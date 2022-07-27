Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri

Her gün toplu taşıma kullanmaktan usandıysanız veya trafik sizin için çekilmez bir dert hâline geldiyse doğru yerdesiniz. Hem ekonomik hem çevre dostu elektrikli scooter'larla tanışmanın tam zamanı! Xiaomi Mi Elektrikli Scooter incelemesinde cihazın teknik özelliklerine, sunduğu avantaj ve dezavantajlara, kullanıcı yorumlarına ve alternatif ürünlere de yer verdik. Hazırsanız başlayalım!

Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter

Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter'ın teknik özellikleri

Arkadaşlarınızla dışarı çıkarken toplu taşıma çilesinden kurtulmak veya arabayla yoğun trafikte vakit harcamak yerine gideceğiniz yere daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde gitmeye ne dersiniz? Öyleyse sizi Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter'ın özellikleriyle tanıştırmanın vakti geldi. Pratik ve kullanışlı olmasıyla elektrikli scooter meraklılarını sevindirecek Xiaomi Mi Pro 2, 600 W motor gücüne sahip. Bu sayede dilediğiniz yere hızın tadını çıkararak varmanıza yardımcı oluyor. Saatte 25 kilometre hız yapabilen cihaz, %20 tırmanma kabiliyetiyle en zor yokuşları rahatlıkla çıkıyor. Tabii akan trafikte, yayaların yoğun olduğu anlarda aynı hız ve mod ile gitmek pek mümkün değil. Tam da bu yüzden farklı kilometre hızına sahip yaya, spor ve standart olmak üzere üç farklı modu bulunuyor. Peki, bu modlar arasında nasıl geçiş yapabilirsiniz? Güç moduna iki kez bastığınızda modu ve hız ayarınızı kolayca değiştirebiliyorsunuz. 12400 mAh kapasiteli lityum pil ile çalışan cihaz, uzun ömürlü kullanım sunuyor. Scooter ile tam şarjda 45 kilometre menzil yapabiliyorsunuz. Bu cihazın en önemli özelliklerinden bir diğeri ise kinetik enerji geri kazanım sistemiyle çalışması. Böylelikle kinetik enerjiyi elektriğe çevirerek enerji tasarrufu sağlıyor. Scooter üzerinde yer alan çok fonksiyonlu gösterge ekranı sayesinde hız, güç, kilit durumu ve hız modu gibi birçok özelliği tek bakışta görebiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz. Modelin kullanıcıların konforu göz önünde bulundurularak tasarlanan ve TPR materyalinden üretilen gidonu ise rahat kavrama imkânı sunuyor. Sürüş hızının kontrolünü sağlamak ve hızlanmayı daha akıcı duruma getirmek için geliştirilen hassas el gazı, scooter'ı keyifle kullanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda ekran üzerinde bulunan güç tuşunu farları açıp kapatmak gibi birçok işlevi yerine getirmek için kullanabiliyorsunuz. Eğer "Xiaomi Elektrikli Scooter nasıl şarj edilir?" diye soracak olursanız cihazın adaptörüyle ürünü kolayca şarj edebilirsiniz.

Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter'ın avantaj ve dezavantajları

Cihazın sunduğu avantaj ve dezavantajların yanında bu modelin diğer modellerle arasında ne gibi farklar olduğunu merak edenler için ürünü incelemeye devam edelim:

Cihazın pil ömrü beşinci jenerasyon BMS akıllı pil yönetim sistemi sayesinde hem uzuyor hem güvende kalıyor.

Mi Ev uygulaması ise akıllı sürüş asistanınız olarak size cihazla ilgili tüm bilgileri sunmakla kalmıyor, scooter'ın kilidini uzaktan açıp kapamanızı da sağlıyor.

Xiaomi Mi Pro 2; delinmeye karşı dayanıklı 8.5" pnömatik lastikleriyle asfalt, çakıl, kum gibi zorlu yollarda rahatlıkla sürüş yapmanıza olanak tanıyor.

Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter, Xiaomi Mi 1S Elektrikli Scooter'ın özellikleriyle kıyaslandığında 1S modeliyle 30 kilometre menzil yapılabilirken bu cihaz ile 15 kilometre daha uzun yol yapılabildiği görülüyor. Ayrıca Xiaomi Mi 1S Elektrikli Scooter incelemesi yapıldığında her iki modelde de 2W ultra parlak far bulunması sayesinde gece sürüşleri daha güvenli hâle geliyor.

