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  4. Sızıntılar durmuyor: Samsung Galaxy S21'in basın görseli sızdırıldı!

Sızıntılar durmuyor: Samsung Galaxy S21'in basın görseli sızdırıldı!

16.12.2020 14:41 | Son Güncelleme:
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Sızıntılar durmuyor: Samsung Galaxy S21'in basın görseli sızdırıldı!

Samsung Galaxy S21 hakkındaki sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de daha önce iPhone 12 modellerini sızdıran Evan Blass, iddialara göre Galaxy S21'in resmi basın görselini paylaştı.

2021'e çok az kaldı. Bu da Samsung'un yeni bir tanıtım gerçekleştireceğine dair şartların olgunlaştığını göstermekte. Aşinasınızdır, son zamanlarda Samsung'un Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşan yeni Galaxy S21 serisini tanıtacağına yönelik sektörde yaygın bir görüş hakim. Hatta, telefonlardan birinin prototipini elde ettiğini iddia edenler, telefonları rakipleri ile bile karşılaştırdı. Böyle videolara gerçekten de rastladık. Fakat Samsung'un ağzından Galaxy S21 tanıtım tarihi için resmi bir cümle duyulmadı. Bu durum sızıntıların gelmesini ise engellemedi. Daha önce Apple'ın Hi, Speed etkinliğine saatler kala iPhone 12 modellerini sızdıran Evan Blass, son sızıntısı ile ise durumu daha da çarpıcı hale getirdi.

GALAXY S21 EKRANI İLE BOY GÖSTERDİ

Galaxy S21, Evan Blass'ın paylaşımı ile tekrar görüntülendi. İddialara göre Blass'in paylaştığı görüntüler Samsung'un yakında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S21'in resmi basın görsellerinden biri. Görüntülerde ise pek bir sürpriz yok. Daha önceki sızıntılarla paralel olarak burada da delikli olan ancak kavisli olmayan bir ekran tasarımı görüyoruz.

Samsung Galaxy S21 fotoğrafı

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GALAXY S21 NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung Galaxy S21'in arka tarafı ise Blass'in paylaşımlarında mevcut değil. Fakat öngörüler, telefonun Galaxy Note 20'ye benzer üçlü bir arka kamera tasarımı sunacağını gösteriyor. Samsung'un Galaxy S21 ailesini ocak ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

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