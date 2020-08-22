Sizi tarihsel bir kahramana dönüştürecek bilgisayar oyunları!

Tarihteki yaşanmış olaylardan esinlenilerek yapılan oyunların çoğu; savaş, strateji ve diplomasiyi konu alır. Bu oyunlar arasında piyasaya çıktığı ilk günden beri popülerliğini sürdüren oyunlar bulunuyor. Bu oyunlardan en popüler olanlarını sizler için listeledik.
Strateji oyunu dendiğinde ilk akla gelen oyunlardandır. Şimdilik 3 seriden oluşuyor. Ancak 4. serinin 2021'e kadar çıkması bekleniyor. Taş Devri ile Demir Çağ arasındaki dönemden esinlenerek yapılan oyun, harita üzerinden oynanıyor. Amacınız birçok devlete karşı kaynak toplayıp araştırma yaparak gelişmek ve güçlenmek.
Bu oyun da birden fazla seriden oluşuyor. Tarihi yönden oldukça doyurucu olan oyun; Haçlı seferleri, Fransız İhtilali ve Antik Yunan devletleri dönemi gibi uzak ve yakın tarih olarak birçok yerde geçiyor. Kısaca özetlersek, bu oyunda her bir üye günümüzden geçmişe gittiğinde bir suikastçıdır.
Bu oyun Age of Empires serine benzerliği ile tanınır. Oyun 50 bin yıllık dönemi kapsayarak tarih öncesinden Nano Çağ'ına kadar 14 çağı da içerir. Bu oyunda da kaynak toplayarak uygarlığınızı geliştirip diğer uygarlıkları fethetmeye çalışırsınız.
Bu oyun dönem olarak tarih öncesinden günümüze kadar olan süreyi kapsıyor. Birçok kişiye göre sıra tabanlı strateji oyunları arasında belki de en ince düşünülmüş oyundur. Oyunda kendi uygarlığınızı seçip, taş devrinden başlayarak uzay çağına kadar, savaş ve diploması yönünden kendi stratejinizi oluşturursunuz.
Japon kültürünü sevenler için ideal bir oyundur. Eski Japonya’nın Sengoku dönemini konu alır. Türü aksiyon olan bu oyunda Nobunaga Oda, Yoshimoto klanına saldırdıktan sonra öldüğü sanılır, fakat esrarengiz bir şekilde geri döner. Bu oyun serisi Nioh ve Dark Souls gibi serilere de ilham kaynağı olmuştur.
Tüm tarihi kapsayan eş zamanlı bir strateji oyunudur. Antik Çağ’da tek bir şehir ile başlayarak kaynak toplarsınız. İleri seviyelere geldiğinizde, piramitler ve Eyfel Kulesi gibi dünya harikalarını inşa edebilirsiniz. Diğer yandan bombardıman uçakları, savaş gemileri ve tanklarla düşman ulusları yok edebilirsiniz.
Bu oyun Birinci Dünya Savaşı'ndan esinlenerek yapılmıştır. Görevler; sabotaj, gaz saldırısı, gizlilik dahil olmak üzere dönemin en korkunç silahlarını içerir. Bu oyunu oynarken edindiğiniz tecrübeler ile ilerleme kaydederek diğer ülkelerin savaş stratejilerini öğrenebilirsiniz.
Birinci Dünya Savaşı'ndan esinlenerek yapılan diğer bir oyundur. Çanakkale muharebesi, Gelibolu, Orta Doğu gibi destansı olayları içeren bu oyun, oyunculara gerçekçi bir deneyim yaşatır. Tabii bu oyunun sadece itilaf devletlerinin gözünden anlatılması ciddi eleştirilere de neden olmuş durumda.
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