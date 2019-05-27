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"Sizin verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 22:34 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "23 Haziran'da sizin oylarınızla başkan seçildiğimde Romanların Binali Abisi olacağım. Sizin sorunlarınızı çözeceğim. İmar, sağlık, ulaşım gibi sorunlarınızı çözmek bizim işimiz. Çok daha güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Karaelmas Kuran Kursu tarafından düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı Yenisahra 3. Roman İftarı'na katıldı.

Sözlerine demokrasi şehidi Adnan Menderes ve arkadaşlarını anarak başlayan Yıldırım, aradan geçen 59 yıla karşın idam edilen Menderes ve arkadaşlarının milletin gönlünde yer alarak anıldığını, darbecilerin isimlerinin dahi hatırlanmadığını anlattı.

Romanlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, uzun yıllar Kasımpaşa'da Roman mahallesine komşu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenisahra Romanlarına selamlarını getirdiğini söyledi.

İnsanları Roman, Kürt, Türk, Alevi, Sünni olarak ayırmayan bir anlayıştan geldiklerini dile getiren Yıldırım, "23 Haziran'da sizin oylarınızla başkan seçildiğimde Romanların Binali Abisi olacağım. Sizin sorunlarınızı çözeceğim. İmar, sağlık, ulaşım gibi sorunlarınızı çözmek bizim işimiz. Çok daha güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

31 Mart seçimlerine şaibe karıştığını ifade eden Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Maalesef sizin verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı. O anları ben yaşadım. Götürüp bana attığınız oy başkasına yazıldı. Sandığa giren oy başka, sandıktan çıkan oy başka. Dedim ki, ‘Bu yanlış, şu oyları yeniden sayalım. Böylece hak yerini bulsun ve yanlışlık düzeltilsin.’ CHP buna karşı çıktı. Niye karşı çıktı? Foyalar, kaybolan oylar, yanlışlar meydana çıkacaktı ve sonuç değişecekti. Sadece yüzde 10 sayıldı bizim aradaki fark yarıdan aşağı düştü. Geriye kalan yüzde 90 sayılsaydı seçimin sonucu değişip açık ara bizim lehimize olacaktı. Bunu bildikleri için şiddetle karşı çıktılar. Biz de sizlerin verdiği oya sahip çıkmak için YSK’ye müracaat ettik. YSK gerekli incelemeyi yaptı ve seçimlere şaibe, yolsuzluk karıştığına karar verdi."

Ataşehir Müftüsü Şakir Pilav'ın iftar duası yaptırdığı gecede Binali Yıldırım, kendisine tezahürat yapan gençlerin yanına giderek fotoğraf çektirdi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldır

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