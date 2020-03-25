HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sızıntılarda ortaya çıktı: Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Sızıntılarda ortaya çıktı: Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun fiyatı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Huawei P40 ve Huawei P40 Pro, yarın düzenlenecek Huawei etkinliğinde tanıtılacak. Fakat tanıtım günü gelmeden Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Peki Huawei P40 ve Huawei P40 Pro fiyatı ne kadar?

Sızıntılarda ortaya çıktı: Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Huawei'nin Huawei P40 serisi akıllı telefonlarını tanıtacağı etkinliğe bir gün kala Huawei P40 ve Huawei P40 Pro için gelen sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bu sızıntılardan sonuncusu gündemi fazlasıyla meşgul ediyor çünkü bu sızıntı Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun fiyatını paylaşıyor.

HUAWEİ P40 SERİSİNİN FİYATI SIZDIRILDI

Huawei P40 serisi hakkında ortaya çıkan bu sızıntı özellikler kısmında daha önceki sızıntılarla benzerlik taşıyor. Daha önceki sızıntılarda Huawei P40'ın düz bir ekran tasarımıyla geleceği, P40 Pro'nun ise kıvrımlı bir ekran tasarımına sahip olacağı listelenmişti. Nitekim son gelen sızıntı da bunu doğruluyor.

İŞTE HUAWEİ P40 VE HUAWEİ P40 PRO'NUN FİYATI

huawei p40

Bunun dışında sızıntıda Huawei P40 serisinin fiyatları da listeleniyor. Buna göre Huawei P40'ın fiyatı Avrupa'da 799 Euro'dan, (yaklaşık 5.570 TL) Huawei P40 Pro'nun fiyatı ise 999 Euro'dan ( yaklaşık 6.960 TL) başlayacak.

HUAWEİ P40 VE HUAWEİ P40 PRO YARIN SAAT KAÇTA TANITILACAK?

Tekrar hatırlatmakta fayda var; Bu fiyatlar sızıntıda ortaya çıkan fiyatlar. Huawei'nin açıklayacağı fiyatlar bu fiyatların aksine daha yüksek veya daha düşük olabilir. Huawei, yeni Huawei P40 serisi akıllı telefonlarını tanıtacağı etkinliği yarın TSİ 16:00'da düzenleyecek. Etkinlik internet üzerinden canlı yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Facebook'un ardından sıra onda: YouTube koronavirüs için oynatma kalitesini düşürüyor!Facebook'un ardından sıra onda: YouTube koronavirüs için oynatma kalitesini düşürüyor!
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei huawei p40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro fiyatı Huawei P40 fiyatı Huawei P40 etkinliği ne zaman Huawei P40 etkinliği saat kaçta

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

O üründe vergi yüzde 0 oldu

O üründe vergi yüzde 0 oldu

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

7 ülkeden 2721 öğrenci tahliye edildi

7 ülkeden 2721 öğrenci tahliye edildi

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fanı var çerçevesi yok: Nubia Red Magic 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Fanı var çerçevesi yok: Nubia Red Magic 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook'un ardından sıra onda: YouTube koronavirüs için oynatma kalitesini düşürüyor!

Facebook'un ardından sıra onda: YouTube koronavirüs için oynatma kalitesini düşürüyor!

As bayrakları: Apple'ın Siri'sinde açık bulan genç 3 bin dolar ödül aldı

Türk genç iPhone'da açık buldu, aldığı ödül dudak uçuklattı!

Mynet, ziyaretçilerini evde olduğunu paylaşmaya davet ediyor

Evde misin? Paylaş, tüm Türkiye görsün

Samsung açıkladı! İşte akıllı telefonları koronavirüsten temizlemenin yolu

Akıllı telefonlar koronavirüsten nasıl temizlenir?

Apple macOS Catalina 10.15.4 güncellemesini yayınladı! İşte gelen yenilikler

MacOS Catalina 10.15.4 güncellemesi yayınlandı!

iPadOS 13.4 çıktı! İşte iPadOS 13.4 ile iPad'lere gelen yenilikler

iPad'lerde yeni dönem başladı! İşte yenilikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.