Sızıntılar durmuyor: Samsung Galaxy S21'in basın görseli sızdırıldı!

2021'e çok az kaldı. Bu da Samsung'un yeni bir tanıtım gerçekleştireceğine dair şartların olgunlaştığını göstermekte. Aşinasınızdır, son zamanlarda Samsung'un Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşan yeni Galaxy S21 serisini tanıtacağına yönelik sektörde yaygın bir görüş hakim. Hatta, telefonlardan birinin prototipini elde ettiğini iddia edenler, telefonları rakipleri ile bile karşılaştırdı. Böyle videolara gerçekten de rastladık. Fakat Samsung'un ağzından Galaxy S21 tanıtım tarihi için resmi bir cümle duyulmadı. Bu durum sızıntıların gelmesini ise engellemedi. Daha önce Apple'ın Hi, Speed etkinliğine saatler kala iPhone 12 modellerini sızdıran Evan Blass, son sızıntısı ile ise durumu daha da çarpıcı hale getirdi.

GALAXY S21 EKRANI İLE BOY GÖSTERDİ

Galaxy S21, Evan Blass'ın paylaşımı ile tekrar görüntülendi. İddialara göre Blass'in paylaştığı görüntüler Samsung'un yakında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S21'in resmi basın görsellerinden biri. Görüntülerde ise pek bir sürpriz yok. Daha önceki sızıntılarla paralel olarak burada da delikli olan ancak kavisli olmayan bir ekran tasarımı görüyoruz.