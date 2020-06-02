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Sızıntılar gerçek oldu: Samsung Galaxy M01 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 18:40 | Son Güncelleme

Samsung, Samsung Galaxy M01'in tanıtımını gerçekleştirdi. Samsung Galaxy M01, uygun fiyatı ve çift kamerasıyla dikkat çekiyor. Peki Samsung Galaxy M01 özellikleri neler? Samsung Galaxy M01 fiyatı ne kadar?

Sızıntılar gerçek oldu: Samsung Galaxy M01 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung için gün içinde çeşitli iddialar geliyor. Bu iddiaların büyük bir çoğunluğunu ise Samsung Galaxy Note 20 gibi akıllı telefon sızıntıları oluşturuyor. Bu durum, Samsung Galaxy M01 için de aynen böyle yaşandı. Samsung Galaxy M01 sızıntıları, uzun bir süre boyunca paylaşıldı. Samsung ise sonunda bugün Samsung Galaxy M01'i resmileştirdi.

SAMSUNG GALAXY M01 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M01 özellikleri arasında 5,7 inç büyüklüğünde TFT Infinity- V tasarımlı bir ekran bulunuyor. Bu ekran HD+ çözünürlük sunuyor. Ekranın altında ise Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisi var. Bu işlemcisi giriş seviyesi bir işlemci olarak öne çıkıyor. Snapdragon 439 işlemci, telefonda 3GB RAM ve 32 dahili depolama alanıyla destekleniyor. Gelelim Galaxy M01'in kameralarına.

Samsung Galaxy M01

Galaxy M01'in arka tarafında 13 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir derinlik algılama sensörü bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera bizleri karşılıyor. Telefon tüm gücünü ise 4.000 mAh değerindeki pilinden karşılıyor. Bu pil ne yazık ki hızlı şarj desteğine sahip değil.

SAMSUNG GALAXY M01 FİYATI

Samsung Galaxy M01 fiyatı 120 dolar olarak belirlendi. Siyah, mavi ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olan telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor. Bu konuda Samsung Türkiye'den gelecek açıklamaları takip etmek şart.

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