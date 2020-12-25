Sızıntılar durmuyor: Xiaomi Mi 11'in canlı fotoğrafları ortaya çıktı!

Xiaomi Mi 11 2020 bitmeden aramıza katılacak belki de son amiral gemisi akıllı telefon. Bu olasılık, teknoloji gündeminin hareketli günler yaşamasına neden oluyor. Zira Mi 11, Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus'tan oluşması beklenen Mi 11 için sızıntılar birbirinin hemen ardından geliyor. Hatta konu sadece sızıntılarla da kalmıyor. Xiaomi de resmi hesapları üzerinden yaklaşan Mi 11 serisi için paylaşımlar yapıyor. Şimdi ise Xiaomi Mi 11'in tasarımını bizlere gösteren yeni bir paylaşım daha ortaya çıktı. Fakat bu paylaşım arkasındaki isim Xiaomi değildi.

İŞTE XİAOMİ Mİ 11'İN TASARIMI

Xiaomi Mi 11'e ait olduğu söylenen fotoğraflar, telefonun tasarımını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Mi 11'in hem arka hem de ön tasarımını gösteren fotoğraflarda telefonun dört kenarının beklendiği üzere kavisli olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak, 108 MP'lik ana kamerada bizleri bu noktada selamlıyor. Telefonun özelliklerini gösteren tabloya baktığımızda ise 12 GB RAM, Android 11 ve MIUI 12 ile karşılaşıyoruz.

XİAOMİ Mİ 11 İÇİN BİR SÜRPRİZ DAHA

Mi 11 ailesi 28 Aralık'ta tanıtılacak. Tanıtım öncesi hız kazanan sızıntıların, hangilerinin doğru hangilerinin yanlış çıkacağı ise bu tarihte belli olacak. Son olarak bir sürpriz yapalım; Xiaomi, Mi 11'de Gorilla Glass Victus kullanılacağını da yaptığı bir paylaşım ile onaylamış durumda. Yani telefon Mi 10'a nazaran daha dayanıklı bir ön cam ile gelecek.

