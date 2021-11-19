Sizi yarı yolda bırakmayacak, 5000 TL altı elektrikli scooter modelleri

Pandemi sırasında kapalı alanlardan uzak durmaya çalışırken toplu taşımaya da alternatif çözümler aranmaya başladık. Az yer kaplayan, bizi yormayan ve hızlı bir ulaşım aracı hayalimiz elektrikli scooterlar sayesinde gerçeğe dönüştü. Kısa mesafeler için çok kullanışlı olan bu araçlar, pandemi dönemi için hayat kurtarıcı oldu. Peki, en kullanışlı elektrikli scooter modeli hangisi? Hızlı, ekonomik ve kullanışlı bu araçları sizin için listeledik.

1. Bu fiyata elektrikli scooter olur mu?

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Küçük, hızlı ve elde taşınabilen, ortalama özelliklere sahip olsa da işinizi fazlasıyla görebilecek bir elektrikli scooter önerisiyle karşınızdayız! Blade Sport Fun Tom Not, 130 kg’a kadar yük taşıyabiliyor. 230 mm çapında büyük ön tekeri ve 200 mm çapında küçük arka tekeri bulunuyor. Ayarlanabilen gidonu sayesinde 87 cm’den 106 cm’ye kadar uzayabiliyor. Bu da 10 yaş üzeri çocuk ve yetişkinler için rahatlıkla kullanılabileceği anlamına geliyor. Katlanabiliyor ve kayışı sayesinde kolayca taşınıyor. Fiyatıyla "Kimse toplu taşıma kullanmasın, herkesin aracı olsun." diye üretilmiş olduğunu kanıtlıyor.

Bu kaliteli fiyatlı ürünü incelemek isterseniz linki buraya bırakıyoruz.

2. Mat renkleri sevenlere gelsin

Xiaomi Mi 1S Elektrikli Scooter, şık görünümü ve rahat kullanımıyla dikkat çekiyor. Kısa mesafeli şehir içi ulaşımları eşsiz bir deneyime çeviren harika bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Saatte 25 km hız ve 30 km menziliyle eğlenceli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Daha uzun süre enerji kullanımı için kinetik enerjiyi elektriğe çevirerek diğer scooter modellerinden de ayrılıyor. 12,5 kg ağırlığıyla kolaylıkla taşınabiliyor. Hafif ama çok sağlam olması artı bir özellik olarak hanesine yazılıyor. Telefona yükleyebileceğiniz Mi Home uygulaması sayesinde Bluetooth ile araca bağlanarak kilitleme, kilit açma ve pil ömrü gibi özellikleri de takip edilebiliyor.

Bu harika ürüne tek tıkla ulaşabilirsiniz.

3. Çocuklar için elektrikli scooter arıyorsanız: Razor

Mavi rengiyle gönlümüzü çalan bu teknoloji harikası Razor Power Core E90 Elektrikli Scooter, çocuklarınız için aradığınız hediye olabilir. Enerji tasarruflu olması ve uzun ömürlü pilleriyle scooter önerilerinde ön sıraları kapıyor. 54 kg maksimum yük taşıma kapasitesine sahip. 10 kg ağırlığıyla çok rahat taşınabiliyor. Karbon çelikten üretilmesi sağlamlığını garanti ediyor. Üstelik çok da güçlü bir motoru var. Kesinlikle yarı yolda bırakmıyor. 91 x 82 x 40 cm boyutlarıyla ideal ölçülere sahip ve çok yer kaplamıyor. Çocukların güvenliği için de her şey düşünülmüş.

Bu minik scooterı daha yakından incelemek isterseniz linki buraya bırakıyoruz.

4. Hem sağlam hem şık: Zwheel

Zwheel Elektrikli Scooter, uzaktan baktığınızda “Bu alet benim olmalı.” diyebileceğiniz bir ürün. Özel dizayn edilmiş jantları sayesinde şehir içi kullanımı güvenli hale getirerek diğer scooter modellerinden ayrılıyor. Çok ağır olmaması ve katlanabilme özelliğiyle gittiğiniz her yere rahatlıkla taşınabiliyor. Maksimum 120 kg’a kadar yük taşıyabilmesi kullanıcı yelpazesini oldukça genişletiyor. Fren lambasıyla arkanızdaki sürücüleri uyarma özelliğine de sahip. Harika bir ürün! Alüminyum alaşım malzemesi hafiflik sunarken sağlamlığı da garanti ediyor. Çocuklar, gençler ve ruhu genç kalanlar için eğlenceli ve rahat bir yolculuk sunuyor.

Ekonomik ve kullanışlı bu elektrikli scootera bakmak isterseniz buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz.

5. Kırmızı ve siyahın uyumu: Razor Power Core

Ergonomik tasarımıyla dikkatimizi çeken Razor, kırmızı ve siyah renkleriyle de göz dolduruyor. Yumuşak poliüretan malzemeden yapılmış jant ve tekerlekleriyle ekstra hafiflik sağlıyor. 24V şarj edilebilir aküsüyle uzun süre yolculuk yapmanıza olanak sağlıyor. Saatte 18 km hıza ulaşabiliyor ve sürekli bakım gerektirmiyor. 8 yaş üzeri çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanmış bu ürün güvenlik yönünden de harikalar yaratıyor. Yalnızca 9 kg ağırlığıyla çok rahat taşınabiliyor. Karbon çelikten yapılmış gidonu sağlamlık ve hafiflik yönünden tercih sebebi oluyor.

