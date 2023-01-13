Sizi filmin içindeymiş gibi hissettirecek birbirinden pahalı televizyonlar

Televizyonlar filmden belgesele, maçtan yarışma programına keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. Günümüzde televizyonlar internete bağlanma ve uygulama kullanma gibi teknolojik özelliklerle öne çıkıyor. Hâl böyle olunca yüksek ekran yenileme hızı sunan, canlı renkleriyle büyüleyen, ses kalitesi ve geniş görüş açısıyla âdeta filmin içindeymiş gibi hissettiren birbirinden muhteşem, pahalı televizyonlar teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor. Hazırsanız bu modelleri keşfetmeye başlayalım!

Aksiyon sahnelerinin keyfini çıkarın: TCL 65C728 65 inç 4K Ultra HD Uydulu QLED Google TV

Aksiyon ve macera türündeki filmlerden hoşlananlar, televizyon izlerken en hareketli sahnelerde çoğu zaman görüntü bozulmaları yaşandığı için hayal kırıklığına uğruyor. Akıllı işlemciye ve yüksek ekran yenileme hızına sahip televizyonlar, hareketli sahnelerde her pikseli gerçek tonunda muhafaza ederek görüntü bozulmalarını engelliyor. Akıllı algoritmaya sahip TCL 65C728 65 inç 4K Ultra HD Uydulu QLED Google TV, saniyede 120 kare yenileme hızıyla dudak uçuklatıyor. En iyi aksiyon yükseltme teknolojisiyle akıllı televizyonunu oyun oynamak için kullanacak olanlara da önemli bir avantaj sağlıyor.

Kalın çerçevelerden hoşlanmayanlar için: Samsung Q950T 65 inç QLED 8K Smart TV

Birçok kişi kalın çerçeveli televizyonları seyrederken odaklanmakta zorlanıyor. Pahalı televizyonların en büyük avantajı ise kenar çerçevelerinin ince tasarlanmış olması. Bu sayede hem zarif bir tasarım hem daha geniş ekran elde ediliyor. Âdeta görünmez çerçeveleriyle takdir toplayan Samsung Q950T 65 inç QLED 8K Smart TV, ultra ince kasasıyla yaşam alanınıza hava da katıyor. 8K çözünürlük ve bir milyar renk tonu sunması da öne çıkan bir diğer özellik.

Kusursuz görsellik: LG OLED55C24LA 55 inç OLED TV

Televizyonlarda önceliği yüksek kaliteli görsellik olanların hem hızlı görüntü geçişi sağlayan hem canlı renk kalitesi sunan modellere yönelmesi gerekiyor. Gelişmiş teknolojiler sayesinde en hareketli sahne geçişlerinde bile görüntü bozulmaları yaşanmıyor. LG OLED55C24LA 55 inç OLED TV, siyah başta olmak üzere tüm renkleri OLED piksel kalitesiyle büyüleyici şekilde yansıtıyor. Aynı şekilde %100 renk doğruluğu sağladığı için ayrıntıların belirginleşmesine yardımcı oluyor.

Dev ekran arayanlara: Sony BRAVIA XR-83A90J 83 inç 210 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart 4K Ultra HD OLED TV

Dizi ve film izlerken dış ortamdan soyutlanıp dinamik bir seyir keyfi arayanlara dev ekranlı televizyon modelleri tavsiye ediliyor. Geniş ekranlı televizyonların en önemli avantajı, hangi açıdan bakılırsa bakılsın net görüntü kalitesi sunması. Böylece televizyon karşısında uzanırken bile ekran rahatlıkla görülüyor. Sony BRAVIA XR-83A90J 83 inç 210 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart 4K Ultra HD OLED TV, 83 inç devasa boyutuyla salonlara sinema hissi kazandırıyor. Modelin insan gözüne en doğal ve güzel gelen renkler kullanması da geniş ekran keyfini ikiye katlıyor. Tabii yüksek fiyatıyla da cep yakıyor.

Gözleriniz yorulmasın: TCL 65C935 65 inç 4K Ultra HD MINILED Google TV

Televizyon başında film ve dizi izlerken uzun saatler geçirmeyi sevenlerin en büyük problemi, göz yorgunluğu! Göz yorgunluğunun önemli handikaplarından biri de izlenen filme ve diziye odaklanmayı zorlaştırması. Kaliteli televizyonların en sevilen özelliği ise göz yorgunluğunu azaltan teknolojileri desteklemesi. Böylece göz konforu sağlanarak uzun saatler televizyon seyredilebiliyor. TCL 65C935 65 inç 4K Ultra HD MINILED Google TV, düşük mavi ışık moduyla gözleri yoran mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor. Yüksek ekran yenileme hızı ve AMD FreeSync Premium Pro teknolojisiyle görüntü yırtılmalarını ortadan kaldırması da cabası!

