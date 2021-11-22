Sizi yepyeni dünyaları keşfe davet eden ev tipi en iyi teleskop çeşitleri

lk kez teleskop alan kişilerin büyük bir kısmı hayal kırıklığına uğradığı için ya teleskobu iade ediyor ya bir kenara atıyor. Bunun nedeni ise yanlış teleskop seçimi. "Teleskop nasıl olmalı?" derseniz bu sorunun cevabı teleskopla ne yapmak istediğinize bağlı olarak değişiyor. Gözlem mi yapmak istiyorsunuz yoksa uzay fotoğrafçılığı? Belki her ikisini de yapmak istiyorsunuz. Bu önemli soruya cevap verdikten sonra teleskop seçmeye başlayabilirsiniz. Bu nedenle en iyi teleskop markası neler, sizler için araştırdık. İşte, başka dünyaları keşfetmenizi sağlayacak en iyi uzay teleskobu modelleri! Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Hem profesyonellere hem de yeni başlayanlara: Kexwaxx Teleskop

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Hem profesyonellerin hem de yeni başlayanların rahatlıkla tercih edebileceği Kexwaxx Teleskop, sizin için ilk önerimiz. 700 mm x 76 mm lensleriyle HD etki yaratan teleskopta, yansımayı önlemek için çok katmanlı geniş bant kaplama teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede ışık geçirgenliği azalıyor ve görüntü kalitesi artıyor. Geniş bir görüş alanı sunan ürün, 2 mercek ve 1 uzatıcıya sahip. Cisimleri kolayca büyütebilen teleskopta ayrıca yıldız bulucu özellik de mevcut. 2 hızlı odaklama fonksiyonu; hedefi hızlı ve doğru bir şekilde odaklamanızı sağlıyor. Konforlu bir deneyim sunan ürün ile sadece gökyüzü gözlemciliği değil, manzara gözlemciliği de yapabilirsiniz.

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2. Gökyüzü fotoğrafçılığı için Gskyer Teleskop

Sizin için seçtiğimiz bir diğer teleskop tavsiyesi olan Gskyer Teleskop, 70 mm diyafram açıklığı ve 400 mm odak uzaklığı ile kaliteli bir optiğe sahip. Ürünün yüksek iletim kaplamaları bulunan tam kapamalı optik cam merceği de mevcut. Bu sayede gözlerinizi koruyan teleskop, aynı zamanda çarpıcı gözlemler yapmanıza da imkan tanır. Değiştirilebilir 2 göz merceğine ek olarak bu merceklerin büyütme gücünü 3 katına çıkaran 3x Barlow lensi de var. Gökyüzü fotoğrafçılığı yapmanızı kolaylaştıran ürünü akıllı telefonunuza ya da kablosuz kameranıza bağlayabilirsiniz. Teleskobu uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz. Ayarlanabilen tripodu ile istediğiniz görüntüleme pozisyonunu kolayca yakalayabilirsiniz.

Kolay saklanan ve seyahatlerinizde bile rahatça taşıyabileceğiniz Gskyer Teleskop'u incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Yeni başlayanlara Emarth Teleskop

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Çocuklar ve yeni başlayanlar için uygun olan Emarth Teleskop, 70 mm diyafram ve 360 mm odak uzunluğuna sahip. Çok kaplamalı lensi ve tamamen kaplamalı optiği ile parlaklık ve netlik sağlayan ürün, keskin ve neredeyse kayıpsız görüntüler elde etmenizi sağlıyor. 2 adet 1,25 inç gözü ile 51x ila 128x arasında büyütme sağlayan teleskop, 5 x 24 bulucu kapsamı ile hedeflediğiniz yıldızı kolayca belirliyor. Gün ışığında da rahatça kullanabileceğiniz teleskop, gökyüzünün yanı sıra yaban hayat gözlemciliği yapmanıza da imkan veriyor. Azimut montaja sahip olan ürünü dikey olarak hareket ettirebilirsiniz. Kurulum ve taşıma kolaylığı ile seyahatlerinizde yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz.