Serinin daha uygun fiyatlı modellerinden olan Xiaomi Mi Essential Elektrikli Scooter özellikleri incelendiğinde modelin saatte maksimum 20 kilometre hıza çıkabilirken Mi Pro 2'nin maksimum 25 kilometre hızla yol kat edebildiği ortaya çıkıyor. Bu durum da Mi Pro 2'yi tercih edecekler için büyük avantaj sağlıyor.

Ürünün diğer modellerine göre bir tık pahalı olmasıysa dezavantajlarından biri olarak sayılabilir.

Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter kullananların yorumları

Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter yorumlarına bakıldığında cihazın engebeli yolları zorlanmadan aştığı, kolaylıkla açılıp kapanması sayesinde yolculuk esnasında oldukça konfor sağladığı, maksimum taşıma kapasitesiyle kullanıcılarını epey memnun ettiği görülüyor. Xiaomi Mi Essential Elektrikli Scooter yorumlarıyla karşılaştırıldığında Mi Pro 2'nin batarya kapasitesi ve yokuş performansı açısından daha iyi olduğuna yönelik kullanıcı yorumları bulunuyor. Bu da cihazı elbette tercih edilebilir kılan en önemli özelliklerinden birkaçı olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün yağmurlu havalarda nadiren aksaması ise bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış gözüküyor.

Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter'a benzer ürünler

1. Razor Power Core E100 Elektrikli Scooter

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Yolculuklarınıza eğlence katmak istiyorsanız bu ürün tam size göre! Tam şarj ile 60 dakika boyunca kullanabileceğiniz ürün, saatte 18 kilometre hıza ulaşıyor. Ancak Xiaomi Mi Elektrikli Scooter özellikleriyle karşılaştırıldığında 54 kilogram yük taşıma kapasitesiyle Xiaomi'den geri kaldığını belirtmek gerekiyor. Çelik çerçeveli model, pnömatik ön tekerlekleri ile güvenli kullanım sağlıyor. Size de ürünü gönül rahatlığıyla kullanmak kalıyor.

2. Hoofer Germany Technology Maclaren Pro 20

620 W gücü ve saatte ulaştığı 25 kilometre hızla Xiaomi Mi Pro 2'ye rakip olan cihaz, suya karşı dayanıklı malzemesiyle dikkat çekiyor. Elektrikli ve disk frene sahip ürün, sürüş keyfinizi daha güvenli kılarken 120 kilogram yük taşıma kapasitesiyle eşyalarınızı rahatlıkla yanınızda taşımanıza yardımcı oluyor. 15,5 kilogram ağırlığındaki ürünün alüminyum gövdesi ise scooter'ı uzun yıllar boyunca kullanmanıza olanak tanıyor.

3. Xiaomi Mi Essential Elektrikli Scooter

Xiaomi ailesinin üyelerinden olan ürün, Mi Pro 2 modeline göre daha uygun fiyatlı bir elektrikli scooter arayanların beklentisi karşılıyor. Saatte 20 kilometre hıza ulaşabilen cihaz, şık tasarımıyla da beğeni kazanıyor. 10 derecelik tırmanma açısıyla yokuşlu yollarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca katlanır gövdesi de bir yerden başka yere giderken cihazı katlayıp güvenli bir şekilde taşımanıza yardımcı oluyor. Böylelikle sizi yarı yolda bırakmıyor.

4. Citymate Plus Elektrikli Scooter

Modern ve her zevke uyacak tasarımıyla göz kamaştıran Citymate Plus Elektrikli Scooter, 13 kilogram ağırlığa sahip. Dört saatte tam şarj edebileceğiniz cihazın ince alüminyum malzemesi ürünü kolayca taşınabilir kılıyor. 15-20 kilometre menzil kapasitesi bulunan model, saatte 25 kilometre menziliyle Mi Pro 2'yi aratmıyor. 5 inç petekli dolgu ön ve şişme arka lastikleri sayesinde konforlu bir sürüşe imza atıyor.

5. Voit Sprinter Elektrikli Scooter

120 kilogram taşıma kapasitesiyle işe veya okula giden kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan Voit Sprinter Elektrikli Scooter, 350 W motor gücüyle çalışıyor. Şık duruşu ve kaliteli yapısıyla kullanıcılarının karşısına çıkan ürünün eko, orta ve yüksek hız olmak üzere 3 ayrı modu bulunuyor. Bluetooth fonksiyonuyla uzaktan kontrol edilebilen cihazın gidon kısmının kullanıcı boyuna göre ayarlanabilmesi de ürünü oldukça kullanışlı kılıyor.