Bu kullanışlı ürüne göz gezdirmek isterseniz linke buradan ulaşabilirsiniz.

6. Siyahtan vazgeçemeyenlere: Prixton Scooter

Siyahın asaletiyle son teknoloji buluşunca karşımıza Prixton Elektrikli Scooter çıkıyor. Çok hafif olması sayesinde kolayca taşınabiliyor. Şehirden uzaklaşmak istediğinizde yanınızda rahatlıkla götürebileceğiniz boyutlarda tasarlanmış. Saatte 25 km hız yapabiliyor. Kısacası hem hızlı hem de güvenli. Ön ve arka kısımlarında bulunan LED ışıkları diğer sürücülere uyarı verebiliyor. Hemen bitmeyen pilleri sayesinde uzun süre kullanıma da izin veriyor. Hız ve mesafenizi göstermeye yarayan LCD ekranı da mevcut. Kısacası bir elektrikli scooterdan beklediğiniz her şey Prixton’da var.

Hemen almak istersiniz diye linki buraya bırakıyoruz.

7. Harika bir Xiaomi ürünü daha!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Özelliklerini görünce fiyatını göz ardı edeceğiniz bir elektrikli scooter tavsiyesiyle daha karşınızdayız! Klasik görünümü ve Xiaomi teknolojisiyle listemizde olmayı kesinlikle hak ediyor. Kauçuk malzemeden yapılmış tekerleğiyle harika yol tutuşu sağlıyor. Şehir içi kısa mesafeler için kullanılabilen, güvenli ve hızlı bir scooter olarak öne çıkıyor. Renkli LCD ekrana sahip ve Bluetooth ile telefonunuza bağlanabiliyor. Çok işlevli düğmesi sayesinde kolaylıkla açılıp kapanabiliyor ve hız modu değiştirilebiliyor. Üstelik güvenliğiniz için LED farları da bulunuyor. Her şey düşünülmüş! 45 km’ye kadar uzun mesafeler gidebiliyor olması fiyatını sonuna kadar hak ettiğini kanıtlıyor.

Bu profesyonel scootera sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

8. Toplu taşımaya harika bir alternatif: Intouch Elektrikli Scooter

Rahat, hızlı ve hafif bir elektrikli scooter arayanlara özel bir öneriyle geldik! Intouch Smarty Elektrikli Scooter aradığınız tüm özelliklere sahip. Üstelik 2 yıl firma garantisi de var. Sadece 13,5 kg ağırlığında ama 40 km kadar mesafe katedebilen inanılmaz bir ürün. Ön ve arkada LED ışıkları bulunuyor. Süspansiyonlu olması rahat bir kullanım sağlıyor. Alüminyum alaşımdan yapılmış ve saatte 25 km hız yapabiliyor. 120 kg taşıma kapasitesiyle her yaştan sürücüye de hitap ediyor. Harika yorumlar almış, 5 yıldızlı bir ürün!

Daha yakından incelemek isterseniz ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

9. Scooterını her yere götürmek isteyenlere: Mipao

Şehrin kargaşasından uzaklaşarak yalnız seyahat etmek isteyenler için Mipao Elektrikli Scooter mükemmel bir çözüm olarak listemizde yerini alıyor. 350 W motor gücüne sahip ve 30 km mesafe gidebiliyor. Çok eğimli olmayan yokuşlarda rahatlıkla hareket ediyor. 12 kg ağırlığı sayesinde elde taşımada size zorluk çıkarmıyor. Katlanabilme özelliğiyle de çok az yer kaplıyor. Saatte 25 km hıza çıkabiliyor. Güvenliğiniz için her şey düşünülmüş! 100 kg’a kadar yük taşıyabilme kapasitesiyle yetişkin kullanımına da uygun.

Sağlam ve güvenilir bu ürüne bakmak isterseniz linki buraya bırakıyoruz.

10. Tam bir fiyat performans ürünü!



Bütçenizi çok sarsmasın, özellikleri de sizi hayal kırıklığına uğratmasın istiyorsanız Onvo Elektrikli Scooter tam size göre! Klasik tasarımı ve ergonomik kullanımıyla öne çıkıyor. Saatte maksimum 35 km hız yapabiliyor. Muadillerine göre ağırlığı biraz fazla olabilir ama bu sizi yanıltmasın! Güvenlik açısından kesinlikle mükemmel bir araç. 20 dereceye kadar yokuş tırmanabilme özelliği var. Alüminyum alaşımdan yapılmış olması hafifliği de yanında getiriyor. 150 kg’a kadar rahatlıkla taşıyor. Şık tasarımı ve kolay kullanımıyla tercih edilebilir ulaşım araçları arasında yerini alıyor.

"Bu scooter kesinlikle benim olmalı." diyorsanız buraya tıklayarak ürünü inceleyebilirsiniz.

