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Sizi derslerinizde ve sınavlarınızda yarı yolda bırakmayacak en iyi uçlu kalem çeşitleri

03.12.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumuşak bir tutuş sağlayan ve ışıl ışıl renkleriyle hayranlık dolu bakışları üzerinde toplayan kalemler; özellikle öğrencilerin en yakın dostu oluyor. Siz de derslerinizde ve sınavlarınızda sizi yarı yolda bırakmayacak en iyi ve en şık uçlu kalem çeşitlerini hazırladığımız listeye bakarak inceleyebilirsiniz.

Sizi derslerinizde ve sınavlarınızda yarı yolda bırakmayacak en iyi uçlu kalem çeşitleri

"En güzel uçlu kalem markaları neler?" ya da "En iyi uçlu kalem hangisi?" sorularının tek bir cevabı bulunmuyor. Çünkü herkesin zevki ve kullanım şekli farklı. Kimisi kalın kimisi ince gövdeli kalemlerden hoşlanıyor. Bazısı metal dokuları bazısı yumuşak yapıları tercih ediyor. Listemizdeki önerilere bakarak uçlu kalemler hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve sizin için olan en iyi uçlu kalem önerisini keşfedebilirsiniz.

1. Hafif ve yumuşak tutuşlu bir model: Faber-Castell Apollo!

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Uçlu kalem tavsiye edilirken öncelikle ihtiyaçlar ve kullanım şekli dikkate alınmalı. Eğer çok sık uçlu kalem kullanıyor ve uzun uzun yazıyorsanız ihtiyacınız olan kalemin yapısı hafif olmalı. Çünkü ağır kalemler zamanla parmağınızda iz oluşmasına hatta nasırlara bile neden olabilir. Siz de böyle bir problemle karşılaşmak istemiyorsanız Faber-Castell'in Apollo model uçlu kalemi ile mutlaka tanışmalısınız! Hafif yapısı ve parmaklarınızın tutunduğu kısmın yumuşak dokusu sayesinde uçlu kalemi uzun saatler boyunca kullansanız bile rahatsızlık hissi duymazsınız. Gizlenebilir uç kısmı ve uçların kırılmasını önleyen sistemi de bu modelin ayrı bir güzelliği!

Sizi yarı yolda bırakmayacak bu güzel modele ulaşmak için şuraya tıklamanız yeterli.

2. Metalik renklerin ve kaydırmalı mekanizmanın harika uyumu!

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Tüm uçlu kalemler illa tepeden basmalı olmak zorunda değil ya! Özellikle son zamanlarda çıkan modellerde artık basma mekanizmaları kalemlerin orta kısımlarında gizlenebiliyor. Üstelik uçlu kalemlerin renkleri de eskisi gibi klasik değil. Siyah ve lacivert gibi alışılagelmiş renklerin yerini artık su yeşili, mor ve turkuaz gibi daha canlı seçenekler alıyor. Bu enerjik renklere bir de metalik bir doku eklenince ortaya şahane bir görünüm çıkıyor. Siz de kaleminiz ışıl ışıl parlasın istiyorsanız Serve'ün Bold Metallix modeline bakabilirsiniz. Kalın yapısı ve üçgen gövdesiyle daha kolay bir kullanım sunan uçlu kalemin kayarak dışarı çıkan silgileri de ayrı bir eğlence unsuru.

Altılı paketlerde satılan Serve kalemlerden alarak isterseniz her gün başkasını kullanabilir isterseniz farklı renklerini dostlarınıza dağıtıp bir kalem kardeşliği kurabilirsiniz! Kalemleri daha detaylı bir şekilde incelemeniz için linkini şuraya bırakıyoruz.

3. Teknik çizerler için üretilen müthiş bir kahraman!

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Uçlu kalemler, sadece yazmak için değil elbette! Çizerler için de uçlu kalemler büyük önem taşıyor. Çizerlerin kullandığı kalemlerde dikkat edilmesi gereken noktalar farklılaşıyor. Bu noktalardan en önemlisi, kalemin ağırlık dengesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer kalem ağırlığı önde ya da arkadaysa bu durum, çizim yapması gereken kişiler için sorun oluşturuyor. Çizim kalemleri konusunda en çok tercih edilen markalardan biri olan Rotring'in 600 model kalemi, ağırlığı dengeli bir şekilde dağıtarak kolay bir kullanım sunuyor. Kalem tutma yerinin yuvarlak ince tasarımı ile parmaklarınız acımadan uzun saatler boyunca çizim yapabileceksiniz.

Uzun saatler süren çizim sınavlarınızda en büyük yardımcınız olacak arkadaşınıza buradan ulaşabilirsiniz.

4. Çocuklar, bu rengarenk kalemlere bayılacak!

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Kullanılan ilk uçlu kalemin modeli çok önemli çünkü yanlış bir tercih kötü sonuçlar doğurabilir. Sızlayan ve incinen parmaklar bunlardan bazıları. Çocuklar için birbirinden güzel modeller üreten BIC'in özellikle konforlu bir kullanım için tasarladığı kalemler, çocukların beğenisini topluyor. Dört renkli bu kalem setinin arka kısmındaki minik silgi de ihtiyaç duydukları zaman çocukların yanında oluyor. Çünkü malum, silgiler hemencecik kaybolabiliyor! Çocuklar için tatlı bir başlangıç sunan BIC sayesinde uçlu kaleme kolayca alışabilecekler.

