açılarak bulaşıkların tam kurumasına yardımcı oluyor. 3 saate kadar gecikmeli başlatma özelliği sayesinde istenilen zamanda yıkama sağlayabilen ürün; 160 dakika, 90 dakika, ECO ve 30 dakika olmak üzere dört ayrı yıkama programı sunuyor. Ürün, ankastre özelliği taşıması sebebiyle mutfak dolaplarına rahatça entegre edilebiliyor.

8. Makinenizi akıllı cihazlar ile yönetin: Hoover HDSN 1L380PB-17 A+ 5 Programlı Ankastre Bulaşık Makinesi

Yarı ankastre özelliğe sahip Hoover HDSN 1L380PB-17 A+ 5 Programlı Ankastre Bulaşık Makinesi hem A+ özelliği ile enerji tasarrufunda bulunuyor hem beş ayrı programıyla üstün yıkama performansı göstererek kullanıcılardan tam not almayı başarıyor. Kendi kendini temizleyebilen filtre sistemi, makine içerisinde kötü koku oluşumunu engelliyor. Ayarlanabilir başlangıç özelliğinin yanı sıra yoğun, genel, ECO, ön yıkama ve total care yıkama programlarını sunuyor. Ürün, yıkama işlemi bittiğinde sesli olarak uyarıyor. Wi-Fi+Bluetooth bağlantı özellikleri sayesinde akıllı cihazlar ile bulaşık makinesinin programları yönetilebiliyor. Son teknoloji özellikler bulunduran ürüne sahip olarak ev işlerini pratik şekilde yapabilirsiniz.

9. Kolay kullanımı ön planda tutanlara: Arçelik 6133 3 Programlı Bulaşık Makinesi

Arçelik 6133 3 Programlı Bulaşık Makinesi, sadece temel yıkama prensiplerini kullanmak isteyenler için en ideal ve kaliteli ürünlerden biri. Kafa karıştıran zorlu seçenekler yerine temel programlara sahip cihaz, size uzun ömürlü bir kullanım imkânı sunuyor. Dijital ekranıyla göstergelerini sunan ürünün çocuk kilidi özelliği de mevcut. A++ özelliği ile diğer pek çok bulaşık makinesine nazaran en çok enerji tasarrufunda bulunan cihaz olma özelliği gösteriyor. Cihaz, hem uygun fiyatıyla hem yüksek performansıyla en iyi bulaşık makinesi tavsiyesi olarak karşınıza çıkıyor.

10. Alanında uzman: Samsung DW60M5062FS 7 Programlı İnox Solo Bulaşık Makinesi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Ayarlanabilir raflar ve çatal bıçak aparatlarıyla rahat yıkama olanağı sağlayan Samsung DW60M5062FS 7 Programlı Inox Solo Bulaşık Makinesi, toplamda yedi ayrı yıkama programı özelliği barındırıyor. Özellikle bulaşık makinesinin tam dolmasını beklemeden 60 dakikalık programı seçerek hızlıca yıkama ve kurutma yapabilme imkânı sunması en belirgin ve en kullanışlı özelliklerden sayılabilir. Bu önemli özellik sayesinde zamanın yanı sıra hem su hem enerji tasarrufunda bulunabilmek mümkün hâle geliyor. Rahat okunabilen geniş LED ekranı da özellikle görme problemi yaşayanlar için çözüm olabiliyor.

11. Kurutma teknolojisiyle: Electrolux ESF5512LOW Bulaşık Makinesi

QuickPlus programıyla 30 dakikada 60 derecelik sıcaklıkla hızlıca yıkama özelliği bulunan Electrolux ESF5512LOW Bulaşık Makinesi, zamandan tasarruf sağlayan en iyi ürünlerden. Bir saat ile 24 saat arası gecikmeli çalışabilme programıyla bulaşıkları istediğiniz zaman yıkayabilirsiniz. AirDry kurutma teknolojisi sayesinde yıkama sonunda otomatik açılan kapak sayesinde üç kata kadar hızlı kurutma sağlayabiliyor. Eko 50 Özel Cam Koruma Programı ile cam eşyalar çizilmeden ya da hasar görmeden yıkanabiliyor. Ürün toplamda altı program, dört sıcaklık ayarına sahip. Son teknoloji özelliklere sahip bulaşık makinesiyle bulaşıkları yıkamak artık çok daha kolay!

12. İşletmelere özel: Öztiryakiler Oby500 Dijital Panel Tahliyeli OBO50 Bulaşık Makinesi

Eğer restoran ya da butik kafe gibi bir işletmeye sahipseniz ve endüstriyel mutfak ekipmanları konusunda ürün arıyorsanız Öztiryakiler Oby500 Dijital Panel Tahliyeli OBO50 Bulaşık Makinesi’ni değerlendirebilirsiniz. 102, 132, 152, 172, 192 saniye gibi beş farklı yıkama programına sahip olan ürün, saatte otuz beş sepet yıkama kapasitesiyle alanında en iyisi olma özelliği taşıyor. Özellikle yoğun zamanlarda bulaşıkları kullanıma hazır hâle getirmek için ideal bir ürün. Cihaz, enerji ve suyun yanı sıra deterjan tasarrufunda da bulunabiliyor. Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C arasında, durulama suyu sıcaklığı ise 80-85°C arasında oluyor. Yüksek sıcaklık, bulaşıkların hızlı şekilde mikroptan arınmasını sağlıyor.