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"Sizin yaptığınız boşanmaya neden olur"...

26.01.2021 09:17 | Son Güncelleme:
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Bursa polisi kısıtlamada kapalı olması gerekirken kumar oynatıldığı ihbar edilen iş yerine baskın yaptı .

Bursa polisi kısıtlamada kapalı olması gerekirken kumar oynatıldığı ihbar edilen iş yerine baskın yaptı . Altı restoran görünümlü üst katında kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerinin gizli kapısından çıkan yaklaşık 20 kişi park ettikleri otomobillerine binmeyi başarırken, kaçamayan 5 kişi ise polis tarafından yakalandı. 5 kişiye kısıtlamaya uymayıp dışarıda bulundukları için 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. Şahıslardan birisi görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterip, "Sizin yaptığınız boşanmaya sebep olur" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin faaliyette olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis ekipleri iş yerinin bulunduğu caddeye gelerek kontrol ve denetim yaptı. Polis ekiplerini güvenlik kamerası sisteminden izleyen ve baskın yapılacağını anlayan yaklaşık 20 kişi iş yerinin arkasında bulunan kapıdan çıkıp araçlarına binerek hızla olay yerinden ayrıldı.
Durumu fark eden ekipler kumar oynandığı iddia edilen iş yerinden çıkan ve ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalanan V.A. “Sokağa işim gereği çıktım. Ben kumar oynamıyorum kumardan da gelmiyorum” diyerek kendisini savundu. Polis aracına binmemek için direnen V.A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Niye sadece beni çekiyorsunuz, sokakta bir tek ben mi varım? Sizin yaptığınız bir ailenin boşanmasına neden olur. Buradaki insanların hepsi yanlış, sizin de çocuğunuz var. Sanki ben cinayet işlemişim, haberlerde gördüğüm başıma geliyor.” diyerek tepki gösterdi.
Kumar oynandığı iddia edilen kahvehanenin bulunduğu bölgede kontrollerini sürdüren ekipler, kapının kilitli olması nedeniyle iş yerine giremedi. Polis ekiplerinin baskın düzenleyeceğini anlayıp kumar oynandığı iddia edilen iş yerinden kaçmaya çalışan 5 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

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