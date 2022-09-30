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Sizi her ortamın yıldızı yapacak kadın ve erkek deri ceket modelleri

29.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamana meydan okuyan dış giyim ürünlerinin başında elbette deri ceketler geliyor. Özellikle sonbahar modasının vazgeçilmez parçaları arasında bulunan deri ceketler, hem erkek hem kadın giyiminin bir numaralı parçası desek yeri. Asi duruşunun yanı sıra rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren deri ceketlere bu yıl da şans tanımak isterseniz birbirinden güzel modelleri inceleyebilirsiniz.

Sizi her ortamın yıldızı yapacak kadın ve erkek deri ceket modelleri

Özellikle mevsim geçişlerinde ne giyeceğinizi şaşırıyorsanız size kurtarıcınız olacak parçayı söyleyebiliriz: deri ceketler! Yalnızca bahar aylarında değil, serin yaz akşamlarında ve ılık kış günlerinde de tercih edebileceğiniz deri ceketlerle hava koşullarına mükemmel şekilde uyum sağlayabilirsiniz. Öyleyse her mevsime yakışacak en şık deri ceket modellerini keşfetmeye hazır mısınız?

1. Sizi sıcacık tutacak bir seçenek: Delpino Çapraz Fermuar Erkek Deri Ceket

Sizi her ortamın yıldızı yapacak kadın ve erkek deri ceket modelleri

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Özellikle mevsim geçişlerinde bol bol kullanabileceğiniz hem şık hem çok kullanışlı bir deri ceket arıyorsanız Delpino Çapraz Fermuar Erkek Deri Ceket'i inceleyebilirsiniz. Fermuar detaylı deri ceket, iç kısmında yer alan kürküyle sizi sıcacık tutar. Dış kısmında birinci sınıf suni deri kullanılması sayesinde size uzun süre eşlik eder. Hem sonbahar hem nispeten daha yumuşak geçen kış günlerinde giyebileceğiniz deri ceket, slim fit kesimiyle şıklığınızı taçlandıracak cinsten. Her ortamda rahatlıkla tercih edebileceğiniz deri ceketi kaçırmayın, deriz!

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2. Oversize trendi her yerde: Stradivarius Suni Deri Biker Ceket

Sizi her ortamın yıldızı yapacak kadın ve erkek deri ceket modelleri

Oversize trendini deri ceketlerle buluşturmak isteyenlerin çok seveceği Stradivarius Suni Deri Biker Ceket, sokak modasının nabzını tutmak isteyenler için birebir! Ceket, etek ucundaki tokalı kemeri ile benzersiz bir stil yaratır. Modelin şık tasarımını, metalik fermuar detayları ve omuzlarındaki bantlar tamamlar. Stil sahibi her kadının dolabında olması gereken parça, biker modeliyle sokak stilinin vazgeçilmez parçası olur. Oversize kalıplı deri ceketi, siyah skinny jean modelleri ile tamamlayarak daha iddialı görünebilirsiniz. Kombininize son dokunuşu yapmak için botları tercih edebilirsiniz.

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3. Göz alıcı bir stil için: DeFacto Regular Fit Suni Deri Ceket

Sizi her ortamın yıldızı yapacak kadın ve erkek deri ceket modelleri

Sonbahar mevsiminde henüz koyu renk giymek istemeyenlerin severek kullanabileceği DeFacto Regular Fit Suni Deri Ceket, şık tasarımı ve kendine özgü detaylarıyla dolabınızın gözdesi olmak için sizi bekliyor. Fermuarlı yan cepleri, küçük ve kapaklı cep detayı, asimetrik fermuarı ve bel kısmında yer alan tokalı kemeriyle göz alıcı bir stil sunuyor. Şıklığını yansıtmak isteyenlerin beğenisine sunulan deri ceket, vücuda tam oturan yapısıyla cool bir görünüm sergilemenize yardımcı oluyor. Jean pantolon ve eteklerle kombinleyebileceğiniz deri cekete hayran kalacaksınız, bizden söylemesi!

