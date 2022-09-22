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Sizi zengin hissettirecek lüks ve tasarım ev eşyası modelleri

20.09.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın koşuşturması sırasında rahatlamayı sağlayan yaşam alanları kişisel zevklere göre dizayn edilir. Bazen konfora daha çok önem verip bazense lüks eşyalarla tasarlanır evler. Gelir düzeyine bağlı hayat standardı ne olursa olsun sadece tek bir eşya bile zenginlik hissi vermeye ve o konforu yaşatmaya yetebilir. Peki, yaşam alanınızda sıcak ve lüks bir ambiyans oluşturmaya hazır mısınız? Öyleyse okumaya devam edin!

Sizi zengin hissettirecek lüks ve tasarım ev eşyası modelleri

Bir ürünün zengin hissettirmesi için illa çok pahalı ya da şatafatlı olması gerekmez. Bazen her detayına özen gösterilmiş ve usta ellerden çıkmış ince bir işçilik, bazense zarif detaylar ve özgün tasarımlar ürüne farklı bir hava ve zengin görünüm katar. Bu de ev dekorasyonuna yansır. Evinizin dekorunu zenginleştirecek birbirinden özel parçaları incelemeye ne dersiniz? Öyleyse sizi yazımızla baş başa bırakalım!

1. Lüks bir dokunuş için: Hanel Mobilya Klasik Chesterfield Kanepe

Sizi zengin hissettirecek lüks ve tasarım ev eşyası modelleri

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Sadece görünüşü bile zengin hissettirmeye yetecek eşsiz bir tasarımla tanışmaya hazır mısınız? Hanel Mobilya Klasik Chesterfield Kanepe; rengi, tasarımı ve şık duruşu sayesinde bir evin en lüks eşyası olmaya aday. Kendine has bir tarzı olan iki kişilik kanepenin boyutları da oldukça ideal. En yüksek kalitede ahşap malzemeden ve tamamen el işçiliği ile üretilen model sayesinde bulunduğunuz mekâna lüks bir dokunuş katabilirsiniz. Bu benzersiz kanepeyi temizlerken kimyasal maddelerden kaçınarak nemli bir bezle siler ve sıcak nesnelerden temasını engellerseniz ürünü uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

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2. İhtişam sevenlere özel: Puklife Gezegen Orta Sehpa

Sizi zengin hissettirecek lüks ve tasarım ev eşyası modelleri

Sıradaki önerimiz lüks ve ihtişam sevenlere geliyor. Kendine has stili olan yaşam alanları oluşturmak için büyük değişimlere ihtiyacınız yok. Son derece gösterişli, üzeri bronz renkte ayna kaplı ve ayak kısmı geometrik şekillere sahip olan Puklife Gezegen Orta Sehpa ile odanızın ambiyansını bir anda değiştirebilirsiniz. Ürün; üzeri paslanmaz, kararmaz ve uzun süre dayanıklı malzemeden üretildiği için sehpayı yıllarca sorunsuz kullanabilirsiniz. Üstelik orta sehpanın yer kaplamayan boyutu sayesinde fazla geniş olmayan yaşam alanlarında dahi modeli rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kendinizi şımartın ve son derece lüks gözüken bu eşsiz tasarımı sakın kaçırmayın!

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3. Sade ve şık tasarımları sevenlerin tercihi: Dujust Altın Süslemeli Lüks İngiliz Tarzı Fincan Seti

Sizi zengin hissettirecek lüks ve tasarım ev eşyası modelleri

Bulunduğunuz mekânın ambiyansını baştan sona değiştirecek bir fincan setiyle tanışmaya hazır mısınız? “Fincan seti kendimi nasıl zengin hissettirebilir ki?” diyorsanız cevabı için ürünü sadece görmeniz yeterli olacak. Dujust Altın Süslemeli Lüks İngiliz Tarzı Fincan Seti; sadece bir fincan seti değil, aynı zamanda eşsiz bir tasarım harikası. Ürünün altın süslemesi ve taç yaprağı tasarımı, şık ve asil görüntüsünü öne çıkarıyor. Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş İngiliz tarzı ürün, hayatın tadını çıkarmanın zarif bir yolu. Üstelik sevdiklerinize eşsiz bir hediye almak isterseniz sade ama lüks görünümlü modeli tercih edebilirsiniz.

