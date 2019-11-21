Sizi hasta edebilecek ve hatta öldürebilecek 5 yiyecek

Yiyecekler bazen zararsız görünebilir.

Ama doğrusu, bazı gıdalar dikkatli seçilmezse, doğru pişirilmezse, zehirli ya da yenmemesi gereken kısımlar çıkarılmadan tüketilirse vücuda zarar verebilir.

Gerekli önlemler alınmazsa bir takım yiyecekler sizi hasta edebilir ve mide bulantısınan psikoza kadar pekçok rahatsızlığa hatta ölüme bile yol açabilir.

Aşağıda sıralanan beş gıda tüketilirken özellikle dikkatli olunmalı. Aslında, alınan önlemler konusunda emin değilseniz, en iyisi tamamen uzak durmak.

1. Balon Balığı

Balon balığı ölümcül bir tür.

Bu balıkta tetrodotoksin bulunuyor, etkilerinin hızı ve şiddeti korkutan bir zehir ve siyanürden bile daha ölümcül.

Ancak risklere karşın, balon balığı bazı ülkelerde aranan bir lezzet.

Japonya'da fugu (hazırlanmış balon balığına verilen ad) sık sık çiğ yeniyor ya da çorbalara katılıyor.

Şefler, bu balığı hazırlamak ve müşterilerine sunmak için birkaç yıllık eğitimden geçiriliyor.

Önemli olan, fugunun müşterilerin tabağına gidene dek zehirli kısımlarından, beyin, deri, yumurtalık, karaciğer ve bağırsaklarının temizlenmiş olması.