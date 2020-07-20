Sızıntı kaynakları bu kez PlayStation 5'in fiyatını paylaştılar!

PlayStation 5 fiyatı için meraklı bekleyiş hala sürüyor. PlayStation 5'in tasarımını gösterdiği etkinlikten beri sessizliğe bürünen Sony cephesi ise görünüşe bakılırsa bu merakları dindirmeye henüz hazır değil. Fakat bazı sızıntı kaynakları, PlayStation 5 fiyatına dair bilgiler paylaşmaya Sony'den daha da hevesli. Son paylaşım da bunun bir ispatı.
PlayStation 5 fiyatı notebookcheck.net sitesindeki iddialara göre 499 dolar olacak. Tabi bu diskli PlayStation 5'in fiyatı. Disksiz PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ise daha şüpheli. Çünkü kaynaklar PlayStation 5 Digital Edition fiyatı için iki farklı fiyatın üzerinde duruyor.
PS5 Digital Edition için düşünülen fiyatlardan ilki 449 dolar. Bu fiyat diskli PS5 sürümünden 50 dolar daha uygun. Ancak bu fiyat bize pek gerçekçi gelmiyor. İkinci fiyat olan 399 dolar ise bize göre daha gerçekçi. Zira, Sony'nin PS5 Digital Edition ile çıkması muhtemel Xbox Series S'e rakip olacağı belli. Bu yüzden Sony'nin PlayStation 5 Digital Edition'da daha uygun bir fiyat politikası belirlemesi muhtemel. Buradaki uygunluktan kastımızın da 50 doların da altında bir fiyat olduğunu belirtelim.
Öte yandan Sony de ufak bir atağa kalkmış durumda. Bu anlamda Sony, PS5'in ön siparişe açılacağı PS Direct sitesini güncellemeye başladı. Güncellenen sitenin kodlarını inceleyen meraklılar ise Sony'nin ön siparişlere sınırlama koyulacağı keşfetti. Bu keşfe göre Sony PS Direct üzerinden verilecek ön siparişleri 1 oyun konsolu ile sınırlayacak. Yani bir kişi sadece 1 adet PlayStation 5 siparişi verebilecek. Bu sınırlamanın Sony'nin karaborsacılara dur demek için almış olabileceği düşünülüyor. Tabi bu sınırlama, koronavirüs nedeniyle üretimin talebe yetişememesinin de önüne geçebilir.