"Sizi genel başkan yapardık" sözüne Muharrem İnce'den dikkat çeken yanıt: Atatürk gelse...

YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının 3. bölüm konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Programda kendisine CHP'den ayrılışıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine Muharrem İnce dikkat çeken ifadeler kullandı. Programdaki o soruyu ve cevabını sosyal medya hesabından da paylaşan İnce "Senin kadar ben de duygulanıyorum ama kalamazdım kardeşim! Umarım bir gün anlarsınız" notunu düştü. İşte detaylar...

"BEN KENDİMİ YAKMAK PAHASINA BUNU YAPAMADIM"

Programda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılışına ilişkin bir soru üzerine Muharrem İnce "Senin kadar ben de duygulanıyorum. Ben CHP’nin yanından geçerken o tarafa bakmıyorum artık. Çünkü daha önce bir gün oradan geçiyorduk, eşime dedim ki genel merkez binasını göstererek ‘Ben kendimi bu apartmanda bir dairemiz var gibi hissediyorum’. Zaten CHP sevgimi bildikleri için bana bu planları, kumpasları kurdular. Ben o gece CHP genel merkezine gitseydim, arkadaşlar bunların sistemleri çöktü, bana veri veremiyorlar, bir de ağlasaydım orada, bir milyon kişi CHP’yi yakardı, camlarını kırarlardı. Ama benim CHP sevgimi bildikleri için bunu yapamayacağımı biliyorlardı. Ben kendimi yakmak pahasına bunu yapamadım." yanıtını verdi.

"ATATÜRK GELSE..."

Bunun üzerine soruyu soran kişinin "Sizi de genel başkan yapardık" demesiyle İnce'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İnce "Yapamazdınız, Atatürk gelse yapamazsınız. 20 bin kişi tribünde İnce başkan diye bağırıyor, 1200 kişi aşağıda tık çıkmıyor. Cumhurbaşkanı adayı oluyorum, Türkiye’yi veriyorlar bana, partiyi vermiyorlar. Hesabı düzgün yapın. Kurultaya geliyorum, salon ayakta, 20 bin kişi. "İnce başkan diye..." Tamam garanti aldık diyorum. Sandığa giriyorsun yeniliyorsun. Atatürk gelse yenilir, kazanamazsın." ifadelerini kullandı.

Şahin, senin kadar ben de duygulanıyorum ama kalamazdım kardeşim! Umarım bir gün anlarsınız… ???? pic.twitter.com/BSQExx6bTd — Muharrem İNCE (@vekilince) September 1, 2022