Dinamik ses kalitesini keşfedin: Samsung QE65QN900A 65 inç Neo QLED 8K Smart TV

Televizyonda sinema kalitesinde film izlemek için görsellik kadar ses kalitesi de önemli bir rol oynuyor. Seslerin parazitsiz ve kristalize bir kalitede olması dinlemeyi ve odaklanmayı kolaylaştırıyor. Televizyonlarda ses konusundaki önemli bir nokta da seslerin görüntüyle senkronize biçimde gelmesi. Böylece çok daha gerçekçi bir seyir deneyimi yakalanıyor. Üstün ses özelliğiyle öne çıkan Samsung QE65QN900A 65 inç Neo QLED 8K Smart TV, OTS Pro teknolojisiyle her köşeden gelen sesi takip ederek dinamik ses kalitesi vadediyor. Üstelik model 65 inç boyutunda ve ultra ince kenar çerçevelere sahip

Yeni teknolojileri keşfedin: Sony BRAVIA KD-75X81K 75 inç 189 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart 4K Ultra HD LED TV

Her geçen gün artan teknolojik gelişmeler, televizyon dünyasına bir dolu yenilik katıyor. Güçlü işlemciye sahip akıllı televizyonlar, ses kalitesinin optimize edilmesinden görüntülerin gecikme yaşanmadan yansıtılmasına kadar birçok pratik özellik sağlıyor. Bu sayede film, belgesel ve maçlarda çok daha akıcı ve keyifli görüntü geçişleri gerçekleşiyor. Motionflow XR teknolojisi kullanan Sony BRAVIA KD-75X81K 75 inç 189 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart 4K Ultra HD LED TV, anlık görüntü kareleri oluşturup devam eden sahnelere ekleme yaparak yüksek hızlı görüntü geçişleri sağlıyor.

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"Cep yakmaya ne gerek var? Şöyle uygun fiyatlı bir televizyon yok mu?" diyenlerdenseniz bu önerilerimizi es geçmeyin!

1. En iyi Android TV modellerinden biri: Philips 55PUS7906/62 55'' (139 cm) 4K UHD LED Android TV

Philips 55PUS7906/62 55'' (139 cm) 4K UHD LED Android TV, üstün özellikleriyle kullanıcılardan tam not alıyor. Televizyonun kenarlarında bulunan akıllı LED ışıklar, izlediğiniz içeriğe göre ışık yayarak eşsiz bir seyir zevki sunuyor. Birinci sınıf Dolby desteği sayesinde oldukça kaliteli bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Oyun konsolu ile uyumlu olan cihaz, oyuna başladığınızda düşük gecikme süresi ayarına geçiyor. Tüm HDR formatlarıyla uyumlu olan televizyonun Ultra HD görüntü kalitesi sayesinde ekrandaki her ayrıntıyı yakalayarak gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

2. Her ihtiyaca uygun: Sunny SN32DAL04 32'' 82 Ekran Dahili Uydulu USB Movie LED TV

Sinema kalitesinde ses ve görüntü sunan Sunny SN32DAL04 32'' 82 Ekran Dahili Uydulu USB Movie LED TV ile film keyfini dibine kadar yaşayın! Üstelik televizyonu, sadece 32 inç'lik minimal boyutu ile ister mutfağınızda ister salonunuzda kullanabilirsiniz. İki adet HDMI ve USB girişi sayesinde istediğiniz görüntüyü televizyona aktarabilirsiniz. HD kalitesi ile tam bir fiyat performans ürünü olan televizyon, mükemmel görüntü ve ses kalitesi sağlıyor. Size de arkanıza yaslanarak TV keyfinin tadını çıkarmak kalıyor. Ürünün şık görünümüne ve ideal kalınlıktaki çerçevesine hayran kalacağınızı da belirtelim.

3. Benzersiz film keyfini evinize taşımak için: Dijitsu 32D7000 32" HD Ready Televizyon

Geniş görüş açısı sunan Dijitsu 32D7000 32" HD Ready Televizyon ile kusursuz bir seyir keyfi yaşayın. 32 inç genişliğindeki ekranı ile minimal boyuta sahip bu ürünü mutfak gibi küçük alanlarda kullanabilirsiniz. Ürünün geniş açılı uzaktan kumandası ile kanallar arasında rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. Canlı renk kalitesi sayesinde izlediğiniz programdaki sahneleri en ince ayrıntısına kadar takip edebilirsiniz. İki adet HDMI ve bir adet USB girişi bulunan, ayrıca tam bir fiyat performans ürünü olan bu televizyon ile keyifli ve kaliteli anlar yaşayabilirsiniz.

4. Canlı renkleriyle gerçekçi bir görünüm sunar: Seg 32SBH500 32'' 80 Ekran Uydu Alıcılı LED TV

Uygun fiyatlı ancak birçok işlevsel özelliği barındıran kaliteli bir televizyon önerisi ile karşınızdayız: Seg 32SBH500 32'' 80 Ekran Uydu Alıcılı LED TV. Görüntü ve ses kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken, modern görünümü ile odalara şıklık kazandıran ürün, ince çerçeveli tasarımıyla göz dolduruyor. Olumlu kullanıcı yorumlarına sahip televizyon ile sinema kalitesinde bir deneyim yaşayabilirsiniz. HDMI ve USB girişleri olan üründe kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada bulabilirsiniz. Modelin 32 inç orta büyüklükteki ekranı ve 1280x720 piksel çözünürlüğü ile film ve dizi keyfini doruklara çıkarabilirsiniz.

5. Bütçe dostu bir ürün: ONVO OV24102 24" 60 Ekran Uydu Alıcılı HD READY LED TV

1080p çözünürlüğü ile mükemmel görüntü kalitesini evinize taşıyan ONVO OV24102 24" 60 Ekran Uydu Alıcılı HD READY LED TV ile karşınızdayız. 24 inç ekran boyutu ile ürünü istediğiniz yere taşıyabilir, odanız küçük olsa da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün dâhilî HD uydu alıcısı, HDMI, USB ve VGA girişi bulunuyor. Mutfakta fazla zaman geçiriyorsunuz ve canınız mı sıkılıyor? Bu televizyonu gönül rahatlığıyla mutfakta da tercih edebilirsiniz. Kullanıcıların beğenisini kazanan ve tam bir fiyat/performans ürünü olan bu cihaz, uygun fiyatlı ürün arayışında olanlar için ideal.