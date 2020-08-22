Sizi tarihsel bir kahramana dönüştürecek bilgisayar oyunları!

Tarihteki yaşanmış olaylardan esinlenilerek yapılan oyunların çoğu; savaş, strateji ve diplomasiyi konu alır. Bu oyunlar arasında piyasaya çıktığı ilk günden beri popülerliğini sürdüren oyunlar bulunuyor. Bu oyunlardan en popüler olanlarını sizler için listeledik.

AGE OF EMPIRES

Strateji oyunu dendiğinde ilk akla gelen oyunlardandır. Şimdilik 3 seriden oluşuyor. Ancak 4. serinin 2021'e kadar çıkması bekleniyor. Taş Devri ile Demir Çağ arasındaki dönemden esinlenerek yapılan oyun, harita üzerinden oynanıyor. Amacınız birçok devlete karşı kaynak toplayıp araştırma yaparak gelişmek ve güçlenmek.

ASSASSIN'S CREED

Bu oyun da birden fazla seriden oluşuyor. Tarihi yönden oldukça doyurucu olan oyun; Haçlı seferleri, Fransız İhtilali ve Antik Yunan devletleri dönemi gibi uzak ve yakın tarih olarak birçok yerde geçiyor. Kısaca özetlersek, bu oyunda her bir üye günümüzden geçmişe gittiğinde bir suikastçıdır.

EMPIRE EART

Bu oyun Age of Empires serine benzerliği ile tanınır. Oyun 50 bin yıllık dönemi kapsayarak tarih öncesinden Nano Çağ'ına kadar 14 çağı da içerir. Bu oyunda da kaynak toplayarak uygarlığınızı geliştirip diğer uygarlıkları fethetmeye çalışırsınız.