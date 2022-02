Sizi yabancı dil sınavına en iyi şekilde hazırlayacak en iyi yds kitap önerileri

Yabancı dil seviyenizin ölçüldüğü ve ÖSYM'nin düzenlediği YDS'ye girmeden önce mutlaka kaynak kitaplardan yararlanmak, eksiklere göre konu çalışmak, bol soru çözmek hatta deneme sınavları yapmak gerekiyor. Sıkı bir hazırlık sürecinin olmazsa olmaz adımlarını ise güvenilir YDS kitaplarıyla tamamlamak şart! Hata payı çok az ve iyi kalitede sorularla hazırlanılması gereken süreçte yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi YDS hazırlık kitabı tavsiyelerini sizler için listeledik. Gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Benim Hocam Yayınları'yla YDS'ye en iyi şekilde hazırlanın

Hazırlandığınız İngilizce dil sınavı için önerilebilecek en iyi YDS yayınları arasında kesinlikle Benim Hocam Yayınları yer alıyor. YDS dahil YÖKDİL VE YKS-DİL gibi pek çok İngilizce sınavına Sahibinden Stratejiler kitabıyla hazırlanmak mümkün. Sınavlarda başarılı olmak için bol soru çözmek gerekiyor. YDS'ye hazırlık sürecinde yanınızdan ayırmayacağınız kitapta her soru tipine özel olarak sunulan çözüm stratejileri bulunuyor. Böylece farklı soru tiplerini kolayca çözmenizi sağlıyor. 512 sayfadan oluşan kitapta hem konu hem deneme sınavları yer alıyor. YDS hazırlık sürecinde iyi bir yardımcı kaynağa ihtiyaç duyuyorsanız kitabı mutlaka listenize eklemelisiniz.

2. Test çözme tekniğine uygun Akın Dil Yayınları'yla zaman kazanın

Sınavlara hazırlanırken vakit kaybettiren ve bir an evvel çözülmesi gereken konular arasında test tekniği yer alıyor. Her sınavın kendi içerisinde bir dili ve dinamiği bulunuyor. Akın Dil Yayınları'na bakıldığında ise sorularının YDS'ye uygun bir şekilde hazırlandığı görülüyor. 2000 adet birbirinden farklı ve özgün soru tarzıyla sizi sınava adım adım yaklaştıran kitabın içerisinde paragraf tamamlamadan çeviriye, anlatım bozukluğundan diyalog sorularına kadar pek çok konu yer alıyor. Ayrıca 2000 YDS Sorusu kitabının içerisinde örnekli çözümlere de bol bol yer veriliyor. YDS kitap önerisi arayanlar için harika bir kaynak diyebiliriz!

3. Dilko YDS Vocabulary ile kelime sorununu en aza indirin

Kelime ezberleme konusunda hala bir takım sorun yaşayan kişiler için en iyi YDS kelime kitapları arasında yer alan Vocabulary Practice & Progress, Dilko yayınları tarafından hazırlandı. Tamamen öğrencilerin yaşadıkları kelime sorunlarına odaklanan ve bu çerçevede kelime listeleri oluşturularak hazırlanan kitabı çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Daha önce YDS'de çıkmış sorulardan tarama yapan ve bugüne değin YDS'de en çok hangi kelimelerin geçtiğine odaklanan kitapta bol bol yabancı kelimelere ve anlamlarına rastlayıp pratik yapabilirsiniz. Yabancı kelimelerin kullanımına odaklı oluşturulan paragraf sorularıyla da bir taşla iki kuş vurmak mümkün!

4. Dil sınavını çözmek için önce YDS'nin dilini çözmek şart

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara hazırlanma sürecinde pek çok kişi özgün soru arayışında olsa da kesinlikle çıkmış sorular ve bu soruların yanıtlarına tekrar tekrar bakmak gerekiyor. Daha önce çıkan sorularda geçen kelimeleri görmek, soru kalıplarını anlamak ve bu soruların ayrıntılı çözümlerini didik didik etmek içinse iyi bir yayın evi tarafından hazırlanmış kitaplara ihtiyaç var. Modadil Yayınları tarafından hazırlanan İngilizce Çıkmış Sorular, bu noktada imdadınıza koşuyor! Son üç yılda düzenlenen YDS'de çıkmış sorulara bakmak ve ayrıntılı çözümleriyle bilgilerinizi taze tutmak isterseniz soruların video çözümleri de mevcut.

5. Fransızca YDS'de başarı elde etmek isteyenlere, başarılı bir test kitabı

YDS denildiğinde genelde akıllara İngilizce gelse de Fransızca YDS'ye girecek olanların sayısı hiç de az değil! Delta Kültür Yayınevi tarafından hazırlanan Fransızca YDS, temelde üç ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde sözcük bilgisi, ikinci bölümde Fransızca dil bilgisi, üçüncü bölümde ise soru türleri, çözüm ipuçları ve deneme sınavı yer alıyor. 240 sayfadan oluşan kitabın içerisinde Türkçe açıklamalar da bulunuyor. Fransızca diline ilişkin bolca metin soruları, karşılıklı konuşma pekiştirmeleri, cümle tamamlama ve diller arası çeviri gibi sorularla sıkı bir hazırlık yapmayı planlayanlara başucu kitabı olacağından eminiz. YDS Fransızca sınavına hazırlık için kitabı kaçırmayın deriz.

