ÇANAKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Slogan olarak 'Martın sonu bahar' diyorlar. Ben de buradan Lapseki'den hemşehrilerimize, kardeşlerimize soruyorum, 'CHP döneminde bu şehirler, bu ilçeler ne zaman baharı gördü ki bu baharı görsün değerli kardeşlerim. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Sizin belediyecilik kariyeriniz de karneniz de sıfır." dedi.

Kurum, "Lapseki Belediyesi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale Belediyesinin 2013'ten beri gelen süreçte 971 riskli yapının dönüştürülmesi için hiçbir ilerleme kaydetmediğini söyledi.

Belediyenin bu binalar için proje ve imar çalışması yapmadığını, sadece yükseklik ve yoğunluk verdiğini anlatan Kurum, "Biz bugün gittik, vatandaşımıza olması gereken projeye ilişkin bilgi verdik. İnşallah en yakın zamanda Çanakkale'de Ayhan başkanımızı belediye başkanı yapmak suretiyle o dönüşümü de gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, vatandaşa hizmet etme aşkıyla, gönül belediyeciliğiyle "önce millet" diyerek, "memleket işi gönül işi" diyerek bu projeleri yürütmeye gayret gösterdiklerini belirtti.