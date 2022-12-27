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Sizin de başınıza gelebilir! Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

27.12.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Sinan Gün, araba almak isterken dolandırıcıların hedefi oldu. Popüler bir sitede gördüğü arabayı almak için Bitlis'e giden Gün, yıllarca biriktirdiği parasından oldu. Dolandırıcının 'kuzenim gelecek' yalanıyla hem Sinan Gün'ü hem de aracın gerçek sahibini oyuna getirdiği anlaşıldı. Dolandırıcılara karşı vatandaşları uyaran Gün, "15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti" dedi.

Sizin de başınıza gelebilir! Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

İstanbul'da minibüs şoförü olan Sinan Gün, yıllardır araba almanın hayalini kuruyordu. Popüler bir sitede beğendiği arabayı almak için irtibata geçti. İletişim kurduğu kişiyi aracın gerçek sahibi zanneden gün, dolandırıcının tuzağına düştü. 15 yıllık emeğini dolandırıcılara kaptıran Gün, "Aracı ekspertize götürdük, satışa koyduk hiçbir sıkıntı yok. Belki para havuza düşmüştür deyip oyaladı. Para hesaba düştü telefonlarına ulaşılmaz oldu" dedi.

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"KUZENİM GELECEK" DEYİP HER İKİSİNİ DE UYARDI

İlanda gördüğü araba için binlerce kilometreyi göze aldı. Akılalmaz bir tuzağa düştüğünü iş işten geçince anladı. Minibüs şoförü Sinan Gün'ün biriktirdiği paralarla tek hayali araba almaktı. İddiaya göre arabayı gördüğü site sahte, o kişi ise dolandırıcıydı. Sinan Gün, aracın sahibi olduğu dolandırıcıyla 400 bin TL'ye anlaştı. Uçakla Van'a oradan da otobüsle Bitlis'e geçti. Bitlis'te onu aracın gerçek sahibi karşıladı. İddiaya göre dolandırıcı arabayı satan gerçek kişiyle de irtibata geçti. Satış işlemleri için kuzenim gelecek diyerek her ikisini de uyarmıştı. Noterde evraklar tamamlandı, iş sadece imzaya kalmıştı. İddiaya göre Sinan Gün dolandırıcının gönderdiği hesaba 400 bin TL para gönderdi. Dolandırıcı bir süre Gün'ü oyaladıktan sonra telefonu kapadı.

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"BAŞIMDAN O AN KAYNAR SULAR İNDİ"

Show Haber'in haberine göre Gün, "Ben bir araç almak istedim, öyle bir tezgah hazırlamış ki akılalmaz bir şey. 400 bin TL'lik 15 yıllık sermayemden oldum, başımdan o an kaynar sular indi. Bilindik bir sitede 2020 model bir araç buldum. Kendisini aradım, bana kendini uzman jandarma olarak tanıttı ve Erzurum'da görev yaptığını söyledi. 400 bin TL'ye anlaştım, araç Bitlis'teydi. Bana aracı bu kadara sattığımı söyleme dedi. Alacak verecek meselesi var diye ticareti gizli tutmamızı istedi. Aracı ekspertize götürdük, satışa koyduk hiçbir sıkıntı yok. Belki para havuza düşmüştür deyip oyaladı. Para hesaba düştü telefonlarına ulaşılmaz oldu. Arabanın gerçek sahibi 'sen bu hesaba niye para attın' dedi. 15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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