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4. Asil tarzından vazgeçmeyenler için: Beyma Home Salomon Kitaplık

Sizi zengin hissettirecek lüks ve tasarım ev eşyası modelleri

Kitaplarınızın kapalı dolaplar ardında kalmasını istemiyorsanız yaşam alanınızın havasını değiştirecek harika bir kitaplık önerimiz var. Kendisine has stili ve göz dolduran doğal tasarımıyla öne çıkan Beyma Home Salomon Kitaplık ile evinize lüks bir dokunuş katabilirsiniz. Modelin özel mekanizması sayesinde üründen ayrılmayan ancak kitaplığın bir ucundan diğer ucuna rahatlıkla götürebileceğiniz merdiveni bulunuyor. Ahşap tutkunları ve vaktinin çoğunu kitaplarla geçirmeyi sevenler için merdiven detayı ürüne ayrı bir hava katıyor. Tüm kitaplarınızı sergileyebileceğiniz stil sahibi eşsiz ürünü sakın kaçırmayın.

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5. Göz kamaştıran ürünleri sevenlere özel: Vincigant Kristal Şamdan

Sizi zengin hissettirecek lüks ve tasarım ev eşyası modelleri

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Size zengin hissetmenin sırrını açıklayacağız, hazır mısınız? Akşam yemeklerini şölene dönüştürecek bir masa hazırlayıp sadece misafirler için kullandığınız o zarif porselen yemek takımlarını dolaptan çıkartıp bir de son dokunuşu yapacak gösterişli bir mum yakarsanız istediğiniz ambiyansı yaşayabilirsiniz. Vincigant Kristal Şamdan sayesinde hem akşam yemeklerini bir ziyafete çevirebilir hem dekoratif olarak evinize farklı bir hava katabilirsiniz. Göz alıcı eşsiz tasarıma sahip olan ürünü anneler gününde ya da yeni ev hediyesi olarak sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Şıklığı ve zarafeti evinize taşıyacak ürünü daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

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6. Modern ve klasik bir dokunuş: Enza Home Vienna Konsol

Sizi zengin hissettirecek lüks ve tasarım ev eşyası modelleri

Yaşam alanınızda sıcak ve lüks bir atmosfer oluşturmaya hazır mısınız? Her detayı ustalıkla düşünülmüş Enza Home Vienna Konsol sayesinde bulunduğunuz mekânın ambiyansına farlı ve benzersiz bir hava katabilirsiniz. Eşsiz renk uyumu ve son derece lüks gözüken konsolun cam üst tablası mermer görünümüyle göz dolduruyor. Oval kenar tasarımıyla bulunduğu ortama farklı bir hava katan konsol, zarif ayak tasarımıyla ev dekorasyonunu taçlandırıyor. Ürün kolaylıkla silinebilir bir yüzeye sahip ancak uzun yıllar kullanmak istiyorsanız konsolu ısıdan uzak tutmanız öneriliyor. Hemen her dekorasyona uyum sağlayacak konsola göz atmadan karar vermeyin.

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7. Konforundan vazgeçmeyenlerin tercihi: Uzay Ofis Kapitone Ahşap Müdür Koltuğu

Sizi zengin hissettirecek lüks ve tasarım ev eşyası modelleri

Hayatınız boyunca başarılara imza attığınız işinizi ev ortamına taşımak istiyor fakat görkemli ofis havasından da vazgeçmek istemiyorsanız harika bir ürünle karşınızdayız. Uzay Ofis Kapitone Ahşap Müdür Koltuğu sayesinde istediğiniz lüks ve ihtişama kolayca sahip olabilirsiniz. Modelin kişiselleştirilebilen tasarımı sayesinde koltuğu aşağı yukarı ve ileri geri yatırabilirsiniz. Böylece çalışırken size en doğru ve uygun pozisyonu seçebilirsiniz. 360 derece dönebilen tekerlekleri, ergonomik sırt ve oturma dizaynı ile ürün, hareketinizi kısıtlamadan konforlu kullanım sağlar. Makam koltuğunu hafif nemli bez ve az miktarda deterjanla kolayca temizleyebilirsiniz. Ürünü uzun süre kullanmak için kimyasallardan uzak tutmanız öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ev eşyaları ev eşyası lüks mobilya tasarım
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