Sizi her türlü kazadan koruyacak 2022 senesinin en iyi ve güvenli kask önerileri

Kask sadece bisiklet ve motosiklet kullanımında değil; beysbol, dağcılık, kaykay gibi aktivitelerde de kullanılması gereken koruyucu ekipmanlardan biri. Günümüzde pek çok modelde kasklara rastlamak mümkün. Sürücüler genel olarak kapalı ve yarı kapalı kaskları tercih etse de burada önemli olan, seçilen kaskın standartlara uygun üretilmiş olması. 2022 senesinin en güvenli ve konforlu kasklarını bir araya getirdik. Gelin, o ürünleri birlikte inceleyelim.

1. En iyi kask markaları sıralamasında zirvede: RUSTOO Motosiklet Yarım Açık Kask

Kask kullananların bir kısmı yarı açık modelleri tercih ediyor. RUSTOO Motosiklet Yarım Açık Kask da onlardan biri. Hafif ve yüksek kaliteli ABS termoplastik reçineden imal edilen ürün, vintage görünümüyle dikkatleri üzerinde topluyor. Son derece yumuşak ve rahat astarı, bisiklet ve scooter sürücülerine konforlu bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Jokey kask modelleri arasında da gösterilebilen ürün, pek çok aktivitede kullanım için uygun. Yeni bir kask almayı düşünüyor ve ne alacağınıza karar veremiyorsanız bu ürünü değerlendirebilirsiniz.

2. Fonksiyonel tasarımıyla: Bora Airsoft Raylı Koruyucu Kask Miğfer Kompozit

Çıkarılabilir pedleriyle kolay temizlik sağlayan Bora Airsoft Raylı Koruyucu Kask Miğfer Kompozit, gece görüş cihazının monte edilebilmesini sağlayan özellik sunuyor. Elastik kemeri sayesinde farklı boyutlarda kullanılabiliyor. Ürün; uçurtma sörfü, bisiklet, sürüş, çekim, airsoft, avcılık, paintball gibi sportif faaliyetlerde de kullanılabilir bir yapıya sahip. Özel iç tasarımı sayesinde kayma yapmadan başta sabit olarak kalabiliyor. Doğa ile bütünleşen rengiyle göze çarpan ürün herkes tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Siz de böyle bir kaska ihtiyaç duyuyorsanız ürüne şans verebilirsiniz.

3. Çocukların güvenliği için: Scoot and Ride Helmet Çocuk Kaskı

Çocuklar düşe kalka büyüseler de bisiklet ya da kaykay kullandıklarında koruyucu ekipmanlar ile desteklenmeleri şart. Böylece olası kazaları daha hafif şekilde atlatabilirler. Scoot and Ride Helmet Çocuk Kaskı da çocuklara özel olarak üretilen koruyucu ekipmanlardan biri. Mıknatıslı emniyet kilidi sayesinde kolayca kullanılabilen ürün, canlı rengiyle çocukların ilgisini çekiyor. Kaskın özel iç dokusu hava aldırıyor ve yıkanarak temizlenebiliyor. Kaskın arkasında yer alan LED aydınlatma, çocuklar için güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

4. Gençlerin ilgi odağı: Voit T6843Pw920 Kask

Sportif tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Voit T6843Pw920 Kask, özellikle yeni neslin ilgi odağı hâline geliyor. Görünümüyle olduğu kadar koruyuculuğuyla da ön plana çıkıyor. Yarı açık kasklar genel olarak bisiklet ve scooter kullanırken ya da beysbol ve dağcılık gibi aktivitelerde tercih ediliyor. Tam kapalı kasklara nazaran daha az koruyuculukta olduğu için yüksek derecede tehlike yaratmayan aktivitelerde kullanımı daha uygun. Ürünü ister kendiniz için edinebilir isterseniz sporsever tanıdıklarınıza hediye olarak değerlendirebilirsiniz. Böylece sevdiklerinizin can sağlığı için de güzel bir adım atmış olursunuz.

5. Bisiklet tutkunlarına özel: Quiksilver Journey Kask

Plastik dış kabuğa sahip Quiksilver Journey Kask; kayak, at biniciliği ya da beyzbol gibi hafif tehlikeli aktiviteler için ideal bir yapıda. Kaskın havalandırmalı iç yapısı ve astarı, yaz aylarında rahat kullanım olanağı verir. Ürün, dayanıklı yapısı ile ne kadar koruyucu olduğunu kanıtlıyor. Rengiyle ve sade tasarımıyla her tarza uyum sağlayabilen kask, ayarlanabilir çene pedi ve kayışa sahip. Böylece her bedene uyabilecek nitelikte. Yarı açık kasklar dağ bisikleti sürerken de can güvenliğini sağlayabiliyor ve olası yaralanmaların önüne geçebiliyor. Konforlu ve bir o kadar da güvenlik sağlayan bir kask arayışındaysanız ürüne şans verebilirsiniz.

