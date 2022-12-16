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Sizin de başınıza gelebilir! Gelen cezaya itiraz etti, mahkemeden dikkat çeken karar

16.12.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bir sürücü, hız sınırını 2 km aşınca 314 lira trafik cezası yedi. Karara itiraz eden sürücüye sevinden haber mahkemeden geldi. Verilen kararda; 1-2 kilometre hız aşımının hakkaniyet gereğince makul karşılanması gerektiği, yaptırım kararının hak ve nesafet (insaf) gereği sürücüye yükletilmemesi gerektiği belirtildi.

Sizin de başınıza gelebilir! Gelen cezaya itiraz etti, mahkemeden dikkat çeken karar

Ankara'dan Denizli'ye giden ve Afyonkarahisar'da hız sınırını 2 km aşan bir sürücüye 314 lira trafik cezası kesildi. Sürücü karara itiraz etti. Mahkeme verdiği kararda 1-2 kilometre hız aşımının hakkaniyet gereğince makul karşılanması gerektiği, yaptırım kararının hak ve nesafet (insaf) gereği sürücüye yükletilmemesi gerektiği belirtildi.

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MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Ankara'dan Denizli'ye 2 Ekim'de otomobiliyle giderken Afyonkarahisar’da Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları ile hız sınırını aştığı tespit edilen sürücüye, 314 lira ceza uygulandı. Sürücü, avukatı Olcay Halk Kılıç aracılığıyla Afyonkarahisar Sinanpaşa Sulh Ceza Hakimliği’ne, idari yaptırım kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Mahkeme, itirazı haklı bularak idari para cezasını iptal etti.

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"HIZI MAKUL KARŞILANMALI"

Mahkeme, kararının gerekçesinde; cezanın kesildiği yolda sürücüler için azami 70 kilometre hız sınırı bulunduğu, belirlenen hız sınırının tolerans değerinin yüzde 10 üstü 77 kilometre olduğu, ceza kesilen sürücünün de hızının 79 kilometre olduğu tespitini yaptı. Kararda, 1-2 kilometre hız aşımının hakkaniyet gereğince makul karşılanması gerektiği; bunun anlık kullanımda yolun, trafiğin, aracın ve hava şartlarının da etkisiyle meydana gelebileceği vurgulandı. Sürücünün bu hız sınırını aşma kastı ve iradesiyle hareket etmesinin beklenemeyeceği belirtilerek, yaptırım kararının, hak ve nesafet (insaf) gereği sürücüye yükletilmemesi gerektiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

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trafik cezası

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