Kullanım kolaylığı ile çocuklara gökyüzünü sevdirecek olan Emarth Teleskop için sizi böyle alalım.

4. Optimum gözlem için Arttablo Breaker Profesyonel Uzay Teleskobu

Sizin için seçtiğimiz kaliteli teleskoplardan biri de Arttablo Breaker Profesyonel Uzay Teleskobu. 76 x 700 aynalı teleskop, 1 km mesafeyi 2 metre kadar yakınınızda gibi görmenizi sağlıyor. 525x büyütme yapabilen üründe 3 adet oküler ve 2 adet Barlow lens bulunuyor. Teleskobun tüp uzunluğu 68 cm, çapı ise 12 cm. Yeryüzü gözlemciliği de yapmanıza olanak tanıyan teleskop; şık tasarımı ve kullanım kolaylığı ile sizi kendisine hayran bırakacak.

Mesafeleri yakın kılan Arttablo Breaker Profesyonel Uzay Teleskobu'nu detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Çocuklar için en güzel hediye: Generic Reflektör Teleskop

Hafif ve kolay kullanılan bir teleskop arıyorsanız doğru yerdesiniz. Generic Reflektör Teleskop, kullanışlı tripod ayakları sayesinde kolayca kullanılıyor. Ayrıca ürünün kurulumu da oldukça zahmetsiz. Tripod, alüminyum alaşımdan üretildiği için hem dayanıklı hem hafif. 70 mm kalibreli ve çok katmanlı optik kaplamalı teleskop, dalga boyunun ışık geçirgenliğini artırarak net bir gözlem imkanı sağlıyor. 44,8 x 15 cm boyutlara sahip olduğu için evde rahatlıkla kullanabileceğinizi ürünü, seyahatlerinizde de yanınızda taşıyabilirsiniz.

Geleceğin bilim insanlarına gökyüzünü sevdirecek Generic Reflektör Teleskop'u incelemek isterseniz sizi böyle alalım.

6. Çok yönlü Valkyrie Luxun Teleskop Dürbün

En iyi zoom yapan teleskoplardan biri de Valkyrie Luxun. 25x ile 75x arasında zoom yapabilen ürün, geniş optiği sayesinde HD kalitesinde aydınlık bir görüntü elde etmenize yardım ediyor. 360 x 92 x 145 mm boyutlarındaki bu teleskobun objektif lens çapı 70 mm iken gözlük çapı 15 mm. Hem teleskop hem de dürbün olarak kullanılabiliyor. Sis geçirmeyen ürün, aynı zamanda IP65 koruma sınıfına dahil olduğu için suya karşı da dayanıklı. Bu sayede uzay yıldız gözleminin yanı sıra doğa sporları, hobi, kampçılık ve dağcılık gibi pek çok alanda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Kullanışlı ve kompakt olan Valkyrie Luxun Teleskop Dürbün'ü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Uzay gözlemi ve fotoğrafçılığı için LFERRTYZ Teleskop

Sizin için sıradaki önerimiz olan LFERRTYZ Teleskop ile hem yıldız gözlemciliği hem gökyüzü fotoğrafçılığı yapabilirsiniz. Tamamen kaplamalı olan cam optikleri ve 90 derece zenit aynası ile ürün, net ve doğru bir gözlem yapmanıza yardım ediyor. 70 mm olan objektif lens çapı, ideal parlaklıkta görüntü sağladığı için gök cisimlerinin yanı sıra arazi gözlemi yapmanıza da olanak tanıyor. Teleskopta ayrıca 2 göz parçası ve her merceğin büyütme kapasitesini 2 katına çıkaran 3X Barlow lens bulunuyor. Alüminyum malzeme ile üretilen tam boyutlu tripodu, sağlam bir duruş yakalamanıza yardım ediyor.

Herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca kurabileceğiniz LFERRTYZ Teleskop için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Muhteşem fotoğraf ve videolar için Slokey Discover The World Teleskop

Birbirinden güzel gökyüzü fotoğraf ve videoları çekmek ister misiniz? O halde sizi Slokey Discover The World 40070 Astronomik Teleskop ile tanıştıralım. Akıllı telefonunuzla kolayca bağlantı sağlayabileceğiniz teleskop ile muhteşem ve net görüntüler elde edebilirsiniz. Oldukça hızlı kurulan teleskop, ayarlanabilir tripoda da sahip. Kompakt ve hafif yapısı sayesinde istediğiniz her yere rahatça taşıyabilirsiniz. Ürün, 10 mm ve 25 mm olan iki göz parçasının yanı sıra mercek büyütme kapasitesini 3 katına çıkaran 3X Barlow lense sahip. Hem yıldızları hem yeryüzünü gözlemlemenize olanak tanıyan ürün, başlangıç seviyesinde olanların yanı sıra profesyonellerin kullanımına da uygun.

Dayanıklı ve kaliteli Slokey Discover The World 40070 Astronomik Teleskop'u buradan satın alabilirsiniz.

9. Daha net görüntüler için Upchase Astronomik Teleskop

70 mm diyafram ve 400 mm odak uzunluğuna sahip Upchase Astronomik Teleskop, sizin için sıradaki önerimiz. Görüntü parlaklığı fonksiyonu ile gözlerinizi koruyan optik camları, daha net görüntüler yakalamanıza yardım ediyor. 2x Barlow lense sahip olan üründe ayrıca 2 adet değiştirilebilen göz parçası da bulunuyor. Birinci göz parçası H20 mm, diğeri H6 mm boyutta. 180° döndürülebilen teleskop lensi, 360° döndürülebilir konsolu ve ayarlanabilen tripodu ile esnek çalışma imkanı tanıyan ürün, oldukça hafif.

Gökyüzü gözlemciliğinin yanı sıra kuş gözlemciliği gibi aktiviteleri de yapmanızı sağlayan Upchase Astronomik Teleskop için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Keyifli bir gözlem için DALADA Monoküler Teleskop

BAK4 prizma objektife sahip olan DALADA Monoküler Teleskop, 30 kat daha geniş bir görüş alanı sağlıyor. Bu sayede daha parlak ve net görüntüler elde etmenize imkan tanıyor. Bu teleskobu uzay gözlemciliğinin yanı sıra vahşi hayvan, açık hava sporları, kuş gözlemciliği ve manzara gözlemciliği gibi pek çok alanda da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Akıllı telefon tutucuya sahip olan teleskop, HD kalitesinde görüntü yakalamanızı sağlıyor. Ergonomik tasarımlı teleskobu tek elle kolayca kontrol edebilir, şeritli kauçuk kaplaması ile rahatça tutabilirsiniz. Suya belirli bir seviyeye kadar dayanıklı olan teleskop, kompakt tasarımı sayesinde her yere rahatça taşınabiliyor. Ayarlanabilen göz yuvaları sayesinde ürünü rahatlıkla aşağı ya da yukarı hareket ettirebilirsiniz.

Gözlükle ya da gözlüksüz kullanabileceğiniz DALADA Monoküler Teleskop'u detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

11. Yüksek çözünürlüklü JNMDLAKO Astronomik Teleskop



Sizin için son önerimiz olan JNMDLAKO Astronomik Teleskop, 300 mm odak uzaklığı ve 70 mm açıklığı ile net ve parlak astronomik gözlemler yapmanıza yardım ediyor. 3x büyütme lensli ve 1,5x dik göz mercekli çoklu değiştirilebilir göz parçası, teleskobun görüntüleme kapasitesini 150 kat arttırıyor. Kolay kurulumu ve hafif yapısı ile yeni başlayanlar için çok uygun olan ürün, maksimum büyütme sağlayarak kaliteli gözlemler yapmanıza imkan tanıyor.

Alüminyum alaşımdan üretilen çevre dostu tripoda sahip JNMDLAKO Astronomik Teleskop'u detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