6. Gençlerin bir numaralı tercihi: Quiksilver Slush Kask

Çıkarılabilir kulak pedlerine sahip olan Quiksilver Slush Kask, farklı görünümüyle gençlerin dikkatini çeken ürünler arasında yer alıyor.Konforlu bir kullanım sunan iç kaplamasıyla spor sevenlerin beğenisine sunulan ürün, plastik dış malzemeden elde edilmiş. Daha çok bisiklet, scooter ve beyzbol gibi aktivitelerde kullanılabiliyor. Her ne kadar korunaklı yapıda olsa da yarı açık olmasından dolayı motosiklet gibi yüksek risk içeren aktivitelerde yeterlilik göstermeyebilir. Üründe terlemeyi engelleyen ve cilde nefes aldırmayı sağlayan üst ve arka havalandırma delikleri bulunuyor.

7. Hem konforlu hem güvenli: Roxy Kashmir Kask

Güvenlik testlerinden geçirilerek standartlara uygun olarak üretilen Roxy Kashmir Kask, EPS amortisör köpüğü sayesinde baş bölgesi darbe alsa bile bu darbeden yoğun bir şekilde etkilenmiyor. Yüksek koruma sağlayan dış yüzeyi sayesinde koruyucu olduğu kadar hafifliğiyle de kask kullanıcılarının konforunu sağlıyor. En iyi kask modelleri arasında yerini alan ürün, kullanışlı olması sayesinde sık sık tercih ediliyor. Polar kumaştan üretilen astarı, havalandırma özelliği sayesinde cilde nefes aldırıyor. Deluxe Sherpa çene pediyle güvenliği artırıyor. Kullanışlı ve bir o kadar da koruyucu olan bu ürüne şans verebilir, dilerseniz kaskı sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz. Tercih sizin!

8. Sportif çocukların olmazsa olmazı: Scoot and Ride Helmet Bebek Kaskı

Kask kullanımı artık sadece yetişkinlerin değil, küçük çocukların da ihtiyacı. Özellikle yeni yeni bisiklet ya da scooter kullanmaya başlayan küçük çocukların düşme ya da darbelerden korunmaları için kask kullanmaları öneriliyor. Scoot and Ride Helmet Bebek Kaskı da miniklerin güvenliğini sağlamak için tercih edilebilecek en kaliteli ürünlerden biri. “Bebekler ve küçük çocuklar için hangi kask daha iyi?” diye soruyorsanız tereddüt etmeden bu ürünü satın alabilirsiniz. Yalnızca 240 gram ağırlığındaki ürünle çocuğunuzu koruyabilirsiniz. Petrol mavisi rengindeki kaska çocuğunuzun bayılacağını da ekleyelim.

9. Güvenli sürüşler ve keyifli aktiviteler için: Delta Unisex Kask

Pembe, mavi, siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Delta Unisex Kask, her tarza uyum sağlayabiliyor. Scooter, paten, kaykay, bisiklet gibi aktivitelerde olası kazalarda baş bölgesini koruma altına almayı amaçlayan ürün, yarı açık kask modeline sahip. Tam kapalı kasklara göre tam koruma sağlamasa da yarı açık kaskların da büyük bir önem taşıdığı gerçek. En iyi kask modelleri arasında yer alan yarı açık modelli kaskı özellikle gençler tercih ediyor. Ürün; sadece sürüş aktivitelerinde değil, pek çok sportif faaliyette de kullanılıyor.

10. Alanında en iyisi: NEXX X.Vilitur Mat Mavi Kask

Özellikle motosiklet sürücüleri için tasarlanan ve üretilen NEXX X.Vilitur Mat Mavi Kask, rüzgar testine tabi tutularak geliştirilen aerodinamik yapısı ile öne çıkıyor. Özel katmanlardan oluşan kask, yoğun olarak güçlendirilmiş bir şekilde kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Üründe çizilmeye karşı dayanıklı ön vizör dışında yine çizilmelere karşı dâhilî güneş vizörü bulunuyor. Havalandırma sistemiyle başın her yanının eşit derecede hava almasını sağlıyor. 2022’nin en iyi kask modelleri arasındaki yerini alan ürünü satın alarak siz de güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

