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Sizin de bilgileriniz onun bilgisayarında olabilir! 400 bin kişiyi arşivlemiş, yaşının 2 katı kadar suç kaydı var

09.11.2024 15:00
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23 yaşındaki Okan A., 4 yıldır firari olarak aranıyordu, hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. İhbar üzerine düğmeye basan polis ekipleri genç dolandırıcıyı Pendik'te yakaladı. Okan A.'nın bilgisayarında 400 bin kişiye ait kimlik bilgisi ve telefon numarası bulundu, ayrıca 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sizin de bilgileriniz onun bilgisayarında olabilir! 400 bin kişiyi arşivlemiş, yaşının 2 katı kadar suç kaydı var

İstanbul'da dolandırıcılık konularını aydınlatmak için operasyon yapıldı. 4 yıldır firar olduğu belirlenen Okan A. (23) yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 400 bin kişiye ait kimlik bilgileri ve telefon numaraları ele geçirildi. Okan A.'nın bu bilgileri yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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61 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE PARA CEZASI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri önceki gün bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışmada Okan A. adlı kişiyi Pendik'te gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Okan A.'nın yapılan incelemede hakkında 'Bilişim Sistemleri', 'Banka veya Kredi kurumlarının Aracı olarak kullanılması' suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplam 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 99 bin 380 lira para cezası bulunduğu belirlendi.

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YAŞININ NEREDEYSE İKİ KATI KADAR SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin 2020 yılından bu yana firari olarak arandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında yine dolandırıcılık konusunda mahkemeler tarafından çıkarılan 118 ayrı aranma kararı bulunduğu ortaya çıkarken, şüphelinin genç yaşına rağmen 42 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

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400 BİN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ VE TELEFONLARINI ARŞİVLEMİŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Okan A.'nın Pendik'teki evinde yaptığı aramada bulduğu bilgisayarı incelemeye aldı. Bilgisayarda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirilen 400 bin kişiye ait kimlik bilgisi ve telefon numarası bulundu. Bilgisayar geçmişe yönelik işlemlerin tespit edilmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde inceleme altına alındı.

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Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Okan A. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pendik dolandırıcı
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