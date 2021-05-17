Sızıntı kaynağı paylaştı: LG piyasaya sürmediği telefonu çalışanlarına satıyor

LG'nin akıllı telefon sektörüne veda ettiğini duyurmasının üzerinden 1 ayı aşkın bir süre geçti. Güney Koreli teknoloji şirketinin LG Velvet 2 Pro ve LG Rollable gibi iki farklı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyordu. Fakat şirket, her iki telefonu piyasaya çıkaramadan kararını duyurdu ve akıllı telefon bölümünü kapatmak için kollarını sıvadı. Peki LG Velvet 2 Pro ve LG Rollable'ın akıbeti ne olacaktı? LG Rollable'ın akıbeti tam olarak bilinmese de LG Velvet 2 Pro'nun akıbeti hakkında ilginç bir paylaşım mevcut.

LG VELVET 2 PRO ÇALIŞANLARA SATILIYOR

Bir sızıntı kaynağı, piyasaya sürülmemiş olan LG Velvet 2 Pro'nun detaylarını paylaştı. Kaynağın iddiasına göre LG Rainbow olarak da adlandırılan LG Velvet 2 Pro, sadece Güney Kore'deki LG çalışanlarına satılacak. Yani bu telefonu herkesin satın alması mümkün değil. Bunun için Güney Kore'deki LG çalışanlarından biri olmak gerekecek. Yaklaşık 3000 birim üretilen telefondan bir çalışanın en fazla 2 adet satın alabileceği söyleniyor. Öte yandan, Velvet 2 Pro'nun yeniden satışı da yasak. En azından sızıntı kaynağının aktardığı bilgi bu yönde.