11. Hız tutkunlarının tercihi: Bell Ps Qualifier Scorch Black-Red Kapalı Kask

Ergonomik tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunulan Bell Ps Qualifier Scorch Black-Red Kapalı Kask, güvenli bir sürüş deneyimi için olmazsa olmaz koruyucu ekipmanlardan biri. “En iyi kapalı kask hangisi?” sorusuna verilebilecek cevaplardan biri olan ürün, pek çok işlevsel özelliği beraberinde sunuyor. Gövdesinde kullanılan polikarbon malzeme ile son derece dayanıklı ve darbelere karşı koruyucu görev üstleniyor. Aerodinamik bir tasarımla elde edilen kask sayesinde yapacağınız hızlı sürüşlerde rüzgâr hızınızı kesmez. Konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi için kaskı tercih ederek kendinizi şımartabilir veya sevdiklerinize hediye ederek onların can güvenliğine katkıda bulunabilirsiniz.

12. Vintage tasarımıyla çok beğenilen bir model: DMD Jet Vintage Siyah Yarı Açık Motosiklet Kaskı

2022’nin en iyi kask markaları arasında gösterilen DMD tarafından üretilen Jet Vintage Siyah Yarı Açık Motosiklet Kaskı, hız tutkunlarının bir numaralı tercihi oluyor. ECE 22.05 güvenlik sertifikası sahip olan ürün, fiberglas dış kabuktan elde edilmiş. Kaskın iç astarı rahat bir temizlik imkânı için çıkarılabilir yapıda. Vizör ve gölgelik için kaska entegre edilmiş çıtçıtlar bulunuyor. Double D güvenlik sistemi ile elde edilmiş çene kayışı sayesinde son derece konforlu bir sürüş gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Siz de ürüne şans vererek yılın en iyi kasklarından birine sahip olabilirsiniz.

13. Güvenliğiniz ona emanet: Deltaplus ONYX Vizörlü Çift Katmanlı Baret/Kask

Zorlu işlerde görev alanlar için olmazsa olmaz baret kasklar, can güvenliği konusunda önem taşıyor. Tabii ki bu ürünlerin standartlara uygun bir şekilde tasarlanmış olmaları şart. Bu noktada Deltaplus ONYX Vizörlü Çift Katmanlı Baret, üstün özellikleri ve dayanıklılığı ile öne çıkanlardan. ABS çift gövdeli baret kask, buğu önleyici ve çizilmelere karşı dayanıklı vizörüyle zorlu işlerinizde daima yanınızda. Ayarlanabilen kayışları konforlu bir kullanım sunuyor. Ter bandı da yer alan ürün, kaymaması için ergonomik olarak tasarlanmış. Zorlu görevlerde yer alan biriyseniz ürünü değerlendirmenizi öneriyoruz.

14. Yanınızdan ayırmamalısınız: Roxy Angıe Srt Kask

Bisiklet, scooter, kaykay ya da paten sürüşlerinde güvenliği sağlayarak aktiviteleri daha keyifli bir hâle getiren Roxy Angıe Srt Kask ile tanışmanızı istiyoruz. Eğer bu tarz sportif faaliyetler ilginizi çekiyorsa korunaklı bir kaskı yanınızdan eksik etmemelisiniz. SRT mesh ve sherpa polar astar taşıyan ürün, darbe sırasında şoku dağıtarak başınızın zarar görmemesini sağlıyor. Havalandırma kanallarıyla başın her bölgesine hava akımı sağlayarak özellikle yaz aylarında terlemeye engel oluyor. Yaz kış demeden keyifli sürüşler yaşamak için ürünü değerlendirebilirsiniz.

15. Hem şık hem spor: Roxy Alley Oop Kadın Kayak ve Snowboard Kask

Kayak ve snowboard aktivitelerinin olmazsa olmaz koruyucu ekipmanlarından biri olan kasklar, spor sırasında büyük önem taşıyor çünkü darbelere ve düşmelere karşı koruyucu görev üstleniyor. Roxy Alley Oop Kadın Kayak ve Snowboard Kask da özellikle kış aylarındaki spor etkinliklerinde tercih edebileceğiniz modellerden biri. Kaskın hem önünde hem üst kısmında havalandırma kanalları bulunuyor. Konfor ve sıcaklık sağlayan iç astara sahip olan ürün, ABS dış malzemeden üretilmiş ve son derece dayanıklı bir yapıda. Çıkarılabilir kulak pedleri ise kolay temizlik imkânı sağlıyor. Ürüne şans tanıyarak siz de sportif faaliyetlerinizde yanınızdan ayırmayacağınız, güvenliğinizi sağlayacak bir kaska sahip olabilirsiniz.