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4. Stilinizi taçlandırın: Helen Goods Erkek Deri Ceket

Sizi her ortamın yıldızı yapacak kadın ve erkek deri ceket modelleri

Havalar hafiften serinlerken, gardırobunuzun eksiklerini gözden geçirip bir deri cekete ihtiyacınız olduğunu fark ettiyseniz Helen Goods Erkek Deri Ceket'i yakından incelemenizi tavsiye ederiz. Dik yakalı model, dar kesimi ile üzerinize mükemmel şekilde oturuyor. Özellikle basic tişört ve sweatshirt'ler ile kombinleyebileceğiniz model, dolabının kurtarıcı parçası olmaya aday. Casual stiliyle günlük kullanıma uygun deri ceketi, doğum günü yaklaşan sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Bu sayede şık ve kullanışlı model ile unutulmaz bir armağan seçeneği oluşturabilirsiniz. İster kendiniz kullanın ister hediye edin. Tercih tamamen size kalmış!

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Yüksek kaliteli deriden üretilen: Bellivera Kadın Faux Deri Ceket

Sizi her ortamın yıldızı yapacak kadın ve erkek deri ceket modelleri

Kendine has desenleri, kapitone omuzları ve son derece şık yaka kesimiyle beğeni kazanan Bellivera Kadın Faux Deri Ceket, kullanışlı tasarımıyla da ön plana çıkmayı başarıyor. Rüzgâr ve yağmur geçirmemesi sayesinde esintili ya da yağışlı günlerde harika bir seçim oluyor. Yüksek kaliteli deriden üretilmesi ile uzun ömürlü kullanım olanağı sunuyor. Deri ceketi deri pantolon, şort ve etekler ile kombinleyebileceğiniz gibi denim parçalarla da tamamlayabilirsiniz. Spor ayakkabılarınızı ya da botlarınızı da giydiniz mi kombininiz hazır demektir!

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6. Hakiki deri tutkunlarının bayılacağı bir model: Derimod Rhoda Kadın Deri Ceket

Sizi her ortamın yıldızı yapacak kadın ve erkek deri ceket modelleri

Suni deri ceketlerin yanı sıra hem daha kaliteli hem daha dayanıklı olan hakiki deri ceketler bu yıl da oldukça revaçta! Derimod Rhoda Kadın Deri Ceket; kışlık bir mont gibi tasarlanan uzun kesimi, yaka kısmında bulunan kürk detayı, bel kısmındaki kemeri ve yan cepleriyle kesinlikle şans vermeye değer. Yalnızca mevsim geçişlerinde değil; soğuk, rüzgârlı ve yağmurlu kış günlerinde de sizi sıcacık tutar. Deri ceketi mini elbiseler ile kombinleyerek göz kamaştıran bir stil yaratabilirsiniz. Yüksek topuklu bot giyerek görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

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7. Modern detaylar bir arada: Red Bridge Erkek Deri Ceket

Sizi her ortamın yıldızı yapacak kadın ve erkek deri ceket modelleri

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Klasik deri ceketler yerine modern detaylarla tasarlanmış modellere kim hayır diyebilir ki? Red Bridge Erkek Deri Ceket, kollarının ucundaki fermuar detayları ve omuz ile kol kısımlarındaki özgün tasarımı ile benzersiz bir tarz ortaya koyuyor. Ayrıca iç kısmında bulunan mini cepleriyle işlevsellik sunuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde tercih edebileceğiniz ceketi, ılık sonbahar ve kış günlerinde de giyebilirsiniz. Modelin yeşil, kahverengi, gri ve siyah renkli alternatiflerinden zevkinize en uygun olanları seçebilirsiniz. Böylece harika kombinlere imza atabilirsiniz!

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En beğenilen deri ceketleri keşfedin!

Zamana meydan okuyan giyim ürünlerinden biri olan deri ceketlerle şıklığınıza şıklık katmaya ne dersiniz? En beğenilenleri sizin için seçtik, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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