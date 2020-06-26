Sızıntılarda ortaya çıktı: Uygun fiyatlı, 4G'li iPhone 12 geliyor!

iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? sorusu, özellikle Apple'ın WWDC 2020 etkinliğinden sonra çok daha fazla şekilde telaffuz edilmeye başlandı. Zira, WWDC 2020'nin ardından Apple iPhone 12'ye odaklandı. Bu da iPhone 12 hakkında önümüzdeki günlerde çok daha fazla bilgi edinebileceğimiz anlamına geliyordu. Omegaleaks'in iddiası da bunun ilk işareti olabilir.
Omegaleaks, Twitter hesabı üzerinden iPhone 12 serisinin fiyatı hakkında bir tweet attı. Omegaleaks'in iddiasına göre iPhone 12, iPhone 11 serisi kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulmayacak. Bunun yerine 4G destekli iPhone 12'ler, 5G destekli iPhone 12'lerden daha ucuz olacak.
Omegaleaks'in iddiası, 5,4 inç boyutundaki, 4G destekli iPhone 12'nin fiyatının 549 dolar olacağı yönünde. iPhone 12'nin 6,1 inçlik versiyonu olacak iPhone 12 Max ise 699 dolardan satışa sunulacak. İddialara bakılırsa iPhone 12, iPhone 11'in çıkış fiyatından 100 dolar daha ucuz bir fiyat ile gelecek. 5G'li iPhone 12 ve iPhone 12 Max ise sırasıyla 649 dolar ve 749 dolardan satışa çıkacak. Görünüşe göre Apple 5G desteği için kullanıcılardan 100 dolar daha isteyecek.
my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020
iphone 12(4g) if it happens will be 549$
4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.
Ancak tabi ki bunların hepsi tamamen iddia. Örneğin; iPhone SE 2020'yi önceden bilen Jon Prosser, iPhone 12 fiyatlarının 649 dolardan başlayacağını ve 4G'li bir iPhone modelinin olmayacağını söylüyor.
Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources ????— Jon ProSur (@jon_prosser) April 30, 2020
5.4 iPhone 12 D52G
OLED / 5G
2 cam
$649
6.1 iPhone 12 D53G
OLED / 5G
2 cam
$749
6.1 iPhone 12 Pro D53P
OLED / 5G
3 cam + LiDAR
$999
6.7 iPhone 12 Pro Max D54P
OLED / 5G
3 cam + LiDAR
$1,099
Hem Omegaleaks'in hem de Jon Prosser'in yaptığı sızıntının doğru çıkmama ihtimali her zaman var.
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