6. ONVO Ov-012 Elektrikli Scooter

Yüksek kalite performansıyla verdiğiniz paraya değecek bir ürün önerisiyle karşınızdayız. Brüt ağırlığı 24 kg olan model, hafif ama dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılabiliyor. Gücünü 800 W motorundan alan cihaz, siyah rengiyle modern çizgisinden vazgeçmeyenler için ideal. Üstelik su koruma fonksiyonuyla yağmurlu havalarda da sorun yaratmıyor. 40-50 kilometre menzil imkânı tanıyan cihaz, kısa mesafeli şehir için ulaşımlarınız için benzersiz bir deneyim sunuyor.

7. ONVO Scooter Ov-007

150 kg'ye kadar yük taşıyabilen cihaza da göz atmanızda fayda var. Sağlam tekerlekleriyle asfalt, çakıl gibi geçmesi zor yolları kolaylıkla atlatmanıza yardımcı olan scooter'ın lityum bataryası; pil konusunda beklentisi yüksek olan kullanıcıların içini ferahlatıyor. 5 saatte tam şarj olan ürünü gün boyu tüm işleriniz için kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Modelin birinci sınıf kaliteli malzemesi ise sağlam bir elektrikli scooter arayanlar için harika bir seçenek.

8. Navee N65 Elektrikli Scooter

Maksimum seviyede konfor sunan Navee N65 Elektrikli Scooter, turuncuyla renklendirilmiş tekerlekleriyle gözleri üzerinde toplamayı başarıyor. Saatte 25 kilometre hıza çıkabilen ve 25 derece eğimli yokuşlarda üst seviye performans gösteren ürün, 10 inç lastikleriyle kaliteli bir yolculuk fırsatı sağlıyor. Üstelik cihaz üzerinde bulunan ekrandan hız, batarya ve güç durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Model, 65 kilometre menziliyle de epey iddialı.

9. Scoowy 500w Pro Max Elektrikli Scooter

Bu ürün için "Tam bir canavar!" desek yanılmış olmayız. Elektrikli scooter'a yatırım yapmak isteyenlerin tercih listesine giren ürün, kullanıcılardan tam not alıyor 20 kilogram ağırlığıyla rakip modellerinden geride kalsa da menzil konusunda bir o kadar başarılı. 60-70 kilometre arasında değişen menzili ve 900 W motor gücüyle modeli kullanmaktan sıkılsanız da ürün sizi bırakmayacak, bizden söylemesi.

10. Maserati MC-ES852-G Elektrikli Scooter

Güvenli ve sorunsuz bir ulaşım istiyorsanız bu ürünü mutlaka denemelisiniz. Model, muadillerine göre daha ince yapıdaki gövdesi ve tekerlekleriyle rahat bir sürüş deneyimi için Xiaomi Mi Pro 2'ye alternatif olabilecek en iyi ürünlerden biri. IPX4 sertifikasıyla suya dayanıklı olduğunu kanıtlayan ürünün LED ekranından cihaza ve sürüşünüze dair tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ön ve arka LED aydınlatmaları ise özellikle gece sürüşlerinde olası kazalara karşı koruma sağlıyor.

11. Razor 13173816 Elektrikli Scooter

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Elektrikli scooter söz konusu olduğunda Xiaomi'den sonra akla ilk gelen markalardan Razor, bu modeliyle scooter tutkunlarının ilgisini çekiyor. Elektrikli scooter için yüksek bütçe ayıranlara tavsiye edebileceğimiz model, bakım gerektirmeyen elektrikli aküsüyle kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda saatte 24 kilometre hıza ulaşmasıyla avantaj sağlıyor. Modelin yüksekliği ayarlanabilir gidonu ise boy konusunda sıkıntı yaşayanların yardımına koşuyor.

12. Mobil Goldmaster Urban Ego2 Katlanabilir Elektrikli Scooter

Katlanabilir olması sayesinde kolayca taşınabilen ürün, 12,5 kilogram ağırlığa sahip. 350 W motor gücüyle yüksek performans sağlayan cihaz, saatte 25 kilometre hızıyla yolculuğun tadını doyasıya çıkarmanıza yardımcı oluyor. 15 derece tırmanış açısıyla yokuşları sıkıntısız çıkmanızı sağlıyor. Ürünün patlamaz Honeywell 8,5 inç tekerleği, güvenliği üst düzeye çıkarırken 6000 mAh bataryası, uzun ömürlü kullanım sunuyor. Model, üç saatte şarj olmasıyla da avantaj yaratıyor.