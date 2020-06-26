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Sızıntılarda ortaya çıktı: Uygun fiyatlı, 4G'li iPhone 12 geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2020 17:38 | Son Güncelleme

iPhone 12 serisi üzerindeki çalışmalar sürerken, iPhone 12 fiyatı hakkında heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. Jon Prosser'ın iddiasına göre, 5G'li iPhone 12'nin uygun fiyatlı versiyonları yolda.

Sızıntılarda ortaya çıktı: Uygun fiyatlı, 4G'li iPhone 12 geliyor!

iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? sorusu, özellikle Apple'ın WWDC 2020 etkinliğinden sonra çok daha fazla şekilde telaffuz edilmeye başlandı. Zira, WWDC 2020'nin ardından Apple iPhone 12'ye odaklandı. Bu da iPhone 12 hakkında önümüzdeki günlerde çok daha fazla bilgi edinebileceğimiz anlamına geliyordu. Omegaleaks'in iddiası da bunun ilk işareti olabilir.

İPHONE 12, İPHONE 11'DEN UYGUN FİYATLI OLACAK

Omegaleaks, Twitter hesabı üzerinden iPhone 12 serisinin fiyatı hakkında bir tweet attı. Omegaleaks'in iddiasına göre iPhone 12, iPhone 11 serisi kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulmayacak. Bunun yerine 4G destekli iPhone 12'ler, 5G destekli iPhone 12'lerden daha ucuz olacak.

iPhone 12-1

İŞTE 4G'Lİ İPHONE 12 SERİSİNİN FİYATI

Omegaleaks'in iddiası, 5,4 inç boyutundaki, 4G destekli iPhone 12'nin fiyatının 549 dolar olacağı yönünde. iPhone 12'nin 6,1 inçlik versiyonu olacak iPhone 12 Max ise 699 dolardan satışa sunulacak. İddialara bakılırsa iPhone 12, iPhone 11'in çıkış fiyatından 100 dolar daha ucuz bir fiyat ile gelecek. 5G'li iPhone 12 ve iPhone 12 Max ise sırasıyla 649 dolar ve 749 dolardan satışa çıkacak. Görünüşe göre Apple 5G desteği için kullanıcılardan 100 dolar daha isteyecek.

JON PROSSER AKSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ancak tabi ki bunların hepsi tamamen iddia. Örneğin; iPhone SE 2020'yi önceden bilen Jon Prosser, iPhone 12 fiyatlarının 649 dolardan başlayacağını ve 4G'li bir iPhone modelinin olmayacağını söylüyor.

Hem Omegaleaks'in hem de Jon Prosser'in yaptığı sızıntının doğru çıkmama ihtimali her zaman var.

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