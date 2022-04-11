Sizin de başınıza gelebilir! Birebir aynısını kopyaladılar, milyonluk vurgun

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçti. İstanbul ve Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin kişiden araç kiralama bedeli veya depozito adı altında 5 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

2 AY TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan bazı kişilerin, vatandaşlardan para aldığını tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Daire Başkanlığın bünyesinde bir süre önce kurulan Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünden 4 uzman personel gönderilerek, yaklaşık 2 ay teknik ve fiziki takip yapıldı.

24 KİŞİYE GÖZALTI

Suç örgütünün tüm üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında arama kararı verilen 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BİREBİR AYNISINI KOPYALADILAR

Yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen deliller, mağdurların ifadeleri doğrultusunda suç örgütünün kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin birebir aynısını kurdukları ve bu siteleri vatandaşların araması amacıyla sosyal medya üzerinden ilan vererek görünürlüğünü artırdıkları belirlendi.

5 MİLYON TL'LİK VURGUN

Şüphelilerin kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan yaklaşık 2 bin kişiden araç kiralama bedeli veya depozito adı altında 5 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemeye çalıştıkları, bunun için 200 farklı kişiye ait IBAN ve 80 cep telefonu kullandıkları belirlendi.

Kaynak: AA