6. Benim Hocam Yayınları'ndan en iyi YDS reading kitabı

Yabancı dil öğrenirken ya da bir dil sınavına hazırlanırken pek çok öğrencinin yakındığı şey reading yani okuma ve okuduğunu anlama oluyor. Bu noktada elbette pratiğin oldukça büyük bir önemi var. Benim Hocam Yayınları tarafından hazırlanan Bye Bye Reading ise tam olarak öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde nelere ihtiyacı olduğunu bilerek tasarlanmış bir kitap. Kelimeden paragrafa, çevirilerden okuma çalışmalarına kadar her bir konuya ayrı ayrı odaklanan Bye Bye Reading'le birlikte okuma ve anlama konusundaki sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Okulda, parkta hatta yolculuk sırasında bile yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz kitabın sınavda faydasını görmemek ise imkansız!

7. Zorlu hazırlık sürecinde yararlanılacak YDS test kitabı arayışında olanlara Akın Dil'den destek

YDS hazırlık sürecinde öğrencilerin her zaman yanında olan Akın Dil Yayınları'ndan güzel bir kitap önerisiyle karşınızdayız! Toplamda 32 adet mini test ve süreç sonunda yararlanmak üzere eklenmiş tam denemeleriyle her öğrencinin çalışma masasında olması gereken bir kaynak YDS & YÖKDİL 40 Advanced Tests. Tamamı özgün sorulardan oluşturulan kitap, çıkmış sorulardan da ilham alınarak tasarlanmış desek, yanlış olmaz. Her sorunun cevabını test sonuna yerleştirmek yerine ayrıca bir cevap anahtarı sunan kaynakla sınava doğru şekilde hazırlanabilirsiniz. YDS ile eşzamanlı olarak IELTS VE TOEFL gibi sınavlara girmeyi düşünenler için de oldukça ideal olduğunu söylemeden geçmeyelim.

8. "Hiç temelim yok" demek, Benim Hocam Yayınları sayesinde geçerli bir bahane değil

Pek çoğumuz akademik kariyer alanında ilerlemek istediğimizde YDS ile karşılaşıyor, "Temel dil bilgim çok zayıf." diyerek vazgeçiyoruz. Piyasada YDS'ye sıfırdan başlamaya yönelik kaynak kitaplar oldukça az. İşte tam da burada Benim Hocam Yayınları'ndan destek almak kaçınılmaz diyebiliriz. Benim Hocam Yayınları imzasıyla öğrencilere sunulan Sıfırdan Sınava Ders Notları, İngilizceyi dert eden birçok öğrencinin imdadına koşuyor. En temel İngilizce seviyesiyle başlayan kitapta öğrencilerin ihtiyacına yönelik bir anlayış modeli benimseniyor. Konu testleriyle pekiştirilen kitap, sıfırdan başlayanlar için en iyi YDS kitabı arasında yer alıyor.

9. Sıfırdan başlayanlar için en iyi kitap tavsiyelerinden biri

İngilizce öğrenmek ve sınavda iyi bir puan almak için sıfırdan başlamak istediğinizde Yargı Yayınevi tarafından hazırlanan YDS Grammar 1 Sıfırdan Temel İngilizce'yi tercih edebilirsiniz. En temel İngilizce dil bilgisinden başlayan kitapla birlikte hayallerinize ulaşmak sandığınız kadar zor değil! Renkli tabloların bol bol kullanıldığı, binlerce örnek cümle yapısının yer aldığı, sonlara doğru okuma parçalarının da eklendiği kitapla birlikte kendi sınırlarınızı aşmanız mümkün. Anlaşılmayan yerler için kare kodlu video desteği sunan YDS Grammar 1 Sıfırdan Temel İngilizce'yi mutlaka ders programınıza dahil etmelisiniz!

10. "Çoğunu hallettim, azı kaldı" diyenlere en iyi YDS çalışma kitabı

Eğitim hayatı boyunca İngilizce öğrensek de YDS için mutlaka kaynak kitaplardan yararlanmak gerekiyor. Kaliteli YDS kaynakları arasında yer alan R303, Pelikan Yayınları tarafından yayımlanıyor. Her biri ayrı özgün paragraf soruları içeren ve aynı zamanda pek çok okuma parçasına yer verilen R303, özellikle sınava son bir ay kala üzerinden geçilmesi gereken bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. ÖSYM'nin son yıllarda uygulamaya başladığı yeni nesil sorulara bol bol yer verilen kitabın tüm kontrolleri yapıldığı için herhangi bir hata payı içermiyor. Kitap, sınavda soruları çözerken ihtiyaç duyacağınız desteği sunuyor.