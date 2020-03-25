Sızıntılarda ortaya çıktı: Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Huawei'nin Huawei P40 serisi akıllı telefonlarını tanıtacağı etkinliğe bir gün kala Huawei P40 ve Huawei P40 Pro için gelen sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bu sızıntılardan sonuncusu gündemi fazlasıyla meşgul ediyor çünkü bu sızıntı Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun fiyatını paylaşıyor.

HUAWEİ P40 SERİSİNİN FİYATI SIZDIRILDI

Huawei P40 serisi hakkında ortaya çıkan bu sızıntı özellikler kısmında daha önceki sızıntılarla benzerlik taşıyor. Daha önceki sızıntılarda Huawei P40'ın düz bir ekran tasarımıyla geleceği, P40 Pro'nun ise kıvrımlı bir ekran tasarımına sahip olacağı listelenmişti. Nitekim son gelen sızıntı da bunu doğruluyor.

İŞTE HUAWEİ P40 VE HUAWEİ P40 PRO'NUN FİYATI

Bunun dışında sızıntıda Huawei P40 serisinin fiyatları da listeleniyor. Buna göre Huawei P40'ın fiyatı Avrupa'da 799 Euro'dan, (yaklaşık 5.570 TL) Huawei P40 Pro'nun fiyatı ise 999 Euro'dan ( yaklaşık 6.960 TL) başlayacak.

HUAWEİ P40 VE HUAWEİ P40 PRO YARIN SAAT KAÇTA TANITILACAK?

Tekrar hatırlatmakta fayda var; Bu fiyatlar sızıntıda ortaya çıkan fiyatlar. Huawei'nin açıklayacağı fiyatlar bu fiyatların aksine daha yüksek veya daha düşük olabilir. Huawei, yeni Huawei P40 serisi akıllı telefonlarını tanıtacağı etkinliği yarın TSİ 16:00'da düzenleyecek. Etkinlik internet üzerinden canlı yayınlanacak.

