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Sızıntı kaynağı paylaştı: LG piyasaya sürmediği telefonu çalışanlarına satıyor

17.05.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG, LG Velvet 2 Pro ve LG Rollable gibi telefonlarını tüketicilerle buluşturamadan sektörden ayrıldı. Ancak LG Velvet 2 Pro'nun detayları bir sızıntı kaynağının paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Paylaşıma göre bu telefonu almak için LG çalışanı olmak şart.

Sızıntı kaynağı paylaştı: LG piyasaya sürmediği telefonu çalışanlarına satıyor

LG'nin akıllı telefon sektörüne veda ettiğini duyurmasının üzerinden 1 ayı aşkın bir süre geçti. Güney Koreli teknoloji şirketinin LG Velvet 2 Pro ve LG Rollable gibi iki farklı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyordu. Fakat şirket, her iki telefonu piyasaya çıkaramadan kararını duyurdu ve akıllı telefon bölümünü kapatmak için kollarını sıvadı. Peki LG Velvet 2 Pro ve LG Rollable'ın akıbeti ne olacaktı? LG Rollable'ın akıbeti tam olarak bilinmese de LG Velvet 2 Pro'nun akıbeti hakkında ilginç bir paylaşım mevcut.

LG VELVET 2 PRO ÇALIŞANLARA SATILIYOR

Bir sızıntı kaynağı, piyasaya sürülmemiş olan LG Velvet 2 Pro'nun detaylarını paylaştı. Kaynağın iddiasına göre LG Rainbow olarak da adlandırılan LG Velvet 2 Pro, sadece Güney Kore'deki LG çalışanlarına satılacak. Yani bu telefonu herkesin satın alması mümkün değil. Bunun için Güney Kore'deki LG çalışanlarından biri olmak gerekecek. Yaklaşık 3000 birim üretilen telefondan bir çalışanın en fazla 2 adet satın alabileceği söyleniyor. Öte yandan, Velvet 2 Pro'nun yeniden satışı da yasak. En azından sızıntı kaynağının aktardığı bilgi bu yönde.

LG Velvet 2 Pro tweet

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ÇALIŞANLARA MALİYETİ 170 DOLAR

LG Velvet 2 Pro hakkında kaynağın verdiği başka bilgiler de var. Bunlardan biri telefonun satış fiyatı hakkında. O iddiaya göre siyah, bronz ve fildişi renklerine sahip olan LG Velvet 2 Pro çalışanlara 170 dolara mal olacak. Cihazlar, 6 aylık donanım garantisi ile gelecek ve parçalar bitene kadar bu garanti geçerli olacak. Velvet 2 Pro herhangi bir yazılım güncellemesi ise almayacak. Telefon bir nevi koleksiyonluk bir model olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Güney Kore
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