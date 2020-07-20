Sızıntı kaynakları bu kez PlayStation 5'in fiyatını paylaştılar!

PlayStation 5 fiyatı için meraklı bekleyiş hala sürüyor. PlayStation 5'in tasarımını gösterdiği etkinlikten beri sessizliğe bürünen Sony cephesi ise görünüşe bakılırsa bu merakları dindirmeye henüz hazır değil. Fakat bazı sızıntı kaynakları, PlayStation 5 fiyatına dair bilgiler paylaşmaya Sony'den daha da hevesli. Son paylaşım da bunun bir ispatı.

İŞTE MUHTEMEL PLAYSTATİON 5 FİYATI

PlayStation 5 fiyatı notebookcheck.net sitesindeki iddialara göre 499 dolar olacak. Tabi bu diskli PlayStation 5'in fiyatı. Disksiz PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ise daha şüpheli. Çünkü kaynaklar PlayStation 5 Digital Edition fiyatı için iki farklı fiyatın üzerinde duruyor.

PS5 DİGİTAL EDİTİON İÇİN TEK FİYAT YOK

PS5 Digital Edition için düşünülen fiyatlardan ilki 449 dolar. Bu fiyat diskli PS5 sürümünden 50 dolar daha uygun. Ancak bu fiyat bize pek gerçekçi gelmiyor. İkinci fiyat olan 399 dolar ise bize göre daha gerçekçi. Zira, Sony'nin PS5 Digital Edition ile çıkması muhtemel Xbox Series S'e rakip olacağı belli. Bu yüzden Sony'nin PlayStation 5 Digital Edition'da daha uygun bir fiyat politikası belirlemesi muhtemel. Buradaki uygunluktan kastımızın da 50 doların da altında bir fiyat olduğunu belirtelim.