Bu güzel modellerden çocuğunuza ya da minik dostlarınıza almak isterseniz şuraya tıklayabilirsiniz.

5. Efsaneler efsanesi, bir zamanların ortalığı kasıp kavuran klasiği!

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Faber-Castell'in Grip model uçlu kalemi, çıktığı ilk dönemlerde ortalığı kasıp kavurmuştu. Başlarda az sayıda renk seçeneği ile satışa sunulan uçlu kalem, artık metalik ve pastel renkler gibi farklı alternatiflere sahip. Yumuşak tutuşu ve üçgen gövdesi ilk çıktığı günden bugüne en popüler uçlu kalemlerden biri olmaya devam ediyor. Yaylı metal uç kısmı ile kolay bir yazım sağlıyor ve uçların sık sık kırılmasını da önlüyor! Metal klipsi de uzun süre dayanabiliyor. Bu uçlu kalem, her detayı ile harika ve uzun ömürlü bir efsane!

Siz de bu güzel kalemden edinmek isterseniz şuradan kolayca ulaşabilirsiniz.

6. Dünyanın öbür ucundan gelen bir güzellik!

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Tombow Mono Graph; çok çok uzaklardan, ta Japonya'dan geliyor! Tombow, oldukça başarılı bir kırtasiye markası. Mono Graph uçlu kalem çeşitleri ise işlevsel özellikleriyle kullananları kendisine hayran bırakıyor. Ne çok ince ne çok kalın tasarımı ilk bakışta dikkat çekiyor. Uç kısmı ise kullanılmadığı zamanlarda içeride kalarak uçların sık sık kırılmasını önlüyor. Ama asıl farklı ve güzel yanı, uçların çıkması için kaleme basmanıza gerek yok! Kalemi şöyle bir sallayıverin, hop! İşte, uç sizin için orada!

Bu güzel kalemler, her ne kadar uzaklardan gelse de onlara ulaşmak hiç de zor değil! Şuraya tıklamanız yeterli!

7. Biraz daha farklı, biraz daha özel!

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Yine uzaklardan, Japonya'dan gelen bir başka uçlu kalem ile karşınızdayız. Fakat bu seferki biraz daha farklı. Alışılmışın dışında kısa ve kalın tasarımı ile farklı bir deneyim sunuyor. Kendisi aslında Kaweco Sport Dolma Kalemi'nin uçlu kalemi. İkisi bir set olarak düşünülse de uçlu kalem, tek başına kullanım için de uygun. Özel plastik gövdesi, gold ucu ve klips kısmı ile oldukça şık bir görünüme sahip. Özellikle kalın kalemlerden hoşlananlar için ideal bir seçenek. Dolma kalemlerden hoşlananlar için incelikli bir hediye olarak da değerlendirebilirsiniz.

Hemen şuracıktan Kaweco Sport Uçlu Kalem'e erişebilirsiniz.

8. Alman el işçiliği ile yaratılmış bir şaheser!

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Yine dolma kalem eşlerinden bir tanesi: Lammy 2000! Mat siyah gövdesi ve yumuşak dokulu yapısı ile hoş bir tecrübe sunuyor. Fiberglas ve paslanmaz çelik gövdesi ile uzun süreli bir kullanım sağlıyor. 19 gram olan ağırlığıyla biraz alışılmışın dışında kalsa da bu uçlu kalemi deneyen herkes, ona hayran kalıyor. Bu kalem öylesine sağlam ki tüm okul hayatınız boyunca rahatlıkla size eşlik edebilir!

Alman el işçiliği ile üretilen Lammy markalı uçlu kaleme hemen buradan ulaşabilir, hayat boyu sürecek bu arkadaşlığı hemen başlatabilirsiniz.

9. Eğlenceli tasarımları ile neşe dolu kalemler!

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Her zaman sert, metal gövdeli uçlu kalemlerin kullanılması gerekmiyor ya! Bazen de insanın okul hayatında ihtiyaç duyduğu yegane şey biraz renk, biraz da eğlence olabiliyor! Pastel renklerde ve şemsiye şeklinde tasarlanan bu uçlu kalemler, okul hayatınıza ve çalışma masanıza renk getiriyor. Normal uçlu kalemlerden sıkıldığınız anda modunuzu değiştirecek şemsiye kalemler, yumuşak plastik yapıları sayesinde elinizi yormuyor. İsterseniz bu kalemleri tutma yerlerinden asarak masanızı süsleyebilirsiniz!

Rengarenk şemsiyelerinizi alıp biraz neşelenmek istiyorsanız şurası sizin için en kestirme yol!

10. Çocukların ve hep çocuk kalanların bayılacağı bir seçenek!

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En iyi uçlu kalem önerilerine eğlenceli tasarımı ve yumuşacık dokusu ile kullananların beğenisini kazanan bir takım ile devam ediyoruz: Tintin Avm 5'li 0.7 Uçlu Versatil Kalem ile! Kaktüs, ananas, karpuz, mısır ve havuç modelli kalemlerden oluşan set; sıra dışı tasarımıyla kalem kutunuzun yıldızı oluyor. Yumuşak tutuşu ile uzun süreli kullanımlarda bile parmakları rahatsız etmiyor. Ancak bu kalemleri kullanırken güzelliğine aşık olduğu için
onu sizden isteyecek arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor!

Böyle harika bir hediye ile kendinizi şımartmak ve onu ömür boyu kullanmak için şuraya tıklayabilirsiniz.

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