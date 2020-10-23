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Sızıntı kaynağı paylaştı: OnePlus Nord N10 ve OnePlus Nord N100 özellikleri ile ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

OnePlus, OnePlus Nord N10 ve OnePlus Nord N100 adında iki yeni telefon üretebilir. Ünlü sızıntı kaynağı Evleaks, OnePlus'ın tanıtması beklenen yeni orta ve alt segment akıllı telefonları OnePlus Nord N10 ve OnePlus Nord N100'ün özelliklerini paylaştı.

Sızıntı kaynağı paylaştı: OnePlus Nord N10 ve OnePlus Nord N100 özellikleri ile ortaya çıktı!

OnePlus, OnePlus 8T'yi tanıtarak OnePlus Nord sonrası bir amiral gemisi akıllı telefon sundu. Fakat OnePlus'ın bu dönemde tanıtacağı telefon görünüşe göre bunlarla sınırlı değil. Zira bir süredir OnePlus'ın tıpkı OnePlus Nord'ta daha alt segmentlere inme planının olduğu söyleniyor. Bu planın bir parçası ise ünlü sızıntı kaynağı Evleaks'e göre OnePlus Nord ve OnePlus Nord N100.

ONEPLUS NORD N10 ÖZELLİKLERİ

Evleaks, OnePlus Nord N10 ve OnePlus N100'ün özelliklerini paylaştı. Buna göre, OnePlus Nord N10 90 Hz yenileme hızına sahip 6,49 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek. Bu ekranın altında Snapdragon 690 5G işlemcisi bulunacak. İşlemciye 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Telefonun kameraları 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP + 2 MP olarak sıralanacak. Telefon gücünü ise 4.300 mAh kapasiteli bataryasından alacak. Şimdi OnePlus Nord N100'e geçelim.

ONEPLUS NORD N100 ÖZELLİKLERİ

OnePlus Nord N100'ün özellikleri OnePlus Nord N10'a göre oldukça farklı. Zira iddialara göre telefonda 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde LCD ekran kullanılacak. Telefon gücünü ise Snapdragon 460 işlemcisinden sağlayacak. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. OnePlus Nord N100'ün kameraları ise 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP bokeh kamera olarak sıralanacak. Telefonun bataryası ise 5000 mAh değerinde olacak. En azından iddialar bu yönde.

ONEPLUS NORD N10 VE NORD N100 NE ZAMAN TANITILACAK?

OnePlus Nord N10 ve Nord N100'ün tanıtım tarihi için Evleaks 26 Ekim gününü işaret ediyor. Bakalım 26 Ekim'de OnePlus markalı orta ve alt seviye akıllı telefon görebilecek miyiz?

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